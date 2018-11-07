SÃ¶zcÃ¼ gazetesi davasÄ± 12 Mart'a ertelendi

SÃ¶zcÃ¼ gazetesinin sahibi ve Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada avukatlarÄ±n taleplerini reddeden mahkeme, bir sonraki duruÅŸmayÄ± 12 Mart'a erteledi.

Sözcü Gazetesinin Sahibi Burak Akbay, Ä°zmir Muhabiri Gökmen Ulu, eski internet sorumlu haber müdürü Mediha Olgun ve Mali Ä°ÅŸler Müdürü Yonca Yücekaleli’nin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada son aÅŸamaya gelindi. SavcÄ±nÄ±n esas hakkÄ±ndaki mütalaasÄ±nÄ± hazÄ±rlamasÄ±na karar verilen dava, 12 Mart 2019’a ertelendi.

Ä°stanbul 37. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görülen 5. duruÅŸmaya, tutuksuz yargÄ±lanan Gökmen Ulu, Mediha Olgun, Yonca Yücekaleli ile hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan Burak Akbay katÄ±lmazken, avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu. Mahkeme BaÅŸkanÄ± AkÄ±n Gürlek, HTS (Historical Traffic Search/GeçmiÅŸ telefon iletiÅŸimi trafiÄŸi) analiz raporunun mahkemeye gönderildiÄŸini belirtti.

SAVCI ESAS HAKKINDAKÄ° MÜTALAASINI HAZIRLAYACAK

Burak Akbay’Ä±n AvukatÄ± Celal Ülgen, “Gelen belgelerin tamamÄ± lehimize olan belgelerdir. Adalet adÄ±na yapÄ±lmÄ±ÅŸ zulümden daha büyük zulüm yoktur. Müvekkilimiz hakkÄ±nda yakalama kararÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz” dedi. Gazetecilerin avukatlarÄ± da müvekkilleri hakkÄ±ndaki yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaklarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.

Burak Akbay hakkÄ±ndaki yakalama kararÄ±nÄ± kaldÄ±rmayan mahkeme, yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± tedbirlerinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± taleplerini de reddetti. DosyanÄ±n, esas hakkÄ±ndaki mütalaasÄ±nÄ± hazÄ±rlamasÄ± için Cumhuriyet SavcÄ±sÄ±na verilmesini karar veren heyet, bir sonraki duruÅŸmanÄ±n 12 Mart 2019’da görülmesine hükmetti.

Ä°DDÄ°ANAME

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n SuçlarÄ± SoruÅŸturma Bürosunca hazÄ±rlanan 73 sayfalÄ±k iddianamede, gazetenin sahibi Burak Akbay hakkÄ±nda “SilahlÄ± terör örgütünü yönetme” ve “SilahlÄ± terör örgütü propagandasÄ± yapmak” suçlamalarÄ±yla 16,5 yÄ±ldan 30 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± isteniyor. Gazetenin Ä°zmir Muhabiri Gökmen Ulu ile eski Ä°nternet Sorumlu Haber Müdürü Mediha Olgun ve Mali Ä°ÅŸler Müdürü Yonca Yücekaleli hakkÄ±nda ise “SilahlÄ± terör örgütü içindeki hiyerarÅŸik yapÄ±ya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardÄ±m etme” suçlamalarÄ±yla 7,5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talep ediliyor. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

SÃ¶zcÃ¼ davasÄ± baÅŸladÄ±: DÃ¼pedÃ¼z suÃ§ uydurma

SÃ¶zcÃ¼ duruÅŸmasÄ± 30 MayÄ±sâ€™a ertelendi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 KasÄ±m 2018 12:14

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