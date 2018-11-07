Ä°stanbul HavalimanÄ± halen orman alanÄ±ymÄ±ÅŸ!

7 bin hektar ormanlÄ±k alan Ã¼zerine inÅŸa edilen Ä°stanbul HavalimanÄ±'nÄ±n arazisi, Orman Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ verilerinde hÃ¢lÃ¢ orman gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

Özer AKDEMÄ°R

Orman Genel MüdürlüÄŸü verilerine göre son yÄ±llarda aÄŸaçlandÄ±rÄ±lan alandan daha fazla ormanlÄ±k alan, yollar, elektrik nakil hatlarÄ±, taÅŸ ocaklarÄ±, RES, HES, JES'lere verilmiÅŸ. Öte yandan 650 bin hektarÄ± bulan bu alanlar, envanterlerde halen orman olarak görülüyor. 7 bin hektarlÄ±k orman alanÄ± üzerine yapÄ±lan Ä°stanbul HavalimanÄ±'nÄ±n arazisi de envanterlere göre halen orman!

EN ÇOK ORMANLAÅžTIRMA 1982-1991 YILLARI ARASINDA

2013 sonrasÄ±nda ormanlardan verilen tahsis izinlerinin sürekli arttÄ±ÄŸÄ± ve 2017'de 57 bin hektar ormanlÄ±k alanÄ±n artÄ±k orman olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortaya koyulduÄŸu bu verileri Ä°stanbul Üniversitesi CerrahpaÅŸa Orman Fakültesi ÖÄŸretim Üyesi Prof. Dr. DoÄŸanay Tolunay, Evrensel için deÄŸerlendirdi.

Tolunay, Türkiye’de ormanlaÅŸtÄ±rma olarak kabul edebilecek çalÄ±ÅŸmalar sonucunda 1946-2017 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda 2,3 milyon hektarlÄ±k orman alanÄ± kazanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizdi. Orman alanÄ±nÄ±n 1973'te 20,2 milyon hektar olduÄŸunu aktaran Tolunay, bu alanÄ±n çalÄ±ÅŸmalarla 2015 yÄ±lÄ±nda 22,3 milyon hektara çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. OrmanlaÅŸtÄ±rma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n en yoÄŸun olduÄŸu dönemin 1982-1991 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda olduÄŸunu vurgulayan Tolunay, "Her yÄ±l 50 bin hektarÄ±n üzerinde, toplamda ise bir alan aÄŸaçlandÄ±rma ile 874 bin hektar kadar bir alan ormanlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. 1991 yÄ±lÄ±ndan sonra ise 50 bin hektarÄ± aÅŸan bir deÄŸere ulaÅŸÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±r" dedi.

Grafik: Orman Genel MüdürlüÄŸü

'AÄžAÇ SAYISI DEÄžÄ°L ORMAN HALÄ°NE GETÄ°RÄ°LEN ALAN ÖNEMLÄ°'

OrmancÄ±lÄ±kta ormanlaÅŸtÄ±rma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n aÄŸaç sayÄ±sÄ± ile deÄŸil orman haline gelen alan ile ifade edildiÄŸini aktaran Tolunay, birim alana dikecek fidan sayÄ±sÄ±nÄ±n aÄŸaç türüne göre deÄŸiÅŸtiÄŸini belirterek ÅŸu örnekleri verdi:

"ÖrneÄŸin karaçam, kÄ±zÄ±lçam gibi türler bir hektara 1000-1200, fÄ±stÄ±k çamÄ± ise 300 fidan olacak ÅŸekilde dikilir. AyrÄ±ca diktiÄŸiniz her fidanÄ±n yaÅŸamasÄ± oldukça zordur. FidanlarÄ±n yüzde 80’inin hayatta kaldÄ±ÄŸÄ± aÄŸaçlandÄ±rmalar baÅŸarÄ±lÄ± olarak kabul edilir."

