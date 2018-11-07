FotoÄŸraflar: MA-Evrensel
SaldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan 10 Ekim Ankara Gar KatliamÄ± anÄ±tÄ± yenilendi
Ãœzerine ay-yÄ±ldÄ±z Ã§izilip 'Hain PKK' yazÄ±lan 10 Ekim Ankara Gar KatliamÄ± anÄ±tÄ± yenilendi.
SaldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan 10 Ekim Ankara Gar KatliamÄ± anÄ±tÄ±, 10 Ekim BarÄ±ÅŸ ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi'nin çabalarÄ±yla yenilendi.
10 Ekim Ankara KatliamÄ±’nÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi Ankara GarÄ± önündeki ailelerin kendi olanaklarÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± anÄ±t, 26 Ekim'de saldÄ±rÄ±ya uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±. Katliamda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± anÄ±t 10 Ekim BarÄ±ÅŸ ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi’nin çabalarÄ±yla yenilendi.
NE OLMUÅžTU?
Ankara’da 10 Ekim 2015’de düzenlenen Emek, BarÄ±ÅŸ ve Demokrasi mitingine yönelik bombalÄ± saldÄ±rÄ±da yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenler anÄ±sÄ±na dikilen anÄ±tÄ±n üzerine 26 Ekim’de sprey boyalarla ay-yÄ±ldÄ±z çizilmiÅŸ ve “Hain PKK” yazÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. AnÄ±tÄ±n üzerine Milli Türk Talebe BirliÄŸi amblemi de çizilmiÅŸti. Ä°ki saldÄ±rgan hakkÄ±nda iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti. (Ankara/MA)
10 Ekim Ankara KatliamÄ± AnÄ±tÄ±'na Ã§irkin saldÄ±rÄ±