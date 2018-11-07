Hekimlere aÃ§lÄ±ÄŸÄ± dayatan madde yeniden gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek

Ä°hraÃ§ edilen hekimlerin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± engelleyen yasa teklifi maddesi komisyonda yeniden gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.

AKP’nin ihraç edilen hekimlerin özel hastanelerde de çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± yasaklayan kanun teklifi komisyonda gerginliÄŸe yol açtÄ±. TasarÄ±nÄ±n 5. maddesi komisyonda kavga gürültüyle kabul edildi. Ancak muhalefet partilerinin milletvekilleri maddenin usulsüz ÅŸekilde oylandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek tutanak tuttu. Ä°lgili madde yeniden komisyon gündeminde görüÅŸülecek.

Komisyonun sadece güvenlik gerekçesiyle atanmayan hekimlere özel hastanede çalÄ±ÅŸabilme imkanÄ± vermesi yönündeki deÄŸiÅŸiklik, “Ölümü gösterip sÄ±tmaya razÄ± ettirmek istiyorlar” dedirtti. TasarÄ±nÄ±n bu ÅŸekliyle kabul edilmesi halinde güvenlik gerekçesiyle göreve baÅŸlatÄ±lmayan hekimler kamuda çalÄ±ÅŸamayacak, ihraç edilen hekimler ise hem kamuda hem de kamuyla sözleÅŸmesi olan özel hastanelerde çalÄ±ÅŸamayacak.

SaÄŸlÄ±k alanÄ±nda bazÄ± düzenlemelerin öngörüldüÄŸü torba yasa teklifinin ihraç edilen hekimlerin çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± engellemesini öngören maddesi TBMM SaÄŸlÄ±k, Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Ä°ÅŸler Komisyonunda kabul edildi. Madde üzerine tartÄ±ÅŸmalar 11 saat sürdü. Kabul edilen 5. maddeye göre, ihraç edilen hekimler, diÅŸ hekimleri ve tÄ±pta uzman olanlar, sosyal güvenlik kuruluÅŸu ile sözleÅŸmesi bulunmayan saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±nda çalÄ±ÅŸamayacak. Güvenlik soruÅŸturmasÄ± nedeniyle açÄ±ÄŸa alÄ±nan hekimler ise madde kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±karÄ±ldÄ±.

TBMM SaÄŸlÄ±k, Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Ä°ÅŸler Komisyonunda, ilaç ve eczacÄ±lÄ±k alanÄ±nda düzenlemeleri ve idari yaptÄ±rÄ±mlarÄ± güncelleyen, saÄŸlÄ±kta ÅŸiddete iliÅŸkin düzenleme ve tütün ürünlerinin düz ve standart paket biçiminde kapalÄ± dolaplarda satÄ±ÅŸÄ±nÄ± öngören, tüp bebekte Genel SaÄŸlÄ±k SigortasÄ± kapsamÄ±nÄ± geniÅŸleten SaÄŸlÄ±kla Ä°lgili BazÄ± Kanun ve KHK'larda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifi'nin 5. maddesi, tartÄ±ÅŸmalar eÅŸliÄŸinde kabul edildi. Komisyonda, teklifin 5. maddesinin görüÅŸmeleri 11 saat sürdü.

Madde üzerinde söz alan AKP Grup BaÅŸkanvekili Cahit Özkan, düzenlemelerin anayasal ve yasal çerçevede ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

AKP Grup BaÅŸkanvekillerinin komisyon çalÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lmasÄ±nÄ±n, komisyon üyesi milletvekillerinin yetkinliÄŸi ve etkinliÄŸini tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±r hale getirmeyeceÄŸini ileri süren Özkan, teklifin, Genel Kurul aÅŸamasÄ±na kadar tekamül edeceÄŸini dile getirdi.

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MUHALEFET DÜZENLEMEYE TEPKÄ°LÄ°

CHP Grup BaÅŸkanvekili Özgür Özel, yeni sistemde torba yasa olmayacaÄŸÄ±nÄ±n söylendiÄŸini ancak bu teklifin bir ‘torba teklif’ olduÄŸunu söyledi.

Özel, “Külliyede hazÄ±rlanan teklifler, milletvekillerine imzalatÄ±lÄ±yor. Bu madde bir intikam, baÅŸa buyrukluk, kaba güç maddesi. 'Her ÅŸeyi ben yaparÄ±m, mahkemeler bana ayak baÄŸÄ± olmasÄ±n' maddesi. Bir yandan 'aÄŸaç kökü yesinler' maddesi. Masumiyet karinesini, Anayasa'nÄ±n eÅŸitlik ilkesini ayaklar altÄ±na alan madde” dedi.

