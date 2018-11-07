Fransa'da Ã¼zerinde bomba olduÄŸunu sÃ¶yleyen kadÄ±n yakalandÄ±

Fransa Dunkerque kentinde Ã¼zerinde bomba olduÄŸunu sÃ¶yleyen kadÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Fransa'da bir hastanede üzerinde bomba olduÄŸunu söyleyen ve akli dengesinin yerinde olmadÄ±ÄŸÄ± belirtilen kadÄ±n operasyonla yakalandÄ±.

RTL radyosunun haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Dunkerque kentinde öÄŸle saatlerinde bir hastanenin acil servisine gelen kadÄ±n, üzerinde bomba olduÄŸunu söyledi ve patlatmakla tehdit etti.

Akli dengesinin yerinde olmadÄ±ÄŸÄ± açÄ±klanan orta yaÅŸlardaki kadÄ±n, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Güvenlik güçlerinin kÄ±sa sürede hastaneye çÄ±kan tüm yollarÄ± kapattÄ±ÄŸÄ± belirtilirken, önlem olarak hastanenin bir katÄ±nÄ±n boÅŸaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 KasÄ±m 2018 14:52

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