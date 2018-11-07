Barselona'da bomba alarmÄ±: 2 tren hattÄ± kapatÄ±ldÄ±

Ä°spanya'nÄ±n Barselona kentindeki Sants de Barcelona istasyonundaki iki tren hattÄ±, bomba ÅŸÃ¼phesiyle boÅŸaltÄ±ldÄ±.

Ä°spanya’nÄ±n turistik Barselona kentinde iki tren hattÄ±, bomba ÅŸüphesi sebebiyle kapatÄ±ldÄ±.

Katalonya polisi, Sants de Barcelona istasyonundaki güvenlik görevlilerinin bir bavulda gördükleri cihazÄ±n patlayÄ±cÄ± olabileceÄŸinden ÅŸüphelendiklerini aktardÄ±. Ä°stasyonundaki iki tren hattÄ± boÅŸaltÄ±lÄ±rken olay yerine bomba imha ekiplerinin yönlendirildiÄŸini açÄ±kladÄ±.

3 ve 4 numaralÄ± peronlardaki 2 trenin boÅŸaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 KasÄ±m 2018 11:38

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