AKP DÖNEMÄ°NDEKÄ° ARTIÅžIN KAYNAÄžI BELLÄ° OLDU!

Kamuoyunca orman alanlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸlarla ilgili durumun da yanlÄ±ÅŸ deÄŸerlendirildiÄŸine iÅŸaret eden Tolunay, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"ÖrneÄŸin Orman Genel MüdürlüÄŸü verilerine göre 2012 yÄ±lÄ±nda 21,7 milyon hektar olan orman alanÄ± 2015 yÄ±lÄ±nda 22,3 milyon hektara çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Aradaki altÄ± yüz bin hektarlÄ±k artÄ±ÅŸ 2012-2015 yÄ±llarÄ± arasÄ±ndaki çalÄ±ÅŸmalar ile gerçekleÅŸmemiÅŸtir. OrmancÄ±lÄ±kta envanter çalÄ±ÅŸmalarÄ± çoÄŸunlukla 10 yÄ±lda bir, bazen de 20 yÄ±lda bir yapÄ±lmaktadÄ±r. Bu nedenle ormanlaÅŸtÄ±rma amaçlÄ± aÄŸaçlandÄ±rÄ±lan bir alanÄ±n orman envanterine girmesi için 10 ila 20 yÄ±l arasÄ±nda vakit geçebilmektedir. ÖrneÄŸin 1995'teki orman envanter çalÄ±ÅŸmasÄ±ndan hemen sonra aÄŸaçlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bir alanÄ±n orman olarak kayda geçmesi en erken 2005 yÄ±lÄ± olmakta, hatta 2015’i bile bulabilmektedir. Özetle yukarÄ±da açÄ±klanan 2012-2015 yÄ±llarÄ± arasÄ±ndaki orman alanÄ± artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n önemli bir kÄ±smÄ± 1990’lar ve 2000’lerde yapÄ±lan aÄŸaçlandÄ±rmalarÄ±n envanterlere yansÄ±masÄ±dÄ±r."

FotoÄŸraf: DoÄŸanay Tolunay/Facebook

7 BÄ°N HEKTARLIK AÄžACI BÄ°ÇTÄ°, HÂLÂ ORMAN!

Kamuoyunca anlaÅŸÄ±lamayan diÄŸer bir durumun da ülkemizin birçok yerinde ormanlarÄ±n yol, maden, RES, HES gibi nedenlerle orman özelliÄŸini kaybetmesine raÄŸmen orman alanlarÄ±nÄ±n resmi verilere göre azalmamasÄ± olduÄŸuna dikkat çeken Tolunay, Orman Genel MüdürlüÄŸü'nün verilerindeki ÅŸu çarpÄ±cÄ± rakamlarÄ± paylaÅŸtÄ±:

"Orman Genel MüdürlüÄŸü verilerine göre 2017 sonuna kadar ormanlardan baÅŸka alanlara tahsis edilen miktar 650 bin hektarÄ± aÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Bunun 135 bin hektarÄ± madencilik faaliyetleridir. Bu alanlar yasal olarak orman dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±karÄ±lmamakta deÄŸiÅŸik sürelerle, çoÄŸunlukla da 49 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na izin verilmiÅŸ ve süre bitiminde de tekrar orman haline getirilecekmiÅŸ gibi iÅŸlem yapÄ±lmaktadÄ±r. ÖrneÄŸin açÄ±lÄ±ÅŸÄ± yeni yapÄ±lan Ä°stanbul HavalimanÄ± 7 bin hektar kadar bir orman alanÄ± üzerinde kurulmasÄ±na raÄŸmen envanterde halen orman olarak gözükmektedir ve gözükmeye de devam edecektir. Bu durumun nedeni AnayasamÄ±zÄ±n 169. maddesinde yer alan orman sÄ±nÄ±rlarÄ±nda daraltma yapÄ±lamayacaÄŸÄ± hükmüdür. Ancak ormanlardan baÅŸka kullanÄ±mlara verilen alanlar fiilen orman niteliÄŸini kaybetmiÅŸ alanlardÄ±r."