CHP Ä°zmir Milletvekili Kani Beko ise maddenin tekliften tamamen çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk GergerlioÄŸlu, MGK kararlarÄ±nÄ±n mahkeme kararlarÄ± yerine geçemeyeceÄŸini belirtti.

Ä°YÄ° Parti Antalya Milletvekili Tuba Çokal, teklifin ‘doktorlar için ölüm yasasÄ±’ olduÄŸunu söyledi. SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddetle ilgili düzenlemeleri de içeren teklifin ‘doktora en büyük ÅŸiddeti getirdiÄŸini’ söyleyen Çokal, “Düzenlemeyle, bu doktorlarÄ±n çalÄ±ÅŸabileceÄŸi SGK ile anlaÅŸmasÄ± olmayan çok az saÄŸlÄ±k kuruluÅŸu var. Bunlar da ancak isim yapmÄ±ÅŸ hekimleri çalÄ±ÅŸtÄ±rmaktadÄ±r. Bu doktorlar nerede çalÄ±ÅŸacak?” diye sordu.

CHP Ä°stanbul Milletvekili Ä°brahim KaboÄŸlu, bu maddenin tekliften tümden çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ±n, sadece Anayasa'ya uygunluk açÄ±sÄ±ndan deÄŸil toplumsal barÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±ndan da önemli olacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Türk Tabipleri BirliÄŸi Hukuk MüÅŸaviri Mustafa Güler de “maddenin Anayasa'ya, evrensel düzenlemelere ve hepsinden öte vicdana aykÄ±rÄ± olduÄŸunu” vurguladÄ±.

Düzenlemeyi savunan AKP Milletvekili Ahmet Demircan, Türkiye'nin ciddi bir terör tehdidiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu ileri sürdü.

AKP: TERÖRLE MÜCADELE KAPSAMINDA ELE ALINMALI

Hekimlere iliÅŸkin düzenlemenin de ‘terörle mücadele’ konsepti içinde ele alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini savunan Demircan, “Tabii ki devlet kendisini savunacak. Bu, milletin nefsi müdafaasÄ±dÄ±r” dedi.

GörüÅŸmelerin 11. saatinde konuÅŸmalar sürerken, AKP, kifayeti müzakere önergesi verdi. Önerge, oylanarak kabul edildi. Bu sÄ±rada bazÄ± milletvekilleri sÄ±ralara vurarak, bu kararÄ± protesto etti. Bunun üzerine komisyonda tartÄ±ÅŸma baÅŸladÄ±.

CHP'li ve HDP'li milletvekilleri, daha söz almayan milletvekilleri olduÄŸu belirterek önergenin iÅŸleme konulamayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

TartÄ±ÅŸmalar sürdüÄŸü sÄ±rada, Komisyon BaÅŸkanÄ± Åženel YediyÄ±ldÄ±z, AKP ve CHP'nin önergelerini de oylattÄ±. AKP'nin önergesi kabul edildi.

Önergelerin ardÄ±ndan 5. maddeyi de oylatan YediyÄ±ldÄ±z, maddenin kabul edildiÄŸini belirterek komisyonun çalÄ±ÅŸmalarÄ±na saat 15.00'te devam edeceÄŸini söyledi ve toplantÄ±yÄ± kapattÄ±.

TASARI ÅžÄ°DDET ORTAMINDA TARTIÅžILDI

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal DemirtaÅŸ ve Ä°stanbul Milletvekili Ali Åžeker, oylama sÄ±rasÄ±nda Komisyon BaÅŸkanÄ±'na tepki gösterdi. CHP Ä°stanbul Milletvekili Ali Åžeker, 5. maddenin tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± sÄ±rasÄ±nda komisyondaki milletvekillerinin dahi konuÅŸturulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, komisyon baÅŸkanÄ±nÄ±n öneriyi okutuyormuÅŸ gibi yaparak tasarÄ±yÄ± oldu bittiye getirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatarak “SaÄŸlÄ±kta Åžiddet Yasa TasarÄ±sÄ±”nÄ±n ÅŸiddet ortamÄ±nda geçirilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Komisyonda meydana gelen hukuksuzluklarÄ± tutanak altÄ±na aldÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Åžeker, “YaptÄ±klarÄ±nÄ±n hiçbir hükmü ve geçerliliÄŸi yoktur. Usulsüz yapÄ±lan bir düzenleme kanun olamaz, kanunsuz yapÄ±lan bir düzenleme tatbik edilemez” dedi.

