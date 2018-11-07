Eski Ä°stanbul Valisi HÃ¼seyin Avni Mutlu cezaevine konuldu

'FETÃ–'den yargÄ±lanan Eski Ä°stanbul Valisi HÃ¼seyin Avni Mutlu'nun 3 yÄ±l 1 ay 15 gÃ¼nlÃ¼k hapis cezasÄ± onandÄ± ve Mutlu cezaevine konuldu.

'FETÖ' mülkiye yapÄ±lanmasÄ± davasÄ±nda yerel mahkemece "örgüt içindeki hiyerarÅŸik yapÄ±ya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardÄ±m etme" suçundan verilen 3 yÄ±l 1 ay 15 günlük hapis cezasÄ± onanan eski Ä°stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Edirne'de cezaevine konuldu.

AlÄ±nan bilgiye göre, Ä°stanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, "FETÖ mülkiye" yapÄ±lanmasÄ±na yönelik davada yerel mahkemece "örgüt içindeki hiyerarÅŸik yapÄ±ya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardÄ±m etme" suçundan verilen 3 yÄ±l 1 ay 15 gün cezasÄ± onanan eski Ä°stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu avukatlarÄ±yla birlikte Edirne Adliyesine gelerek teslim oldu.

Ä°nfaz savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndaki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Mutlu, Edirne Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele MüdürlüÄŸü ekipleri nezaretinde Edirne F Tipi Cezaevine götürüldü.

ONAMA KARARI

Ä°stanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Ä°stanbul 30. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce 9 Åžubat'ta karara baÄŸlanan FETÖ'nün "mülkiye" yapÄ±lanmasÄ± davasÄ±na iliÅŸkin istinaf baÅŸvurularÄ±nÄ± karara baÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ceza Dairesi, sanÄ±klar Hüseyin Avni Mutlu, Hüseyin ÇapkÄ±n, Erdal ÇakÄ±r, Necmettin Kalkan, Nurullah ÇakÄ±r, Fatih Åžahin, Murtezi BalcÄ±, Yusuf YavaÅŸcan, Feyzullah Özcan, Haluk Nadir ve YÄ±lmaz Kurt hakkÄ±nda yerel mahkemece verilen hapis cezalarÄ± ile beraat hükümlerini usul ve yasaya uygun bulmuÅŸtu.

Yerel mahkemenin kararÄ±nda usule ve esasa iliÅŸkin aykÄ±rÄ±lÄ±k bulunmadÄ±ÄŸÄ±na karar veren mahkeme, bu nedenle sanÄ±klar hakkÄ±nda yapÄ±lan istinaf baÅŸvurularÄ±nÄ±n esastan reddine karar vermiÅŸti.

Dairenin kararÄ± ile sanÄ±klar Hüseyin Avni Mutlu, Hüseyin ÇapkÄ±n, Erdal ÇakÄ±r, Necmettin Kalkan, Nurullah ÇakÄ±r, Fatih Åžahin, Murtezi BalcÄ±, Yusuf YavaÅŸcan'a verilen hapis cezalarÄ± ile Feyzullah Özcan, Haluk Nadir ve YÄ±lmaz Kurt'a verilen beraat hükümleri onanmÄ±ÅŸtÄ±.

Eski Ä°stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, "örgüt içindeki hiyerarÅŸik yapÄ±ya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardÄ±m etme" suçundan 3 yÄ±l 1 ay 15 gün hapis cezasÄ±na çarptÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 KasÄ±m 2018 14:37

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