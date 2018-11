Karadolap Spor KulÃ¼bÃ¼ne yapÄ±lan saldÄ±rÄ± kÄ±nandÄ±

Karadolapspor'a yönelik silahlı saldırı çok sayıda kişi tarafından protesto edildi, 'Çeteleşme ve onu yaratan sistemle mücadele edeceğiz' denildi.

İstanbul Alibeyköy’deki demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler ve mahalle halkı 4 Kasım akşamı Karadolap Spor Kulübüne yapılan silahlı saldırıyı kınadı. Önceki gün kulüp binası önünde toplanan kitle “Karadolap halktır, halk burada”, “Susma sustukça sıra sana gelecek” ve "Gün gelecek devran dönecek çeteler halka hesap verecek" sloganları atarak yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüşün ardınan Karadolap Spor Kulübü Başkanı Çayan Dursun basın açıklaması yaptı. Dursun, “Bu saldırıyı sadece Karadolap Spor Kulübüne yapılmış bir saldırı değil, yozlaşmaya karşı mücadele eden, bu ülkenin topraklarındaki değerleri ve emeği savunanlara yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Bu saldırı meçhul bir saldırı değil, failleri bilinen bir saldırıdır. Bu ülkenin adalet mekanizmasının işleyişi bu vakayı meçhul bırakacak. Kimlerin ne amaçla bu saldırıyı yaptığını biliyoruz" diye konuştu.

AYYUKA ÇIKMIŞ İLİŞKİLERİ POLİS NASIL BİLMEZ?

Uyuşturucuya karşı uzun bir süredir mücadele verdiklerini söyleyen Dursun, “Son dönemlerde örgütsüz ve dağınıklığımızdan yararlanarak tekrar mahallemizde uyuşturucu satmaya çalışanlar var. Bu saldırının faili, uyuşturucuyu mahalleye sokmaya çalışan baronlardır. Mahalleye bir gün içinde 1000 tane hap geliyor ve bir gün içinde elden çıkarıyorlar, bir gün sonra da parası tahsil ediliyor. Bu kadar ayyuka çıkmış ilişkileri biz biliyorsak bu ülkenin adaleti ve polisi nasıl bilmez, niye bilmez? Dün saldırı sonrası polis geldiğinde de söyledim, onların yapması gereken işi biz yapmak zorunda kaldığımız için bunlar başımıza geliyor” dedi.

Karadolap Spor Kulübüne silahlı saldırı

‘KULÜP GÜCÜNÜ KARADOLAP HALKINDAN ALIYOR’

Dursun, “Kulüp olarak biz gücümüzü Karadolap halkından alıyoruz buradaki kurumlardan alıyoruz. Kimse unutmasın bu mahalle Uzun yıllardır hiçbir şer odağının önünde diz çökmedi bundan sonra da çökmeyecek” diye konuştu.

Açıklamaya destek veren kurumlardan Eyüp Mahalleleri Kültür ve Dayanışma Derneği adına konuşan Deniz Sevük ise, ‘Uyuşturucu tacirlerine affın tartışıldığı bir noktada uyuşturucunun, fuhuşun, kumarın bu sokaklara sokulmasının altındaki dayanağın kimler olduğunu biliyoruz” dedi. Sıldız Derneği Başkanı Saime Atilla da “Bu saldırı mahallemize yapılmış bir saldırıdır” şeklinde konuştu.

Emek Partisi Eyüp İlçe Başkanı Hakkı Bektaş ise “Sistem yoksul mahallelerdeki gençleri uyuşturucusuyla, fuhuşuyla yozlaştırmaya çalışıyor. Hedefte ise devrimciler, yurtseverler var. Çünkü yoksul aile çocukları bu bilinci kavrarlarsa sisteme karşı mücadele gelişecek. Karadolap Spor Kulübüne yapılan saldırı da bunun ürünü. Bize düşen birbirimize kenetlenmektir” diye konuştu.

Karadolap Mahalle Muhtarı Ali Ekber Binici, “Uyuşturucudan tutun çetelerinden tutun da mahallemize her türlü zarar verecek bütün unsurların karşısında olacağız. Kulübümüzün yanında olacağız, doğru yapılan işlerin yanında olacağız. Her zaman omuz omuza olacağız. Biz büyük bir aileyiz yeri geldiği zaman hepimiz omuz omuza leş kargalarına meydanı bırakmayacağız. Bu mahalle sahipsiz değildir” diye konuştu.

ORTAK PAYDAMIZ KARADOLAP

Açıklamaya katılan CHP Eyüp Belediye Başkan Aday Adayı Mustafa Tüysüz da söz alarak şöyle konuştu: “Karadolap Spor Kulübü sadece spor kulübü olmaktan çıkmış sosyal sorumluluk projeleriyle gençleri geleceğe hazırlayan bir kulüptür, bu bizim de görevimizdir”

Açıklamada söz alan AKP İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Şahin de “Farklı görüşlere sahip olabiliriz ama ortak paydamız Karadolaptır, Karadolaplı gençlerdir. Çayan Başkanın uyuşturucuya karşı, kötü alışkanlıklara karşı vermiş olduğu mücadelede her zaman yanında olduğumu söylemişimdir. Bundan sonra da gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için iki gün önce yapılan saldırıların yapılmaması için birlik, beraberliğimizi her daim her platformda göstermemiz lazım” diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)

