Ertan Aksoy, SODEV BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday oldu

2015-2017 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Sosyal Demokrasi VakfÄ± Genel SekreterliÄŸi gÃ¶revini Ã¼stlenen Ertan Aksoy, baÅŸkan adayÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Sosyal Demokrasi VakfÄ±’nÄ±n (SODEV) 28. Seçimli OlaÄŸan Genel Kurulu, Åžubat 2019'da gerçekleÅŸtirilecek. 2015-2017 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda SODEV Genel SekreterliÄŸi yapan Ertan Aksoy, baÅŸkan adayÄ± olduÄŸunu duyurdu.

Ertan Aksoy, adaylÄ±k açÄ±klamasÄ±nda “GericiliÄŸin, cehaletin ve yobazlÄ±ÄŸÄ±n uzun süren iktidarÄ± bir karÅŸÄ± devrim sürecinin içinden geçmekte olduÄŸumuz gerçeÄŸiyle yüzleÅŸmemizi zorunlu kÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu nedenle ülkemizin içinde bulunduÄŸu karanlÄ±k dönem, sivil topluma her zamankinden daha büyük ve daha aÄŸÄ±r bir sorumluluk yüklemektedir” dedi.

AyrÄ±ca, Türkiye ekonomisinin çöküÅŸün eÅŸiÄŸinde olduÄŸuna dikkat çeken Aksoy, her geçen gün artan yoksulluÄŸa karÅŸÄ± mücadelenin geniÅŸletilmesi çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 KasÄ±m 2018 12:26

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