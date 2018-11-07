Milli Savunma BakanÄ± Akar'dan bedelli aÃ§Ä±klamasÄ±

Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar'dan bedelli askerlik aÃ§Ä±klamasÄ±: EÄŸitim tarihleri ve yerleri en geÃ§ AralÄ±kta aÃ§Ä±klanacak.

Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, bedelli askerlikle ilgili olarak "633 bin 844 vatandaÅŸÄ±mÄ±z müracaatlarÄ±nÄ± tamamladÄ±lar, paralarÄ±nÄ± yatÄ±rdÄ±lar ve eÄŸitim konusunda da planlamaya dahil edildiler. Bununla ilgili hem eÄŸitim tarihleri hem de eÄŸitim yapacaklarÄ± yerlerin belirlenmesi konusunda çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ediyor. Bu ayÄ±n sonunda, en geç aralÄ±k ayÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda bunlar tamamen açÄ±klanacak" dedi.

Akar, Sudan'daki temaslarÄ± kapsamÄ±nda Sevakin AdasÄ±'nda TÄ°KA tarafÄ±ndan yapÄ±lan restorasyon çalÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin incelemelerde bulundu. Akar, AA muhabirinin gündeme iliÅŸkin sorularÄ±nÄ± da yanÄ±tladÄ±.

Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, PKK'nin üç üst düzey ismini, "Adalet Ä°çin Ödül" programÄ± kapsamÄ±nda ihbar edenlere ödül vereceÄŸine yönelik kararÄ±nÄ± olumlu bulduÄŸunu ancak bunun "Geç alÄ±nmÄ±ÅŸ bir karar" olduÄŸunu bildirdi. ABD'nin terör örgütü PKK'nÄ±n sözde üst düzey yönetecilerini ihbar edenlere yönelik para ödülüyle ilgili deÄŸerlendirmesi sorulan Akar, "ABD'nin, AmerikalÄ± dostlarÄ±mÄ±zÄ±n, müttefiklerimizin bu adÄ±mÄ±nÄ±, kararÄ±nÄ± olumlu bulmakla beraber çok geç kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizmek istiyorum." diye konuÅŸtu.

Akar, ÅŸunlarÄ± söyledi: "Ancak bu, gecikmelerle birlikte de olsa bugün gerçekleÅŸti. Bizim burada yapÄ±lan bu çalÄ±ÅŸmayÄ± önemli bulmakla beraber PKK'dan hiçbir farkÄ± olmayan YPG'ye karÅŸÄ± da aynÄ± tutum ve davranÄ±ÅŸÄ±n, aynÄ± bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesi ve gerçekleÅŸtirilmesini bekliyoruz. Çünkü YPG, PKK'dan hiçbir farkÄ± olmayan terörist bir teÅŸkilattÄ±r. Teröristlerle ABD'li müttefiklerimizin, dostlarÄ±mÄ±zÄ±n birlik ve beraberliÄŸi son derece olumsuz bir görüntü, tablo sergilemekte. Bunun da bir an önce düzeltilmesini bekliyoruz. Bir taraftan PKK'nÄ±n elebaÅŸÄ±larÄ±na ödül konulurken diÄŸer taraftan da YPG'ye tÄ±rlarla, uçaklarla araç, gereç, silah, mühimmat gönderilmesini bizim kabul etmemiz mümkün deÄŸil. Bunun da bir an önce düzeltilmesini bekliyoruz."

BEDELLÄ° ASKERLÄ°K

Bedelli askerlikte baÅŸvurularÄ±n 3 KasÄ±m'da sona erdiÄŸi hatÄ±rlatÄ±larak, baÅŸvuru rakamÄ±na iliÅŸkin soru üzerine Bakan Akar, ÅŸu karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± verdi:

"Åžu anda iÅŸlemlerini tamamayan 633 bin 844 gencimiz, vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n müracaatlarÄ±nÄ± tamamladÄ±lar, paralarÄ±nÄ± yatÄ±rdÄ±lar ve eÄŸitim konusunda da planlamaya dahil edildiler. Bununla ilgili hem eÄŸitim tarihleri hem de eÄŸitim yapacaklarÄ± yerlerin belirlenmesi konusunda çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ediyor. Bu ayÄ±n sonunda, en geç aralÄ±k ayÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda bunlar tamamen açÄ±klanacak. Önemli bir husus da müracaatlarÄ±nÄ± yaparak ödemelerini tamamlayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n askerlik ÅŸubelerinde iÅŸlemlerinin yürütülmesine devam edilmektedir. Ona göre gençlerimizin ellerini çabuk tutup iÅŸlemlerini yapmalarÄ±nÄ± bekliyoruz. Bunun yanÄ± sÄ±ra yeni askerlik sistemine yönelik çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z da aralÄ±ksÄ±z devam ediyor." (AA)

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