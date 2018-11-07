15 Temmuz DerneÄŸi, â€˜yanlÄ±ÅŸlÄ±klaâ€™ CHPâ€™li Aldan'Ä± da ÅŸikayet etti

15 Temmuz DerneÄŸi, CHPâ€™li Aldan iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± dilekÃ§eyi kopyala-yapÄ±ÅŸtÄ±r yapÄ±nca hem Aldan hem de Cihangir Ä°slam iÃ§in suÃ§ duyurusunda bulunmuÅŸ oldu.

15 Temmuz DerneÄŸi, daha önce baÅŸka bir suç duyurusu dilekçesinden kopyala yapÄ±ÅŸtÄ±r yapÄ±nca Saadet Parti’li milletvekili Cihangir Ä°slam ile birlikte yine CHP’li Vekil Ömer Süha Aldan hakkÄ±nda suç duyurusunda bulundu.

DÄ°LEKÇEDE Ä°SMÄ° UNUTULUNCA CEZA Ä°STEDÄ°LER’

Mezopotamya AjansÄ±'nÄ±n haberine göre; Ä°stanbul 15 Temmuz DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± TarÄ±k Åžebik, 2 KasÄ±m’da ÇaÄŸlayan Adliye SarayÄ±’nda SP’li Cihangir Ä°slam’Ä±n Meclis’te yaptÄ±ÄŸÄ±, “15 Temmuz’da biz, iki batÄ±lÄ±n çatÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± seyrettik” ÅŸeklindeki sözleriyle nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Dilekçe daha önce hakkÄ±nda suç duyurusunda bulunulan CHP’li Aldan hakkÄ±nda verilen dilekçeden kopyalandÄ±ÄŸÄ± için Aldan’Ä±n isminin silinmesi unutulunca zincirleme bir hataya neden oldu. Böylece 15 Temmuz DerneÄŸi’nin bulunduÄŸu bütün illerde verilen dilekçelerde, Aldan’Ä±n da cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± istendi.



DerneÄŸin bulunduÄŸu illerde yapÄ±lan suç duyurularÄ± savcÄ±lar tarafÄ±ndan, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na gönderilmek üzere iÅŸleme konuldu.

AYNI DÄ°LEKÇEYÄ° KULLANILINCA…

HatanÄ±n, 15 Temmuz DerneÄŸi’nin CHP’li Aldan, 696 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmündeki Kararname’ye yönelik "Bu düzenleme, benim bir sürü itim var, bunlarÄ± salarÄ±m sokaÄŸa ve onlara af bile getirebilirim mantÄ±ÄŸÄ±nÄ± toplumda yayma anlayÄ±ÅŸÄ±dÄ±r" sözlerine iliÅŸkin 28 AralÄ±k 2017’de suç duyurusu için kullandÄ±ÄŸÄ± dilekçeyi Ä°slam için de kullanmasÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.



Dilekçede, Ä°slam’Ä±n Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) “halkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik ve aÅŸaÄŸÄ±lama” suçunu düzenleyen 216/1 maddesi kapsamÄ±nda, CHP’li Aldan’Ä±n ise, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ±lama" suçunu düzenleyen 301. maddesi kapsamÄ±nda cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi. Dilekçede, CHP’li Aldan hakkÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verildi: “GörüldüÄŸü üzere ÅŸüpheli Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±, Türk milletini ve Türk askerini aÅŸaÄŸÄ±lamÄ±ÅŸ ve tahkir etmiÅŸtir. TCK’nun 301. Maddesini açÄ±kça ihlal eden Ömer Süha Adan’Ä±n yargÄ±lanmasÄ±nÄ± talep ederiz.” (HABER MERKEZÄ°)

Saadet Partili Cihangir Ä°slam hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±

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