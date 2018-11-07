42. Åžehircilik Kolokyumu baÅŸladÄ±: GÃ¶Ã§, Kent ve Siyaset

GÃ¶Ã§ ve kent ana temasÄ±yla dÃ¼zenenlenen kolokyumda, TÃ¼rkiye'nin mÃ¼lteci konusunda kalÄ±cÄ± bir strateji politikasÄ±nÄ±n geliÅŸtirmesi gerektiÄŸi konuÅŸuldu.

TMMOB Åžehir PlancÄ±larÄ± OdasÄ± tarafÄ±ndan bu sene 42.si düzenlenen '8 KasÄ±m Dünya Åžehircilik Günü Kolokyumu' Ä°zmir'de gerçekleÅŸti. Dokuz Eylül Üniversitesi MimarlÄ±k Fakültesinin programdaki KHK ile ihraç edilen barÄ±ÅŸ akademisyenlerini gerekçe göstererek geri çekilmesinden dolayÄ± Tarihi HavagazÄ± FabrikasÄ±'nda yapÄ±lan kolokyumun bu seneki ana temasÄ± 'Göç, Mekan ve Siyaset'. 3 gün boyunca sürecek kolokyumda göçün kent üzerine etkileri, entegrasyon, planlama, göç çalÄ±ÅŸmalarÄ±, göçmen dayanÄ±ÅŸma aÄŸlarÄ±, emek piyasasÄ± konuÅŸulacak. Kolokyuma, ülkenin birçok kentinden ÅŸehir plancÄ±larÄ±, akademisyenler, üniversite öÄŸrencileri ve mülteci konusu üzerine çalÄ±ÅŸan dernek temsilcileri ile Ä°zmir BüyükÅŸehir BaÅŸkanÄ± Aziz KocaoÄŸlu, belediye baÅŸkanlarÄ±, büyükÅŸehir bürokratlarÄ± katÄ±ldÄ±. Salonun yetersiz kalmasÄ±ndan dolayÄ± çok sayÄ±da katÄ±lÄ±mcÄ± konuÅŸmalarÄ± ayakta dinlemek zorunda kaldÄ±.

'KHK Ä°LE Ä°HRAÇ EDÄ°LEN AKADEMÄ°SYENLER ONURUMUZDUR'

ProgramÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan TMMOB Genel BaÅŸkanÄ± Mehmet Emin Koramaz, DEÜ'nün düzenleme komitesinden geri çekilmesine deÄŸinerek "Üniversitenin mekanlarÄ±nÄ± kapatmasÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yorum. Bizim zamanÄ±mÄ±zda üniversiteler demokrasinin beÅŸiÄŸi ve aydÄ±nlÄ±k geleceÄŸin umuduydu. Bu kararÄ±n kendisi bile üniversitelerin ne durumu getirildiÄŸini, YÖK nedeniyle nasÄ±l siyasallaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, bilim ve özgür düÅŸüncenin susturulduÄŸunun göstermesi açÄ±sÄ±ndan önemlidir. KHK ile ihraç edilen akademisyenler bizlerin onurudur, gururudur. Åžimdiye kadar olduÄŸu gibi bilim, teknik, barÄ±ÅŸ, demokrasi, çok kültürü bir toplumu zenginlik olarak kabul etmek için, halklarÄ±n kardeÅŸliÄŸi için çalÄ±ÅŸan öÄŸretim üyeleriyle omuz omuza durmaya devam edeceÄŸiz" dedi.

'PARA DOLAÅžIYOR AMA GÖÇ TEHDÄ°T OLARAK GÖRÜLÜYOR'

ParanÄ±n rahatça dolaÅŸabildiÄŸi bir ortamda insan hareketinin tehdit olarak görüldüÄŸünü belirten Koramaz ÅŸunlarÄ± söyledi: "Oysa biliyoruz ki dünya göç hareketleri üzerine kurulmuÅŸtur. SavaÅŸlardan dolayÄ± insanlar yerlerini terk ederken büyük zorluklarla karÅŸÄ±laÅŸÄ±yorlar. Kriminalize ediliyorlar, engelleniyorlar, tÄ±rlarla, botlarla taÅŸÄ±nmaya mecbur bÄ±rakÄ±lÄ±yor, ölüme itiliyorlar.Yollarda beton duvarlarla, tel örgülerle, paramiliter güçlerle karÅŸÄ±laÅŸÄ±yorlar. UlaÅŸmak istedikleri yerlerde de kimsenin çalÄ±ÅŸmak istemediÄŸi iÅŸlerde çalÄ±ÅŸÄ±yor, kimsenin kalmak istemediÄŸi evlerde yaÅŸamak zorunda kalÄ±yorlar. Neoliberal politikalardan dolayÄ± göçmenler düÅŸmanlaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor, bütün kötü ÅŸeylerin sorumlusu olarak görülüyorlar. Avrupa'da saÄŸ partiler güçleniyorsa bunun sebebi sosyal devlet politikasÄ±ndan uzaklaÅŸÄ±lmasÄ±dÄ±r. Kolokyumun birlikte yaÅŸamaya bir adÄ±m olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum".

