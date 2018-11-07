Barselona ve Madrid'de bomba alarmÄ±yla kapanan tren hatlarÄ± aÃ§Ä±ldÄ±

Ä°spanya'nÄ±n Barselona ve Madrid kentlerindeki tren hattlarÄ± bomba ÅŸÃ¼phesiyle boÅŸaltÄ±ldÄ±. Ä°stasyonlar kontrollerin ardÄ±ndan yeniden aÃ§Ä±ldÄ±.

Barselona polisi, kentin ana istasyonundaki iki treni bomba ÅŸüphesiyle tahliye etti.

Ä°spanyol emniyet yetkilileri tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Sants de Barcelona tren istasyonundaki iki trende bulunan yolcularÄ±n tahliye edilmesinin ardÄ±ndan olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi.

Yetkililer, boÅŸaltÄ±lan trenlerin 3 ve 4 numaralÄ± hatlardaki hÄ±zlÄ± trenler olduÄŸunu duyurdu.

Bir bavulda bomba olacaÄŸÄ± ÅŸüphesiyle boÅŸaltÄ±lan hatlarda aramalar yapÄ±ldÄ±. Seferler yeniden baÅŸlatÄ±ldÄ±.

MADRÄ°D'DE DE BOMBA Ä°HBARI

Ülkenin baÅŸkenti Madrid'de de bir tren istasyonunun tahliye edilmesine yol açan bomba alarmÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸ olduÄŸu bildirildi.

Ä°spanya resmi haber ajansÄ± EFE'nin polis kaynaklarÄ±na dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± habere göre alarm, Barselona'nÄ±n Sants istasyonundan Madrid'in Atocha istasyonuna giden bir kadÄ±nÄ±n bavulunda bomba olacaÄŸÄ± ÅŸüphesiyle verildi.

Ancak Atocha istasyonuna varmadan önce durdurulan trende yapÄ±lan arama sonucunda bavulda patlayÄ±cÄ± bulunmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±.

Ä°spanyol polisi, Barselona'nÄ±n ardÄ±ndan yerel saatle 10.00 sÄ±ralarÄ±nda Madrid'in Atocha tren istasyonunu boÅŸaltmaya baÅŸlamÄ±ÅŸ, tahliyeye iliÅŸkin herhangi bir gerekçe sunulmazken, yolculardan istasyonu terk etmeleri istenmiÅŸti. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 KasÄ±m 2018 13:09

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