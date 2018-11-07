NazlÄ± Sinem ErkÃ¶seoÄŸlu'nun Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin dava sil baÅŸtan

Apartman boÅŸluÄŸunda cansÄ±z bedeni bulunan NazlÄ± Sinem ErkÃ¶seoÄŸlu'yu Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kleri iddiasÄ±yla yargÄ±lanan Paksoy kardeÅŸlerin davasÄ± sil baÅŸtan gÃ¶rÃ¼lecek

BeyoÄŸlu'da 2010'da bir apartman boÅŸluÄŸunda cesedi bulunan NazlÄ± Sinem ErköseoÄŸlu'yu öldürdükleri iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±klarÄ± davada delil yetersizliÄŸinden beraatlerine karar verilen Can ve Emre Paksoy kardeÅŸlerin, kararÄ±n YargÄ±tay 1. Ceza Dairesi'nce usul yönünden bozulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yeniden yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±.

YargÄ±tay 1. Ceza Dairesi'nin, "Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ±'na, davaya katÄ±lma ve müdahil-maÄŸdur haklarÄ±ndan yararlanma olanaÄŸÄ± saÄŸlanmadÄ±ÄŸÄ±" gerekçesiyle, sanÄ±klar Can ve Emre Paksoy kardeÅŸlerin beraatine yönelik hükmü usulen bozduÄŸu dava, beraat kararÄ±nÄ± veren Ä°stanbul 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye baÅŸlandÄ±.

BAKANLIK AVUKATI DA DURUÅžMADA

Yeniden yargÄ±lamanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±na, tutuksuz sanÄ±klar Can ve Emre Paksoy kardeÅŸler, avukatlarÄ±yla katÄ±ldÄ±. Maktul NazlÄ± Sinem ErköseoÄŸlu'nun babasÄ± Ergun ErköseoÄŸlu, annesi Ferah Kural ve dedesi Yusuf Ziya Kural ile avukatlarÄ±nÄ±n müdahil olarak hazÄ±r bulunduÄŸu duruÅŸmaya, YargÄ±tay'Ä±n usulden bozma kararÄ±nda davaya katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± belirtilen müÅŸteki Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ± da avukat Hatice Boz temsil etti.

YargÄ±tay bozma ilamÄ±na karÅŸÄ± beyanlarÄ± sorulan sanÄ±klardan Can Paksoy, bozma ilamÄ±ndan önce tüm delillerin toplandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Adli TÄ±p Kurumu'ndan rapor alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve suçsuzluÄŸunun ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "YargÄ±tay kararÄ± usulden bozmuÅŸtur, beraat kararÄ± yerindedir. HakkÄ±mdaki suçlamayÄ± kabul etmiyorum. Kimseyi öldürmedim ve öldürmeye de teÅŸebbüs etmedim." dedi.

SanÄ±k Emre Paksoy da delillerin toplandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve daha önceki kararÄ±n doÄŸru olduÄŸunu savunarak, usul eksikliÄŸi giderilip tekrar beraat kararÄ± verilmesini talep etti.

BOZMA KARARINA UYULDU

SanÄ±k kardeÅŸlerin avukatlarÄ±ndan Köksal Bayraktar ise beraat kararÄ±nÄ±n her yönden doÄŸru bir karar olduÄŸunu ve YargÄ±tay'Ä±n bu kararÄ± usulden bozduÄŸunu anlatarak, bozma sebebinden sonra yine eski karara uyulmasÄ±nÄ± ve beraat karar verilmesini istedi.

MüÅŸteki Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ± avukatÄ±nÄ±n, sanÄ±klardan ÅŸikayetçi olduklarÄ± ve davaya müdahilliklerine karar verilmesini istedikleri beyanlarÄ±ndan sonra söz alan müdahil aile avukatlarÄ± da YargÄ±tay'Ä±n bozma kararÄ±na uyulmasÄ±nÄ± talep etti.

Ä°stanbul Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± BarÄ±ÅŸ Kurt'un "bozma ilamÄ±na uyulmasÄ±" yönündeki görüÅŸünden sonra kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme heyeti, usul ve yasaya uygun bulunan bozma kararÄ±na uyulmasÄ±nÄ±, Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n da davaya müdahil olarak katÄ±lmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

'ÇOK YORULDUM, KIZIM NEDEN ÖLDÜ ÖREÄžNMEK Ä°STÄ°YORUM'

Söz alan maktul NazlÄ± Sinem ErköseoÄŸlu'nun babasÄ± Ergun ErköseoÄŸlu, sanÄ±klarÄ±n kan örneklerinin alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±na ve her taleplerinin reddedildiÄŸine dikkati çekerek, taleplerinin kabul edilmesini istedi. Anne Ferah Kural ise "Yüce Türk adaletine güvenmek istiyorum. Tek istediÄŸim ÅŸey maddi gerçeÄŸin ortaya çÄ±kmasÄ±dÄ±r. O evde tekrar keÅŸif yapÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyorum. Bu olayÄ±n kiÅŸiler tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etmiyorum ancak kimin tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da öÄŸrenmek istiyorum. Bu olaydan çok yoruldum, kimsenin öldürdüÄŸünü iddia etmiyorum. Ancak benim kÄ±zÄ±m neden öldü, bunu öÄŸrenmek istiyorum. Beraat kararÄ±nÄ±n bozulmasÄ±nÄ± talep ediyorum." diye konuÅŸtu.

