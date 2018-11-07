BÃ¼yÃ¼k otellere halÄ± satan ve Ã‡amlÄ±ca Camii'nin de halÄ± kaplama iÅŸini yapan 44 yÄ±llÄ±k ÅŸirket AvÅŸar HalÄ± konkordato ilan etti.

44 yÄ±llÄ±k ÅŸirket AvÅŸar HalÄ± konkordato ilan etti. Sözcü'den Can Mumay'Ä±n haberine göre ÇamlÄ±ca Camii'nin halÄ± kaplamasÄ±nÄ± yapan AvÅŸar HalÄ± konkordato ilan etti.

Gaziantep Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2018/1258 sayÄ±lÄ± kararÄ±na göre ÅŸirkete 3 ay süreyle mühlet kararÄ± verildi.

1974 yÄ±lÄ±nda kurulan AvÅŸar HalÄ± 20'den fazla ülkeye ihracat yapÄ±yor. 2005 yÄ±lÄ±nda ABD'de makine halÄ±sÄ± kategorisinde en iyi halÄ± ödülünü kazanmÄ±ÅŸtÄ±. AvÅŸar HalÄ±'nÄ±n yetkilileri, konkordato süreciyle ilgili bilgi vermedi. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

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