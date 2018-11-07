Ä°ki ÅŸirket daha konkordato ilan etti

44 yÄ±llÄ±k ÅŸirket AvÅŸar HalÄ± ve tekstil firmasÄ± Sir Giyim konkordato ilan etti.

Ekonomik kriz tartÄ±ÅŸmalarÄ± sürerken konkordato ilan eden ÅŸirketlere iki isim daha katÄ±ldÄ±. 44 yÄ±llÄ±k ÅŸirket AvÅŸar HalÄ± konkordato ilan etti. Sözcü'den Can Mumay'Ä±n haberine göre ÇamlÄ±ca Camii'nin halÄ± kaplamasÄ±nÄ± yapan AvÅŸar HalÄ± konkordato ilan etti.

Gaziantep Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2018/1258 sayÄ±lÄ± kararÄ±na göre ÅŸirkete 3 ay süreyle mühlet kararÄ± verildi.

1974 yÄ±lÄ±nda kurulan AvÅŸar HalÄ± 20'den fazla ülkeye ihracat yapÄ±yor. 2005 yÄ±lÄ±nda ABD'de makine halÄ±sÄ± kategorisinde en iyi halÄ± ödülünü kazanmÄ±ÅŸtÄ±. AvÅŸar HalÄ±'nÄ±n yetkilileri, konkordato süreciyle ilgili bilgi vermedi.

51 YILLIK SÄ°R KOSTÜM KONKORDATO Ä°LAN ETTÄ°

Abdullah KiÄŸÄ±lÄ±, Kimlik, Paulmark, KÄ°P Gürmen, Ramsey, Tom Frank, Armani ve Versace gibi markalara fason üretim yapan 51 yÄ±llÄ±k giyim devi SÄ°R Kostüm Giyim konkordato ilan etti. FirmanÄ±n patronu Ä°rfan Duran’Ä±n Sözcü’ye yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “Konkordato sürecine girmemizde tekstil sektöründe alacak vadelerinin uzamasÄ±, uzun süredir çek ile dönen piyasalardaki nakit sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± etkili oldu” dedi. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 KasÄ±m 2018 17:08

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