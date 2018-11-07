Ã‡ukurova Ãœniversitesiâ€™nin bildiri yasaÄŸÄ± hukuki deÄŸil

Adana'da 6. Sulh Ceza HakimliÄŸi, Ã‡ukurova Ãœniversitesi'nde daÄŸÄ±tÄ±lan Emek GenÃ§liÄŸi bildirisi ile ilgili verilen idari para cezasÄ±nÄ± iptal etti.

Volkan PEKAL

Adana

Üniversite Yönetimi’nin bildiri, broÅŸür vb. daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ± yasaklamasÄ±nÄ±n hukuki olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirtildiÄŸi kararda temel hak ve hürriyetlerden düÅŸünceyi açÄ±klama ve yayma hürriyetinin Çukurova Üniversitesi tarafÄ±ndan idari kararla sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekildi.

‘HUKUKSUZ YAZI Ä°LE PARA CEZASI VE UYARI CEZASI VERÄ°LMÄ°ÅžTÄ°’

Çukurova Üniversitesi RektörlüÄŸü yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± çeÅŸitli yazÄ±larla uzun bir süredir Üniversite sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde el ilanÄ±, bildiri ya da broÅŸür daÄŸÄ±tÄ±mÄ±, imza ve tanÄ±tÄ±m stantlarÄ± açÄ±lmasÄ±nÄ± kendi iznine baÄŸlayarak yasaklamÄ±ÅŸtÄ±. Emek Partisi ve Emek GençliÄŸi Ä°l Yöneticisi Mesut Baylav’a, 2017 yÄ±lÄ± AralÄ±k ayÄ±nda Çukurova Üniversitesi yemekhanesinde bildiri daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ± için Kabahatler Kanunu’nun 32’inci maddesine muhalefet ettiÄŸi iddia edilerek 227 lira idari para cezasÄ± kesilmiÅŸti. Yemekhanedeki kameralar izlenerek bildiri daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ± belirlenen Baylav, sonra da üniversitede hakkÄ±nda soruÅŸturma açÄ±larak uyarÄ± cezasÄ± verilmiÅŸti.

“Herkes düÅŸüce ve kanaatlerini söz, yazÄ±, resim veya baÅŸka yollarla tek baÅŸÄ±na veya toplu olarak açÄ±klama ve yayma hakkÄ±na sahiptir. Bu hürriyet resmi makamlarÄ±n müdahalesi olmaksÄ±zÄ±n haber veya fikir almak ya da vermek serbestliÄŸini de kapsar” ÅŸeklindeki Anayasa’nÄ±n 26’Ä±ncÄ± maddesinin altÄ±nÄ± çizen mahkeme Anayasa’nÄ±n “Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargÄ± organlarÄ±nÄ±, idare makamlarÄ±nÄ± ve diÄŸer kuruluÅŸ ve kiÅŸileri baÄŸlayan temel hukuk kurallarÄ±dÄ±r. Kanunlar Anayasaya aykÄ±rÄ± olamaz” ÅŸeklindeki 11’inci maddesine göre Anayasa hükümlerinin Çukurova Üniversitesi’ni de baÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek para cezasÄ±nÄ± kesin olarak kaldÄ±rdÄ±.

FotoÄŸraf: Evrensel

“ÜNÄ°VERSÄ°TE DÜÅžÜNCE ÖZGÜRLÜÄžÜNÜ ENGELLEMEKTEN VAZGEÇMELÄ°DÄ°R”

KararÄ± olumlu deÄŸerlendiren Emek Partisi Adana Ä°l BaÅŸkanÄ± ve aynÄ± zamanda söz konusu dosyada müdafilik görevini yürüten Av. Sevil AracÄ±, ülkede düÅŸünce ve ifade özgürlüÄŸünün her alanda engellenmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek üniversite sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde böylesi sÄ±nÄ±rlamalara gidilmesinin daha vahim olduÄŸunu ifade etti. Baylav’a verilen uyarÄ± cezasÄ±nÄ± da hatÄ±rlatan AracÄ±, bu kararÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için de baÅŸvuruda bulunacaklarÄ±nÄ± söyledi.

