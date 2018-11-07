Albayrak: Daha kararlÄ± politikalarÄ± hayata geÃ§ireceÄŸiz

Bakan Berat Albayrak, 'GÄ±da enflasyonu ile mÃ¼cadelede Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te Ã§ok daha kararlÄ± politikalarÄ± hayata geÃ§ireceÄŸiz' dedi.

Enflasyon, yüzde 25.24 ile son 15 yÄ±lÄ±n en yüksek seviyesine ulaÅŸÄ±rken Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak, Twitter hasabÄ± üzerinden açÄ±klama yaptÄ±. Ticaret ve TarÄ±m bakanlarÄ± ile görüÅŸtüÄŸünü aktaran Albayrak, gÄ±da enflasyonuyla mücadelede çok daha kararlÄ± politikalar hayata geçireceklerini öne sürdü.

Albayrak, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "Ticaret BakanÄ± Ruhsar Pekcan, TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli, ilgili kurum baÅŸkanlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ± ile GÄ±da ve TarÄ±msal Ürün PiyasalarÄ± Ä°zleme ve DeÄŸerlendirme Komitesi toplantÄ±mÄ±zÄ± gerçekleÅŸtirdik. GÄ±da enflasyonu ile mücadelede önümüzdeki süreçte çok daha kararlÄ± politikalarÄ± hayata geçireceÄŸiz" ifadelerine yer verdi.

Ticaret BakanÄ±mÄ±z, TarÄ±m ve Orman BakanÄ±mÄ±z, ilgili kurum baÅŸkanlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ± ile GÄ±da ve TarÄ±msal Ürün PiyasalarÄ± Ä°zleme ve DeÄŸerlendirme Komitesi toplantÄ±mÄ±zÄ± gerçekleÅŸtirdik. GÄ±da enflasyonu ile mücadelede önümüzdeki süreçte çok daha kararlÄ± politikalarÄ± hayata geçireceÄŸiz. pic.twitter.com/puGqVIRt0M — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 6 KasÄ±m 2018

Türkiye Ä°statistik Kurumu'nun (TÜÄ°K) pazartesi günü açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± verilere göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yÄ±llÄ±k olarak yüzde 25.24 gelerek 15 yÄ±lÄ±n zirvesine yerleÅŸti. Yurt içi üretici fiyat endeksi (YÄ°-ÜFE) ise yÄ±llÄ±k olarak yüzde 45.01 olmuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

Enflasyon 15 yÄ±lÄ±n zirvesini gÃ¶rdÃ¼!

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 KasÄ±m 2018 09:43

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