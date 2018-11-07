HDP'li Tuma Ã‡elik, SÃ¼ryani okullarÄ±nÄ±n kurulmasÄ±nÄ± istedi

HDP Mardin Milletvekili Tuma Ã‡elik: Devletin SÃ¼ryani okullarÄ±nÄ±n kurulmasÄ± iÃ§in pozitif ayrÄ±mcÄ±lÄ±k temelinde yardÄ±mcÄ± olmasÄ± gerekir.

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, parlamentoda düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, eÄŸitim hakkÄ±nÄ±n uluslararasÄ± sözleÅŸmelere göre de ayrÄ±mcÄ±lÄ±ktan uzak, eÅŸitlik temelinde olmasÄ± gerektiÄŸini ancak Türkiye'de bunu göremediklerini savundu.

Çelik, 2023 eÄŸitim vizyonunda, Lozan AntlaÅŸmasÄ± çerçevesinde kabul edilen azÄ±nlÄ±klarÄ±n sahip olduÄŸu okullardan ve sorunlarÄ±ndan bahsedilmediÄŸini ifade ederek, bu okullara devlet tarafÄ±ndan hiçbir kaynak aktarÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürdü. Çelik, "AzÄ±nlÄ±klara mensup biri olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne vergi ödüyorum, Türkiye'nin bana verdiÄŸi bütün yükümlülükleri yerine getiriyorum. Ama benim ödediÄŸim vergilerden dönüÅŸüm saÄŸlayamÄ±yorum. Kendi ana dilimde, Lozan AntlaÅŸmasÄ±'nda belirlenmesine raÄŸmen devletin imkanlarÄ±ndan yararlanarak eÄŸitim göremiyorum." diye konuÅŸtu.

Binlerce yÄ±llÄ±k tarihi olan Süryanicenin yok olma aÅŸamasÄ±na getirildiÄŸini savunan Çelik, yasal dayanaÄŸa raÄŸmen Türkiye'de Süryanice eÄŸitim veren okul bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 1928'de kapatÄ±lan son okuldan sonra bu eÄŸitimin yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sadece bir anaokulu bulunduÄŸunu kaydetti.

Çelik, devletin Süryani okullarÄ±nÄ±n kurulmasÄ± için pozitif ayrÄ±mcÄ±lÄ±k temelinde yardÄ±mcÄ± olmasÄ± gerektiÄŸini dile getirdi. Çelik, azÄ±nlÄ±k okullarÄ± deyiminin ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± temelinde bu okullara yönelik yeni yasal düzenleme yapÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. (AA)

www.evrensel.net