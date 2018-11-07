Karadolap Spor KulÃ¼bÃ¼ne yapÄ±lan saldÄ±rÄ± kÄ±nandÄ±

Karadolapspor'a yÃ¶nelik silahlÄ± saldÄ±rÄ± Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi tarafÄ±ndan protesto edildi, 'Ã‡eteleÅŸme ve onu yaratan sistemle mÃ¼cadele edeceÄŸiz' denildi.

Ä°stanbul Alibeyköy’deki demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler ve mahalle halkÄ± 4 KasÄ±m akÅŸamÄ± Karadolap Spor Kulübüne yapÄ±lan silahlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±. Önceki gün kulüp binasÄ± önünde toplanan kitle “Karadolap halktÄ±r, halk burada”, “Susma sustukça sÄ±ra sana gelecek” ve "Gün gelecek devran dönecek çeteler halka hesap verecek" sloganlarÄ± atarak yürüyüÅŸ gerçekleÅŸtirdi.

YürüyüÅŸün ardÄ±nan Karadolap Spor Kulübü BaÅŸkanÄ± Çayan Dursun basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. Dursun, “Bu saldÄ±rÄ±yÄ± sadece Karadolap Spor Kulübüne yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir saldÄ±rÄ± deÄŸil, yozlaÅŸmaya karÅŸÄ± mücadele eden, bu ülkenin topraklarÄ±ndaki deÄŸerleri ve emeÄŸi savunanlara yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir saldÄ±rÄ± olarak görüyorum. Bu saldÄ±rÄ± meçhul bir saldÄ±rÄ± deÄŸil, failleri bilinen bir saldÄ±rÄ±dÄ±r. Bu ülkenin adalet mekanizmasÄ±nÄ±n iÅŸleyiÅŸi bu vakayÄ± meçhul bÄ±rakacak. Kimlerin ne amaçla bu saldÄ±rÄ±yÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz" diye konuÅŸtu.

AYYUKA ÇIKMIÅž Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ° POLÄ°S NASIL BÄ°LMEZ?

UyuÅŸturucuya karÅŸÄ± uzun bir süredir mücadele verdiklerini söyleyen Dursun, “Son dönemlerde örgütsüz ve daÄŸÄ±nÄ±klÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan yararlanarak tekrar mahallemizde uyuÅŸturucu satmaya çalÄ±ÅŸanlar var. Bu saldÄ±rÄ±nÄ±n faili, uyuÅŸturucuyu mahalleye sokmaya çalÄ±ÅŸan baronlardÄ±r. Mahalleye bir gün içinde 1000 tane hap geliyor ve bir gün içinde elden çÄ±karÄ±yorlar, bir gün sonra da parasÄ± tahsil ediliyor. Bu kadar ayyuka çÄ±kmÄ±ÅŸ iliÅŸkileri biz biliyorsak bu ülkenin adaleti ve polisi nasÄ±l bilmez, niye bilmez? Dün saldÄ±rÄ± sonrasÄ± polis geldiÄŸinde de söyledim, onlarÄ±n yapmasÄ± gereken iÅŸi biz yapmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için bunlar baÅŸÄ±mÄ±za geliyor” dedi.

Karadolap Spor KulÃ¼bÃ¼ne silahlÄ± saldÄ±rÄ±

‘KULÜP GÜCÜNÜ KARADOLAP HALKINDAN ALIYOR’

Dursun, “Kulüp olarak biz gücümüzü Karadolap halkÄ±ndan alÄ±yoruz buradaki kurumlardan alÄ±yoruz. Kimse unutmasÄ±n bu mahalle Uzun yÄ±llardÄ±r hiçbir ÅŸer odaÄŸÄ±nÄ±n önünde diz çökmedi bundan sonra da çökmeyecek” diye konuÅŸtu.

AçÄ±klamaya destek veren kurumlardan Eyüp Mahalleleri Kültür ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi adÄ±na konuÅŸan Deniz Sevük ise, ‘UyuÅŸturucu tacirlerine affÄ±n tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir noktada uyuÅŸturucunun, fuhuÅŸun, kumarÄ±n bu sokaklara sokulmasÄ±nÄ±n altÄ±ndaki dayanaÄŸÄ±n kimler olduÄŸunu biliyoruz” dedi. SÄ±ldÄ±z DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Saime Atilla da “Bu saldÄ±rÄ± mahallemize yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir saldÄ±rÄ±dÄ±r” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Emek Partisi Eyüp Ä°lçe BaÅŸkanÄ± HakkÄ± BektaÅŸ ise “Sistem yoksul mahallelerdeki gençleri uyuÅŸturucusuyla, fuhuÅŸuyla yozlaÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Hedefte ise devrimciler, yurtseverler var. Çünkü yoksul aile çocuklarÄ± bu bilinci kavrarlarsa sisteme karÅŸÄ± mücadele geliÅŸecek. Karadolap Spor Kulübüne yapÄ±lan saldÄ±rÄ± da bunun ürünü. Bize düÅŸen birbirimize kenetlenmektir” diye konuÅŸtu.

Karadolap Mahalle MuhtarÄ± Ali Ekber Binici, “UyuÅŸturucudan tutun çetelerinden tutun da mahallemize her türlü zarar verecek bütün unsurlarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda olacaÄŸÄ±z. Kulübümüzün yanÄ±nda olacaÄŸÄ±z, doÄŸru yapÄ±lan iÅŸlerin yanÄ±nda olacaÄŸÄ±z. Her zaman omuz omuza olacaÄŸÄ±z. Biz büyük bir aileyiz yeri geldiÄŸi zaman hepimiz omuz omuza leÅŸ kargalarÄ±na meydanÄ± bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z. Bu mahalle sahipsiz deÄŸildir” diye konuÅŸtu.

FotoÄŸraf: Deniz Sevük

ORTAK PAYDAMIZ KARADOLAP

AçÄ±klamaya katÄ±lan CHP Eyüp Belediye BaÅŸkan Aday AdayÄ± Mustafa Tüysüz da söz alarak ÅŸöyle konuÅŸtu: “Karadolap Spor Kulübü sadece spor kulübü olmaktan çÄ±kmÄ±ÅŸ sosyal sorumluluk projeleriyle gençleri geleceÄŸe hazÄ±rlayan bir kulüptür, bu bizim de görevimizdir”

AçÄ±klamada söz alan AKP Ä°lçe Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Åžahin de “FarklÄ± görüÅŸlere sahip olabiliriz ama ortak paydamÄ±z KaradolaptÄ±r, KaradolaplÄ± gençlerdir. Çayan BaÅŸkanÄ±n uyuÅŸturucuya karÅŸÄ±, kötü alÄ±ÅŸkanlÄ±klara karÅŸÄ± vermiÅŸ olduÄŸu mücadelede her zaman yanÄ±nda olduÄŸumu söylemiÅŸimdir. Bundan sonra da gençlerimizi kötü alÄ±ÅŸkanlÄ±klardan uzaklaÅŸtÄ±rmak için iki gün önce yapÄ±lan saldÄ±rÄ±larÄ±n yapÄ±lmamasÄ± için birlik, beraberliÄŸimizi her daim her platformda göstermemiz lazÄ±m” diye konuÅŸtu. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

FotoÄŸraf: Deniz Sevük

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 KasÄ±m 2018 14:48

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