DüÅŸünce ve ifade özgürlüÄŸünün aynÄ± zamanda Türkiye’nin de tarafÄ± bulunduÄŸu Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesi uyarÄ±nca da korunduÄŸunu ifade eden AracÄ±, “AÄ°HS’nin 10. Maddesine göre “Herkes görüÅŸlerini açÄ±klama ve anlatÄ±m özgürlüÄŸüne sahiptir. Bu hak, kanaat özgürlüÄŸü ile kamu otoritelerinin müdahalesi ve ülke sÄ±nÄ±rlarÄ± söz konusu olmaksÄ±zÄ±n haber veya fikir almak ve vermek özgürlüÄŸünü de içerir.” Bu özgürlüklerin sÄ±nÄ±rlanmasÄ± ise idari makamlarÄ±n yetkisine giren bir konu deÄŸildir” dedi. Buna benzer hukuksuz idari uygulamalarÄ±n yayÄ±n olduÄŸunu belirten AracÄ±, “Valilikler tarafÄ±ndan da bu ÅŸekilde kanunda açÄ±kça yetki verilmediÄŸi halde sÄ±nÄ±rlamalar yapÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz. Adana’da da bu çok yaygÄ±n bir ÅŸekilde karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kÄ±yor. Ancak gerek yerel mahkemeler, gerekse AÄ°HM gibi uluslar arasÄ± mahkemeler tarafÄ±ndan bu yasaklama kararlarÄ±nÄ±n hukuka uygun olmadÄ±ÄŸÄ± eninde sonunda belirleniyor. Özgürlüklerin nasÄ±l yorumlanmasÄ± gerektiÄŸini çok açÄ±k bir ÅŸekilde ortaya koyan bu kararÄ±n üniversite rektörlüÄŸü tarafÄ±ndan dikkate alÄ±nmasÄ± ve bundan sonraki uygulamalarda gözetilmesi gerektiÄŸini düÅŸünüyoruz. Üniversite hukuka aykÄ±rÄ± bir ÅŸekilde düÅŸünceyi ifade etme ve yayma özgürlüÄŸünü engellemekten vazgeçmelidir” dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

“UYGULAMA ÜNÄ°VERSÄ°TE FÄ°KRÄ° Ä°LE BAÄžDAÅžMIYOR”

Para cezasÄ±nÄ± üniversite ile ilgili bir yetkisi olmayan polis memurlarÄ± tarafÄ±ndan verildiÄŸini ifade eden Mesut Baylav ise, üniversiteler, siyasi partilerin, öÄŸrencilerin; fikirlerini, kendi sorunlarÄ±nÄ± dile getirmesi en doÄŸal olan yerler olmasÄ± gerekirken üniversite ile iliÅŸkisi bulunmayan polislere rektörlüÄŸün böyle bir inisiyatif tanÄ±masÄ±nÄ±n üniversite fikriyle baÄŸdaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Üniversitelerde fikir üretebilmenin ve fikirleri yayabilmenin önünün günden güne kapatÄ±lmaya devam edildiÄŸini ifade eden Baylav, “Üniversite öÄŸrencileri politika ile ilgilenmesin demiyorlar, iktidarÄ±n politikalarÄ±na yedeklensin diyorlar. Ä°ktidara karÅŸÄ±t düÅŸüncelerin üniversitelerde yer edinmesinden korkuyorlar. Son günlerde CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n sürekli üniversite öÄŸrencilerini hedef alan açÄ±klamalarÄ± da bu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z durumla paralel bir mesele. ÖÄŸrencileri bedavacÄ±lÄ±kla suçlayan iktidar, üniversitelileri kendi politikalarÄ±na kazanamamanÄ±n hÄ±rsÄ±yla hareket ediyor ve buradan da kendine düÅŸen pay ‘eÄŸer kazanamÄ±yorsam sustururum’ demek oluyor” dedi.

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