KonuÅŸan müdahil avukatlarÄ± ise soruÅŸturmanÄ±n geniÅŸletilmesi gerektiÄŸini ifade ederek, maddi gerçeÄŸin ortaya çÄ±kmasÄ± için eksik hususlarÄ±n giderilmesi talebinde bulundu.

Müdahil Yusuf Ziya Kural'Ä±n avukatÄ± ÇaÄŸla Mazlum, bütün telefon kayÄ±tlarÄ±nÄ±n getirilmesi, dosyanÄ±n Adli TÄ±p Kurumu'na gönderilmesi, olay yerinde keÅŸif yapÄ±lmasÄ±, olayÄ±n nasÄ±l olduÄŸunun anlaÅŸÄ±lmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan keÅŸif esnasÄ±nda cansÄ±z mankenler kullanÄ±lmasÄ±, özel Ä±ÅŸÄ±klarla geçmiÅŸe yönelik izlerin ortaya çÄ±kartÄ±lmasÄ± ve izlerde DNA tespiti yapÄ±lmasÄ±na karar verilmesini istedi. Mazlum, delillerin karartÄ±lmamasÄ± için sanÄ±klarÄ±n tutuklanmasÄ± veya yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ± hükmü kurulmasÄ±nÄ± da talep etti.

'DOSYADA BÜTÜN TALEPLER ARAÅžTIRILMIÅžTIR'

BeyanÄ± alÄ±nan sanÄ±klarÄ±n avukatlarÄ±ndan Dilek HelvacÄ± ise ölen kiÅŸinin ailesi kadar 8 yÄ±ldÄ±r basÄ±n önünde yargÄ±lanan sanÄ±klarÄ±n da maÄŸdur olduÄŸunu söyleyerek, "Bu dosyada bütün talepler araÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. TebliÄŸname bozma anlamÄ±na gelmemektedir. Telefon kayÄ±tlarÄ± incelendi, görgü tanÄ±klarÄ± dinlenildi. Gerekli keÅŸif, bilirkiÅŸi incelemesi yapÄ±ldÄ±, Adli TÄ±p Kurumu'ndan rapor alÄ±ndÄ±. Otopsi raporunda da herhangi bir darp veya cebir yoktur. CansÄ±z mankenle yapÄ±lacak bir keÅŸif bir ÅŸey ifade etmez. Elbise üzerinde yapÄ±lacak DNA incelemesi de dosyaya katkÄ± saÄŸlamaz." dedi.

Avukat HelvacÄ±, soruÅŸturmayÄ± geniÅŸletme taleplerinin yargÄ±lamayÄ± uzatmaya yönelik olduÄŸunu savunarak, taleplerin reddedilmesini istedi.

Taleplere iliÅŸkin görüÅŸü sorulan savcÄ± BarÄ±ÅŸ Kurt, davanÄ±n esasÄ±na etkili olacaÄŸÄ±na dikkati çekerek, YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n tebliÄŸnamesinde belirtilen eksikliklerin giderilmesini talep etti.

SanÄ±klarÄ±n tutuklanmasÄ± ya da haklarÄ±nda adli kontrol hükümleri uygulanmasÄ± taleplerinin reddine karar verilmesini isteyen savcÄ± Kurt, kÄ±yafetlerde yeniden DNA incelemesi yapÄ±lmasÄ± ve olay mahallinde keÅŸif yapÄ±lmasÄ± taleplerinin de esasa doÄŸrudan etki etmeyeceÄŸi gerekçesiyle reddine karar verilmesi talebinde bulundu.

MAHKEMENÄ°N 'ESASTAN' KARARI

Davaya iliÅŸkin ara kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme heyeti, olayÄ±n meydana geldiÄŸi evin sabit telefon numarasÄ±nÄ±n tespiti ve olay gecesine iliÅŸkin kayÄ±tlarÄ±nÄ±n getirilmesine hükmetti.

