BakÄ±rhanâ€™a verilen ceza â€˜soruÅŸturmalar devam ediyorâ€™ diye bozuldu

Siirt Belediyesi EÅŸ BaÅŸkanÄ± Tuncer BakÄ±rhan hakkÄ±nda verilen hapis cezasÄ± kararÄ± BÃ¶lge Adliye Mahkemesi tarafÄ±ndan bozuldu.

Siirt 2’nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nin, Siirt Belediyesi EÅŸ BaÅŸkanÄ± Tuncer BakÄ±rhan’a “örgüt üyeliÄŸi” ve “örgüt propagandasÄ±” iddiasÄ±yla verdiÄŸi 10 yÄ±l hapis cezasÄ± kararÄ±nÄ± ele alan Antep Bölge Adliye Mahkemesi 3’üncü Ceza Dairesi, mahkumiyet kararÄ±nÄ± ‘kesin’ olarak oybirliÄŸiyle bozdu.

Ä°stinaf Mahkemesi, YargÄ±tay’Ä±n “olaylar arasÄ±ndaki hukuki ve fiili devamlÄ±lÄ±k” ilkesine atÄ±fta bulunarak, BakÄ±rhan hakkÄ±nda “örgüt üyeliÄŸi” suçlamasÄ±yla 4 soruÅŸturma daha bulunduÄŸunu, aynÄ± ÅŸekilde “örgüt propagandasÄ± yapmak” iddiasÄ±yla soruÅŸturmalarÄ±nÄ±n sürdüÄŸünü, bu dosyalarÄ±n birleÅŸtirilerek kovuÅŸturmalarÄ±nÄ±n sonuçlarÄ±na göre karar verilmesi gerektiÄŸine iÅŸaret etti.

Mahkeme, aynÄ± gerekçeyle BakÄ±rhan hakkÄ±nda, “Örgüt propagandasÄ± yapmak” iddiasÄ±yla verilen mahkumiyet hükmünün bozulmasÄ±na, BakÄ±rhan’Ä±n tutukluluk halinin devamÄ±na, dosyanÄ±n mahkemeye geri gönderilmesine, hükmün kesin olmasÄ±na oy birliÄŸiyle karar verdi. (HABER MERKEZÄ°)

Tutuklu milletvekili GÃ¼venâ€™in duruÅŸmasÄ± yarÄ±n

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