'2017 DEÄžERLERÄ°NE GÖRE 10 BÄ°N HEKTAR ORMANSIZLAÅžMA GERÇEKLEÅžTÄ°'

Kaynak: Orman Genel MüdürlüÄŸü

OrmanlarÄ±mÄ±zÄ±n yÄ±llÄ±k envanteri yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± için yÄ±llÄ±k olarak artÄ±ÅŸ ve azalÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± deÄŸerlendirmenin çok mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Tolunay, "Ancak yÄ±llÄ±k ormanlaÅŸtÄ±rma amaçlÄ± yapÄ±lan aÄŸaçlandÄ±rmalar ile ormanlardan verilen izinler karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lÄ±nca yÄ±llÄ±k orman alanlarÄ± azalÄ±ÅŸ ve artÄ±ÅŸlarÄ± anlaÅŸÄ±labilmektedir. Özellikle 2013 sonrasÄ±nda ormanlardan verilen izinlerin miktarÄ±nÄ±n sürekli arttÄ±ÄŸÄ± ve 2017 yÄ±lÄ±nda 57 bin hektar kadar bir ormanÄ±n artÄ±k orman olmadÄ±ÄŸÄ± resmi istatistiklerde yer almaktadÄ±r. 2017 yÄ±lÄ±nda aÄŸaçlandÄ±rma ile ormanlaÅŸtÄ±rÄ±lan alan ise 47 bin hektarda kalmÄ±ÅŸtÄ±r. BaÅŸka bir ifade ile ülkemizde 2017 yÄ±lÄ± deÄŸerlerine göre 10 bin hektar kadar bir ormansÄ±zlaÅŸma gerçekleÅŸmiÅŸtir" dedi.

7139 SAYILI KANUN, ORMANLAR Ä°ÇÄ°N BÜYÜK BÄ°R RÄ°SK

FotoÄŸraf: DoÄŸanay Tolunay/Facebook

YakÄ±n gelecekte de son 5 yÄ±llÄ±k trende bakarak baÅŸta madenler için olmak üzere, ormanlardan verilen izinlerin artacaÄŸÄ±nÄ± söylemenin mümkün olduÄŸunu kaydeden Tolunay, Nisan 2018'de kabul edilen 7139 SayÄ±lÄ± Kanunun da ormanlar için önemli bir risk oluÅŸturduÄŸunun altÄ±nÄ± çizdi.

Bu kapsamda Temmuz 2019’da son Bakanlar Kurulu kararÄ±nca yaklaÅŸÄ±k 1600 hektar kadar bir alanÄ±n orman dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Tolunay, "Her ne kadar üzerinde orman olmayan alanlardan yerleÅŸime uygun olanlarÄ±n orman sÄ±nÄ±rlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±karÄ±lmasÄ± yasada yer alsa da, bu yerler orman ekosistemindeki canlÄ±lar için önemli habitatlar ve yaÅŸama alanlarÄ±dÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla kanun biyolojik çeÅŸitlilik için çok büyük bir risk oluÅŸturmaktadÄ±r. Ek olarak orman sÄ±nÄ±rlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±karma sadece üzerinde orman olmayan alanlarla sÄ±nÄ±rlÄ± kalmayacaktÄ±r. Çünkü bu yerleÅŸimlerin yol, spor tesisi, hayvan barÄ±naÄŸÄ±, saÄŸlÄ±k tesisleri, elektik nakil hatlarÄ±, mezarlÄ±k gibi çok sayÄ±da alana ihtiyacÄ± olacaktÄ±r ve Orman Kanunu bu gibi kullanÄ±mlar için ormanlardan izin verilmesine imkân saÄŸlamaktadÄ±r" uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 KasÄ±m 2018 13:54

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