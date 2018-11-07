YiÄŸit Bulut ve Ä°lnur Ã‡evik'in TRT'deki programlarÄ± sona erdi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n danÄ±ÅŸmanlarÄ± YiÄŸit Bulut ve Ä°lnur Ã‡evik'in TRT'de yaptÄ±klarÄ± programlar yayÄ±ndan kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n danÄ±ÅŸmanlarÄ±ndan YiÄŸit Bulut ve Ä°lnur Çevik’in TRT’deki programlarÄ± sona erdi. ErdoÄŸan’Ä±n danÄ±ÅŸmanlarÄ±nÄ±n televizyonlarda yaptÄ±klarÄ± bazÄ± açÄ±klamalardan ve gazetelerde yazdÄ±klarÄ± bazÄ± yazÄ±lardan rahatsÄ±z olduÄŸu zaman zaman gündeme gelmiÅŸti.

Gazeteduvar'Ä±n haberine göre Hürriyet gazetesi yazarÄ± Ahmet Hakan da, geçtiÄŸimiz günlerde danÄ±ÅŸmanlarÄ±n bundan böyle ekranda ve köÅŸelerde olamayacaÄŸÄ±nÄ± iddia ederek, “Ä°yi haber alan kaynaklarÄ±mÄ±n bildirdiÄŸine göre… CumhurbaÅŸkanÄ± danÄ±ÅŸmanlarÄ±nÄ±n televizyonlarda düzenli program yapmalarÄ± veya gazetelerde düzenli köÅŸe yazÄ±larÄ± yazmalarÄ±yla ilgili yeni bir karar alÄ±nmÄ±ÅŸ. Bu karara göre… DanÄ±ÅŸmanlar artÄ±k televizyonlarda düzenli program yapmayacaklar, gazetelerde düzenli köÅŸe yazÄ±larÄ± yazmayacaklarmÄ±ÅŸ” demiÅŸti.

Ä°LK ADIMI TRT ATTI

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n danÄ±ÅŸmanlarÄ±na getirdiÄŸi iddia edilen bu yasak sonrasÄ± ilk adÄ±m TRT’den geldi. TRT’de ekrana gelen ve YiÄŸit Bulut’un yorum yaptÄ±ÄŸÄ± ‘Derin Analiz’ bitirildi. Fulin ArÄ±kan’Ä±n sunumuyla TRT’de ekrana gelen ve Ä°lnur Çevik’in yorum yaptÄ±ÄŸÄ± ‘Dünya’nÄ±n EkopolitiÄŸi’ programÄ± da yayÄ±ndan kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Fulin ArÄ±kan programÄ±nÄ±n yayÄ±ndan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan, “Bazen her ÅŸey biter, yine baÅŸlar yeni baÅŸtan” sözleriyle duyurdu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 KasÄ±m 2018 10:06

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