Her yÄ±l 6-7 bin kiÅŸi organ beklerken hayatÄ±nÄ± kaybediyor

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veli AÄŸbaba, TÃ¼rkiyeâ€™de her yÄ±l 6-7 bin kiÅŸinin organ beklerken hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirtti.

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veli AÄŸbaba, organ baÄŸÄ±ÅŸÄ± ile ilgili yaÅŸanÄ±lan sorunlarÄ±n ele alÄ±nmasÄ± ve çözümü için meclis araÅŸtÄ±rma komisyonu kurulmasÄ±nÄ± istedi.

Ä°nsanlarÄ±n hayattayken organlarÄ±nÄ± veya organlarÄ±nÄ±n bir parçasÄ±nÄ± yakÄ±nlarÄ±na verebildiÄŸi ancak öldükten sonra organ vermek istemediklerini kaydeden AÄŸbaba, organ baÄŸÄ±ÅŸÄ± konusunda toplumda yeterli duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n oluÅŸmamasÄ±nÄ±n, konuyla ilgili yeterli eÄŸitimin verilmemesinin, bilgi eksikliÄŸinin ve ön yargÄ±larÄ±n yÄ±kÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sonucu olduÄŸunu ifade etti.

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veli AÄŸbaba’nÄ±n TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’na sunduÄŸu araÅŸtÄ±rma önergesinde Türkiye’de organ ve doku nakli bekleyen hasta sayÄ±sÄ±nÄ±n her geçen gün arttÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerek; “YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalar, organ ve doku naklinde dünyanÄ±n hala çok gerisinde kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± göstermektedir. Ülkemizde her yÄ±l 6-7 bin kiÅŸi organ beklerken hayatÄ±nÄ± kaybetmektedir” dedi.

TÜRKÄ°YE’DE Ä°LK ORGAN NAKLÄ° 1969 YILINDA GERÇEKLEÅžTÄ°RÄ°LDÄ°

AÄŸbaba organ nakline iliÅŸkin bilgiler de verdi. “Türkiye’de ilk organ nakli ameliyatÄ± 1969 yÄ±lÄ±nda biri Ankara, biri de Ä°stanbul'da olmak üzere 2 adet kalp nakli ameliyatÄ± ile gerçekleÅŸtirilmiÅŸ, ancak baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuçlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°lk baÅŸarÄ±lÄ± nakil ise 3 KasÄ±m 1975 tarihinde Prof. Dr. Mehmet Haberal ve ekibi tarafÄ±ndan Hacettepe Üniversitesi'nde, canlÄ± akrabalar arasÄ± böbrek nakliyle baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Prof. Dr. Mehmet Haberal ve ekibi tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilen nakilden 4 yÄ±l sonra 1979 yÄ±lÄ±nda Organ ve Doku Nakli Kanunu çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Kanun bugüne kadar 1982 ve 2014 yÄ±llarÄ±nda olmak üzere iki kere deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir. Türkiye’de ilgili yasal düzenlemenin 1979’da birçok Avrupa ülkesinden önce yapÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ± önemlidir.”

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± verilerine göre Türkiye’de 1 KasÄ±m 2018 tarihi itibariyle 25 bin 829 kiÅŸinin organ nakli beklediÄŸine dikkat çeken AÄŸbaba ÅŸunlarÄ± söyledi; “Nakil bekleyen hastalarÄ±n 15. 526’sÄ± erkek, 10.303’ü kadÄ±ndÄ±r. 2018 yÄ±lÄ± içinde 72 kalp, bin 318 karaciÄŸer, 3 pankreas, 38 akciÄŸer, 3 bin 210 böbrek nakli olmak üzere toplam 4 Bin 641 organ nakli gerçekleÅŸtirilmiÅŸtir. 2018 yÄ±lÄ±nda 30 KÄ±rgÄ±zistanlÄ±, 34 BulgaristanlÄ±, 39 LibyalÄ±, 69 Suriyeliye organ nakli gerçekleÅŸtirilmiÅŸtir. 4 Bin 641 organ nakli gerçekleÅŸtirilmesine raÄŸmen, 2018 yÄ±lÄ±nda nakil bekleyen hasta sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±, organ nakli ile ilgili farkÄ±ndalÄ±k yaratmak , organ baÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n önemi konusunda daha fazla çalÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini ortaya koymaktadÄ±r.”

Türkiye’de organ baÄŸÄ±ÅŸÄ± oranÄ± milyonda 1,5-2 iken, ABD’de milyonda 20-25 olduÄŸunu vurgulayan AÄŸbaba; “Türkiye organ naklinde Ä°spanya’nÄ±n 20 kat gerisinde yer almaktadÄ±r. YapÄ±lan her 5 nakilden sadece 1’inin kadavradan, 4’ünün canlÄ± vericiden olduÄŸunu belirtilirken, Türkiye dünyada canlÄ± vericili böbrek ve karaciÄŸer nakil oranlarÄ± açÄ±sÄ±ndan birinci sÄ±rada bulunmaktadÄ±r. Ancak kadavradan yapÄ±lan nakil oranlarÄ±nda son sÄ±ralarda yer almaktadÄ±r. Türkiye’de kadavra baÄŸÄ±ÅŸÄ± çok az olduÄŸu için canlÄ± vericili nakiller ön plana çÄ±kmaktadÄ±r. Dünya genelinde organ nakillerinin yüzde 80’i kadavradan gerçekleÅŸirken, ülkemizde tam tersi oranda olup , organlar akraba ve yakÄ±n çevreden alÄ±nmaktadÄ±r. Kadavradan baÄŸÄ±ÅŸ sayÄ±sÄ± oldukça azdÄ±r. 2017 yÄ±lÄ±nda toplam yapÄ±lan 4 bin 908 naklin ancak bin 172’si kadavradan yapÄ±labilmiÅŸtir. Kadavradan organ baÄŸÄ±ÅŸÄ±nda yÄ±llÄ±k ihtiyacÄ±n çok altÄ±nda kalmaktadÄ±r. Bu durum organ baÄŸÄ±ÅŸÄ± konusunda toplumda yeterli duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n oluÅŸmamasÄ±na,bilgi eksikliÄŸine, önyargÄ±larÄ±n yÄ±kÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlanmaktadÄ±r. Ä°nsanlarÄ±n hayattayken organlarÄ±nÄ± veya organlarÄ±nÄ±n bir parçasÄ±nÄ± yakÄ±nlarÄ±na verebildiÄŸi ancak öldükten sonra organ vermek istemedikleri gerçeÄŸinden hareketle, özellikle Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±na ve Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na büyük görev düÅŸmektedir. Organ baÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n dinimiz açÄ±sÄ±ndan günah olmadÄ±ÄŸÄ±na 3.3.1980 tarihinde Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Din Ä°ÅŸleri Yüksek Kurulu karar vermiÅŸtir” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

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