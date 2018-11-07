Lice'de 73 kÃ¶y ve mezrada sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi

DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esine baÄŸlÄ± 73 kÃ¶y ve mezrada, ikinci bir duyuruya kadar sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi.

DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilçesine baÄŸlÄ± 73 köy ve mezrada düzenlenecek operasyonlar gerekçe gösterilerek sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi.

DiyarbakÄ±r ValiliÄŸi, ilçeye baÄŸlÄ± 19 köy ve bu köylere baÄŸlÄ± 54 mezrada ilan edilen sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ±na iliÅŸkin ÅŸu açÄ±klamayÄ± yaptÄ±:

"Ä°limiz Lice ilçesi mülki sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisindeki daÄŸlÄ±k ve ormanlÄ±k alanda faaliyet yürüten, aralarÄ±nda üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduÄŸu deÄŸerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarÄ±nÄ± ve iÅŸbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensuplarÄ± tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak, depo alanlarÄ±nÄ±, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadÄ±yla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkÄ±n can ve mal güvenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± ve sivil vatandaÅŸlarÄ±n zarar görmemesi amacÄ±yla, 5442 sayÄ±lÄ± Ä°l Ä°daresi Kanununun ilgili maddeleri gereÄŸince, belirtilen bölgelerde Lice ilçesine baÄŸlÄ± olan; YalÄ±mlÄ±, Mahmutlu, Akçabudak, Ulucak, Örtülü, SaydamlÄ±, KÄ±lÄ±çlÄ±, Yorulmaz, Güldiken, BayÄ±rlÄ±, Baharlar, Üçdamlar, Erginköy, YamaçlÄ±, Yaprakköy, KÄ±ralan, Dernek, Gürbeyli ve Yünlüce köyleri ile KeÅŸkuvari, Leyhosor, Tahtakülek, BallÄ±ca, Mahmudan, Hevsel, YeniyazÄ±, Hij, Gözeli, Dergan, AlÄ±çlÄ±yayla, Buban, Vilu, ArpacÄ±k, Karadere, Sivritepe, Kilimli, KaynaktaÅŸÄ±, Dokuzkat, Aliyan, AbdurrahmanaÄŸa, Gelberi, Eskiköy, Hegogozer, Semezi, Bilgin, Koçmarin, Yaka, Karaç, KumÄ±mirza, Mehmedil, SaÄŸlÄ±k, Körtan, Körha, Silkito, Hamzabey, Kayadibi, Baverda, AÅŸaÄŸÄ±hodik, Konuklu, YeÅŸilburç, SumaklÄ±, ZÄ±raht, AcÄ±meÅŸe, Muradiye, Mengusi, Puneyn, ÇalÄ±bükü, Kijikbadem, Kumluca, Perpank, SÄ±kas, Gucik ve YÄ±ldÄ±z mezralarÄ± 07 KasÄ±m 2018 ÇarÅŸamba günü saat 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokaÄŸa çÄ±kma yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±r. Söz konusu yasaÄŸa uyulmasÄ±, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n can ve mal güvenliÄŸi yönünden önem arz etmekte olup, yasaÄŸÄ±n bitim süresi ayrÄ±ca duyurulacaktÄ±r." (DiyarbakÄ±r/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 KasÄ±m 2018 10:14

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