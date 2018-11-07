GÃ¼rer: Muhalif gazetecilere sarÄ± basÄ±n kartÄ± verilmiyor

CHP Milletvekili Ã–mer Fethi GÃ¼rer, muhalif gazetecilerin, tÃ¼m kriterleri yerine getirmelerine raÄŸmen sarÄ± basÄ±n kartÄ± alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

CHP NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, BasÄ±n YayÄ±n Enformasyon Genel MüdürlüÄŸünün (BYEGM) gazetecilere sarÄ± basÄ±n kartÄ± verilmesi konusunda ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Gürer, muhalif gazetecilerin tüm kriterleri yerine getirmelerine raÄŸmen kart alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay, Ömer Fethi Gürer’in sarÄ± basÄ±n kartlÄ± gazetecilerle ilgili yazÄ±lÄ± soru önergesini yanÄ±tladÄ±. Oktay, 2018 yÄ±lÄ± temmuz ayÄ± itibariyle sürekli sarÄ± basÄ±n kartÄ± sahibi 5 bin 709 gazetecinin bulunduÄŸunu açÄ±kladÄ±. 15 bin 485 gazetecinin sarÄ± basÄ±n kartÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu belirten Oktay, bunlardan 3 bin 930’unun kadÄ±n, 11 bin 555’inin de erkek olduÄŸunu bildirdi.

'Ä°KTÄ°DAR YANLISI VE MUHALÄ°F AYRIMI YAPILIYOR'

Gürer, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± BYEGM tarafÄ±ndan, müracaat eden basÄ±n mensuplarÄ± arasÄ±nda yapÄ±lan deÄŸerlendirmeyle verilen sarÄ± basÄ±n kartlarÄ±nda 'iktidar yanlÄ±sÄ±' ve 'muhalif gazeteci' ayrÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yönünde ciddi ÅŸikâyetlerin olduÄŸuna dikkat çekti.

Gürer, muhalif gazetelerde görev yapan basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n tüm kriterleri yerine getirseler bile sarÄ± basÄ±n kartÄ± alamadÄ±klarÄ±nÄ± ancak iktidara yakÄ±n basÄ±n kuruluÅŸlarÄ±nda çalÄ±ÅŸan gazetecilerin çok daha kolay ÅŸekilde basÄ±n kartÄ±na sahip olabildiklerini ifade etti.

Gürer, sürekli sarÄ± basÄ±n kartÄ± sahibi olma kriterindeki 20 yÄ±l çalÄ±ÅŸma zorunluluÄŸunun da esnetilmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.

GÜRER YENÄ° SORULAR YÖNELTTÄ°

Muhalif gazetecilere ve yöneticilere yönelik ayrÄ±mlara iliÅŸkin de bir soru önergesi hazÄ±rlayan Gürer, ÅŸu sorulara cevap istedi:

"Özellikle muhalif basÄ±n kuruluÅŸlarÄ± ve muhalif basÄ±n mensuplarÄ±na yönelik uygulamalarda BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± olan BYEGM tarafÄ±ndan verilen basÄ±n kartlarÄ±, hak ettikleri halde verilmezken, genel yayÄ±n yönetmeni de dahil bazÄ± yazarlara da gri pasaportlarÄ± verilmediÄŸi ÅŸikayet konusudur. Halen CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± olan BYEGM’den bilgi talep edildiÄŸinde 'yazÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi' bahanesiyle 2 yÄ±ldan fazladÄ±r karÅŸÄ±lanmayanlar vardÄ±r. FarklÄ± muhalif basÄ±n yayÄ±n kuruluÅŸlarÄ±nda benzer durumlarÄ±n yaÅŸanmaktadÄ±r. Gazetecilerden sarÄ± basÄ±n kartÄ± ve gri pasaport baÅŸvurusu yapan kiÅŸi sayÄ±sÄ± kaçtÄ±r? Son üç yÄ±l içinde kaç baÅŸvuru olmuÅŸ kaçÄ± karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±r?” (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 KasÄ±m 2018 11:59

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