'ÇÖZÜM ÜRETÄ°LMEZSE TEHDÄ°T'

Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Aziz KocaÄŸlu, Ä°zmir'de gettolaÅŸma olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürerek, çözüm üretilmezse mültecilerin tehdit olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. KocaÄŸlu "Bizde gettolaÅŸma olmadÄ±. Hiçbir ÅŸehrimizde ‘ÅŸunlarÄ±n semti’ gibi yaklaÅŸÄ±mlar olmadÄ±. Anadolu’da hamur olmuÅŸ aynÄ± kültürden insanlar geldiler. Åžimdi Suriye’den, Afrika’dan, Afganistan’dan insanlar geliyor. Esas itibariyle de Türkiye’de kalmak istemiyorlar. Gidemeyenler burada kalÄ±yor. Denizlerde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z facialarÄ± hepimiz biliyoruz. Acilen çözüm üretilmezse bizim ülkemizde özellikle Suriyeli ve diÄŸer göçmenlerin yaÅŸadÄ±klarÄ± yerlerde gettolaÅŸma olacaktÄ±r. Bu kaçÄ±nÄ±lmazdÄ±r. Bu büyük kentlerimizi tehdit eden önemli bir olaydÄ±r” dedi.

'ONURLU BÄ°RLÄ°KTE YAÅžAMANIN YOLLARINI KONUÅžMAMIZ LAZIM'

Prof. Dr. Murat ErdoÄŸan, Türkiye'de nüfusun yüzde 5'ini aÅŸan dinamik bir Suriyeli nüfusun olduÄŸunu belirterek "KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak onur içinde birlikte yaÅŸamanÄ±n yollarÄ±nÄ± konuÅŸmamÄ±z lazÄ±m. GettolaÅŸmalarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Günde ortalama 600-700 Suriyeli kayÄ±t yapÄ±yor. Bu sayÄ±lara karÅŸÄ± kolaycÄ±lÄ±ÄŸa kaçmadan politika geliÅŸtirmemiz gerekiyor. 'Neden doÄŸuruyorlar, neden denize giriyorlar, neden savaÅŸmÄ±yorlar' konularÄ±nÄ± bir kenara bÄ±rakÄ±p geleceÄŸi konuÅŸmamÄ±z gerekiyor. Türkiye'nin strateji geliÅŸtirilmesi lazÄ±m. Ä°ktidarÄ± eleÅŸtiriyoruz ama muhalefetin de çözüm politikasÄ± yok. 'Suriye'de savaÅŸ bitecek geri gidecek' söylemi gerçekçi deÄŸil. Ä°nsanlar burada yaÅŸam kurmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Ä°nsanlar iÅŸsiz kalÄ±nca sorun yaÅŸayÄ±nca nefret artÄ±yor, ensar söylemi havada kalÄ±yor. Toplum bir araya gelmiyor, birbirine paralel toplumlar yaratÄ±lÄ±yor. Türkiye'de yoksul dayanÄ±ÅŸmasÄ± yaÅŸandÄ± ama bir yere kadar ama sadece mültecilere yardÄ±m gidince bu dayanÄ±ÅŸma da sonlanÄ±yor. Türk toplumunun bu konuda hazÄ±rlanmasÄ± gerekiyor. Suriyelileri de bu tartÄ±ÅŸmaya dahil etmeniz gerekiyor ama onlarÄ±n da ne istediÄŸi de önemli. Türkiye'nin en büyük sorunlarÄ±ndan biri saÄŸlÄ±klÄ± bir iletiÅŸim sisteminin geliÅŸtirilmemesi. Yerel yönetimlerin mülteci konusundaki anlayÄ±ÅŸÄ± deÄŸiÅŸmesi lazÄ±m. Sadece yükümlülük deÄŸil kaynak da aktarÄ±lmasÄ± gerekiyor." (Ä°zmir/EVRENSEL)

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