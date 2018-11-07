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FotoÄŸraflar: DHA
D-100'de kamyon devrildi, Edirne istikameti 45 dakika trafiÄŸe kapandÄ±
07 KasÄ±m 2018 09:22
D-100 Karayolu BeylikdÃ¼zÃ¼ mevkii Edirne istikametinde seyreden bir kamyonun devrilmesi sonucu yol 45 dakika trafiÄŸe kapandÄ±.
Ä°stanbul'da D-100 Karayolu Beylikdüzü mevkii Edirne istikametinde seyir halindeki kamyon devrildi. Yol yaklaÅŸÄ±k 45 dakika trafiÄŸe kapandÄ±.
Ä°ddiaya göre seyir halindeki kamyonun tekerinin yolda yarÄ± açÄ±k vaziyetteki rögar deliÄŸine düÅŸmesi sonucu sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine kamyon bir otomobilin üstüne devrilip yolda yan yattÄ±.
Kaza üzerine olay yerine polis itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi.
Kamyonun üzerine devrildiÄŸi otomobildekiler ise kazayÄ± ÅŸans eseri yara almadan kurtardÄ±.
Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Edirne istikameti trafiÄŸe kapandÄ±.
AraçlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yol yaklaÅŸÄ±k 45 dakika sonra trafiÄŸe açÄ±ldÄ±. (Ä°stanbul/DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 KasÄ±m 2018 09:29
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