Otopsi raporunda maktulün kafasÄ±nÄ±n arkasÄ±nda yer alan yaralarÄ±n darbe, vurma, itme, çarpma ve buna benzer dÄ±ÅŸ faktörlerle, maktulün düÅŸmesinden önce olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve mümkünse hangi zaman diliminde olduÄŸunun tespiti için tüm dosyanÄ±n ekleriyle birlikte Ä°stanbul Adli TÄ±p Kurumu'na gönderilmesine karar veren heyet, maktule ait elbisenin da bu kuruma gönderilerek elbiseyi giyen kiÅŸinin arkasÄ±ndaki fermuarÄ± tek baÅŸÄ±na kapatÄ±p kapatamayacaÄŸÄ±nÄ±n tespitinin istenmesini hükme baÄŸladÄ±.

DiÄŸer soruÅŸturmanÄ±n geniÅŸletilmesi (keÅŸif, özel Ä±ÅŸÄ±k kullanÄ±mÄ±, DNA incelemesi) ve sanÄ±klarÄ±n tutuklanmasÄ±, adli kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ± taleplerinin ise reddini kararlaÅŸtÄ±ran heyet, duruÅŸmayÄ± 7 Mart 2019'a erteledi.

Müdahil Ferah Kural, bu karara sevinerek alkÄ±ÅŸla karÅŸÄ±lÄ±k verdi. DuruÅŸma çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda sanÄ±klarÄ±n yakÄ±nÄ± olduÄŸu belirtilen bir kiÅŸi ise görüntü almaya çalÄ±ÅŸan basÄ±n mensuplarÄ±na fiili müdahale bulunmak istedi. Bu kiÅŸiyi uzaklaÅŸtÄ±ran özel güvenlik görevlileri, gazetecilerin fotoÄŸraf çekmesini engelledi.

NE OLMUÅžTU?

NazlÄ± Sinem ErköseoÄŸlu'nun 26 Eylül 2010'da BeyoÄŸlu GümüÅŸsuyu Ä°nönü Caddesi'ndeki MithatpaÅŸa ApartmanÄ±'nÄ±n havalandÄ±rma boÅŸluÄŸunda ölü bulunmasÄ±na iliÅŸkin hazÄ±rlanan iddianamede, Mahmut Emre ve Can Paksoy kardeÅŸlerin, TCK'nÄ±n 81/1. maddesi gereÄŸince ''kasten öldürme'' suçundan müebbet hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmalarÄ± isteniyordu.

Ä°stanbul 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, 4 AralÄ±k 2014'te, sanÄ±klar Can ve Emre Paksoy'un, ErköseoÄŸlu'nu "kasten öldürme" veya "tedbirsizlik, dikkatsizlik neticesinde ölümüne sebebiyet verme" suçlarÄ±ndan "ÅŸüpheden uzak yeterli delil elde edilemediÄŸinden" beraatine yönelik karar vermiÅŸti.

Bu karar müdahil Ergun ErköseoÄŸlu ve avukatlarÄ±nca, "usul ve yasaya aykÄ±rÄ± olduÄŸu" gerekçesiyle temyiz edilmiÅŸ, YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± da temyiz incelemesi yapan YargÄ±tay 1. Ceza Dairesi'ne 25 Ocak 2018'te yazdÄ±ÄŸÄ± ek tebliÄŸnamede, Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n müdahillik haklarÄ±ndan yararlandÄ±rÄ±lmadan hüküm kurulduÄŸu gerekçesiyle kararÄ±n usulen bozulmasÄ± gerektiÄŸi görüÅŸünü bildirmiÅŸti.

Ek tebliÄŸnamede ayrÄ±ca, "evdeki sabit telefonun, olay gecesine iliÅŸkin kayÄ±tlarÄ±nÄ±n getirtilerek kimlerle konuÅŸma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n mahkemece araÅŸtÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±, kafa arkasÄ±ndaki yaralarÄ±n maktuldeki diÄŸer yaralarla aynÄ± zaman diliminde veya ne kadar önce oluÅŸtuÄŸu hususunda Adli TÄ±p Kurumu Genel Kurulu'ndan rapor alÄ±nÄ±p sanÄ±klarÄ±n hukuki durumunun deÄŸerlendirilmediÄŸi, maktulün arka kÄ±smÄ± uzun fermuarlÄ± olan elbisesinin fermuarÄ±nÄ± tek baÅŸÄ±na kapatÄ±p kapatmayacaÄŸÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸinin düÅŸünülmediÄŸi, yerel mahkemenin verdiÄŸi beraat hükmünün yasaya aykÄ±rÄ± bulunduÄŸu ve kararÄ±n bozulmasÄ± gerektiÄŸi" ifadeleri de yer almÄ±ÅŸtÄ±.

Temyiz talepleri ile YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tebliÄŸnamesini deÄŸerlendiren YargÄ±tay 1. Ceza Dairesi de 23 MayÄ±s 2018'de yazdÄ±ÄŸÄ± kararla, Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n bu suçun "zarar göreni" olduÄŸunu belirterek, müdahillik haklarÄ±ndan yararlandÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸ ve yerel mahkeme kararÄ±nÄ± usulden bozmuÅŸtu. (AA)

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