Rusya: ABD veya Ä°srail Ä°ran'a karÅŸÄ± kanÄ±t sunamadÄ±

Rusya BaÅŸbakanÄ± Dimitriy Medvedev: ABD veya Ä°srail, ihlale dair kanÄ±t sunamadÄ± ancak yine de Ä°ran'a yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±m kararÄ± alÄ±ndÄ±.

Rusya BaÅŸbakanÄ± Dimitriy Medvedev, ABD'nin veya Ä°srail'in, Ä°ran'Ä±n nükleer anlaÅŸmayÄ± ihlal ettiÄŸine yönelik kanÄ±t sunamadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, “YaptÄ±rÄ±m kararÄ± nedeniyle büyük bir emek sarf edilerek ulaÅŸÄ±lan ÅŸeyler raydan çÄ±kabilir çünkü Ä°ranlÄ±larÄ±n sabrÄ±nÄ±n da sÄ±nÄ±rÄ± var” dedi.

Medvedev, temaslarda bulunmak üzere bulunduÄŸu Pekin'de basÄ±n mensuplarÄ±na açÄ±klamalarda bulundu.

ABD'nin baÅŸka ülkelere yaptÄ±rÄ±m uygulayarak iç siyasi meselelerini çözmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Medvedev, “ABD siyasetindeki mücadele ne kadar alevlenirse uluslararasÄ± toplumun parçasÄ± ülkelere yönelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ± da o derece sertleÅŸtiriyorlar” diye konuÅŸtu.

Medvedev, Ä°ran'a yönelik ABD tarafÄ±ndan devreye alÄ±nan ikinci aÅŸama yaptÄ±rÄ±mlarÄ± eleÅŸtirerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

“ABD veya Ä°srail, Ä°ran'Ä±n nükleer anlaÅŸmayÄ± ihlal ettiÄŸine yönelik kanÄ±t sunamadÄ±lar ancak yine de Ä°ran'a yönelik yaptÄ±rÄ±m kararÄ± alÄ±ndÄ±. Bunun nelere yol açabileceÄŸi çok açÄ±k. YaptÄ±rÄ±m kararÄ± nedeniyle büyük bir emek sarf edilerek ulaÅŸÄ±lan ÅŸeyler raydan çÄ±kabilir çünkü Ä°ranlÄ±larÄ±n sabrÄ±nÄ±n da sÄ±nÄ±rÄ± var.”

Rusya Maliye Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sergey Storçak ise “BaÅŸta G20 ve Finansal Ä°stikrar Gözetim Konseyi gibi platformlarda ABD yönetiminin kararÄ±na itiraz edeceÄŸiz” dedi.

YaptÄ±rÄ±mlar nedeniyle oluÅŸabilecek bütçe açÄ±ÄŸÄ±yla rezervler sayesinde baÅŸa çÄ±kabileceklerini ifade eden Storçak ABD’nin, Rus devlet borcuna yaptÄ±rÄ±m uygulama planlarÄ±na yönelik son durumla ilgili yeni bilgilere sahip olmadÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

Avrupa’dan son gelen açÄ±klamalarÄ± da olumlu bulduklarÄ±nÄ± vurgulayan Storçak, “AvrupalÄ±lar, baÅŸta emtialar olmak üzere iki ticarette avro gibi ulusal paralarla ticarete hazÄ±rlar” deÄŸerlendirmesinde bulundu.

MISIR ORDUSU, BASRA KÖRFEZÄ°'NE SEVK EDÄ°LÄ°YOR

ABD’nin Ä°ran’a yönelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ± devreye sokmasÄ±yla OrtadoÄŸu'da yeni geliÅŸmeler devreye girdi. MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisi, Ä°ran’dan gelecek doÄŸrudan tehditlere karÅŸÄ± ordunun Basra Körfezi ülkelerine sevk edileceÄŸini duyurdu.

MÄ±sÄ±r liderinin sözleri, Youm7 haber sitesinde yayÄ±nlandÄ±. Tehdidin MÄ±sÄ±r’da “Arap KalkanÄ± 1” adlÄ± askeri tatbikat sÄ±rasÄ±nda yapÄ±lmasÄ± dikkat çekti. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 KasÄ±m 2018 15:36

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