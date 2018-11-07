HDP kayyÄ±m yolsuzluklarÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi

HDP, kayyÄ±m atanan belediyelerde yaÅŸanan yolsuzluklarÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã¶nerge verdi.

HDP Grup BaÅŸkanvekilleri Fatma Kurtulan ve Ayhan Bilgen, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) belediyelerine atanan kayyÄ±mlarÄ±n SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±na da yansÄ±yan yolsuzluk ve usulsüzlükleri için Meclis AraÅŸtÄ±rmasÄ± açÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. HDP baÅŸvurusunda, DBP belediyelerine atanan kayyÄ±mlarÄ±n atandÄ±klarÄ± günden bu yana uygulamaya koyduklarÄ± asimilasyon politikalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra yolsuzluk ve kirli iliÅŸkilerle de gündeme geldiÄŸini söylediler. Evrensel’in de gündeme getirdiÄŸi kayyÄ±m atanan belediyelerdeki usulsüzlüklere iliÅŸkin haberlere dikkat çekilen baÅŸvuruda, SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±na iliÅŸkin haberlere ek olarak Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± müfettiÅŸlerince ‘yolsuzluk, iltimas, ihaleye fesat karÄ±ÅŸtÄ±rma, rant’a dair ÅŸikâyetler sonucunda DBP’li belediyelere atanan 9 kayyÄ±mÄ±n daha önce görevden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±. HDP baÅŸvurusunda “DBP’nin seçilmiÅŸ belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ±n görevden alÄ±nÄ±p tutuklanmasÄ±ndan sonra atanan kayyÄ±mlarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± yolsuzluklar ve ihaleye fesat karÄ±ÅŸtÄ±rma gibi hukuk dÄ±ÅŸÄ± ve usulsüz faaliyetleri gerek basÄ±nda gerekse kamuoyunda gündemde kalmaya devam etmektedir. KayyÄ±mlarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± söz konusu yolsuzluk ve usulsüzlüklerin toplumda yarattÄ±ÄŸÄ± maddi ve manevi tahribatÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve kayyÄ±mlarÄ±n usulsüz ÅŸekilde harcadÄ±ÄŸÄ± bütçenin açÄ±ÄŸa çÄ±karÄ±lmasÄ± için bir komisyon kurmasÄ± elzem hale gelmiÅŸtir” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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