BARIÅž TALEBÄ°NE AÇLIK TEHDÄ°DÄ°

Komisyonda tasarÄ±yÄ± savunan AKP milletvekillerinin Fetulllah Gülen ile fotoÄŸrafÄ± olduÄŸunu kaydeden Åžeker, “BunlarÄ±n yaptÄ±klarÄ± sorun olmuyor ama bir adam FETÖ’nün okullarÄ±nda ÅŸoförlük, aÅŸçÄ±lÄ±k yaptÄ± diye çocuÄŸu doktorluktan atÄ±labiliyor ya da insanlar ‘barÄ±ÅŸ’ dedikleri için açlÄ±ÄŸa mahkum ediliyor” dedi. Åžeker, güvenlik soruÅŸturmasÄ± nedeniyle göreve baÅŸlayamayan hekimlerle ilgili olarak yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliÄŸe de deÄŸinerek “Yine 600 gün aç bÄ±rakÄ±yor, daha mesleÄŸin baÅŸÄ±nda 600 gün mesleÄŸini unutturduktan sonra sadece özelde çalÄ±ÅŸabilirsin diyor. OnlarÄ±n da raporlarÄ±nÄ± kabul etmiyor. Bir kiÅŸi hekim olduktan sonra sizin onun raporunu kabul etmeme lüksünüz yok” diye konuÅŸtu.

Tepkiler sürerken AKP'li ve MHP'li milletvekilleri komisyon salonundan ayrÄ±ldÄ±. CHP, HDP ve Ä°YÄ° Parti’li üyeler ise bir süre daha salonda kaldÄ±. Üç partinin milletvekilleri, ‘oylamada ellerin kaldÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±; önergelerin anlaÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± ve daÄŸÄ±tÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±; protestolar sÄ±rasÄ±nda müzakere edecek ortam bulunmadÄ±ÄŸÄ±na’ iliÅŸkin tutanak imzaladÄ±. Tutanakta, "Protesto sesleri arasÄ±nda komisyon baÅŸkanÄ±nÄ±n okuttuÄŸu önergeler, yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸlemler anlaÅŸÄ±lmadÄ±. Komisyon üyesi olmayan AKP'li milletvekilleri, komisyon baÅŸkanÄ±nÄ±n etrafÄ±na toplandÄ±lar. Komisyon üyelerini taciz ettiler. Oylama için ellerin kalktÄ±ÄŸÄ± görülmedi. Komisyon baÅŸkanÄ±nÄ±n yerinden kalkarak 5'inci maddenin kabul edildiÄŸini protestolar arasÄ±nda ilan etti. Protesto sÄ±rasÄ±nda müzakere yapÄ±lacak ortam yoktu. Önergelerin içeriÄŸi anlaÅŸÄ±lmadÄ± ve daÄŸÄ±tÄ±lmadÄ±" ifadeleri yer aldÄ±.

‘NASIL OYLANDIÄžINI AKP’LÄ°LER BÄ°LE ANLAMADI’

HDP Ä°zmir Milletvekili Serpil Kemalbay ise Meclis komisyonunda görüÅŸülen yasanÄ±n tepki çeken 5. maddesinin kaçÄ±rÄ±larak oylatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerek, yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± “Nazi yasasÄ±” olarak tanÄ±mladÄ±. Bu yasanÄ±n geçmemesi gerektiÄŸini ifade eden Kemalbay, tutulan tutanakla gerekli iÅŸlemlerin yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

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‘KARAKOLUN ÖNÜNDEN GEÇMEMÄ°Åž ÇOCUKLAR Ä°ÅžE BAÅžLATILMIYOR’

Türk Tabipleri BirliÄŸi (TTB) Genel BaÅŸkanÄ± Sinan AdÄ±yaman, saÄŸlÄ±kta ÅŸiddeti önleyecek bir yasa tasarÄ±sÄ± beklerken 44 maddelik bir torba yasayÄ± önlerinde bulduklarÄ±nÄ± söyledi. AdÄ±yaman, 5. maddenin genç hekimleri açlÄ±ÄŸa mahkum etmek ve cezalandÄ±rmak anlamÄ±na geldiÄŸine vurgu yaparak “Åžu an bin 500 yeni mezun hekim var. Ya mecburi hizmet kurasÄ± çekmiÅŸ ya da çekememiÅŸ. Bir kÄ±smÄ±na çektirmiyorlar mecburi hizmet kurasÄ±, öbürlerine de çektiriyor ama atamÄ±yorlar. Gerekçe olarak da bu güvenlik soruÅŸturmalarÄ±nÄ± gösteriyorlar. Ama bu soruÅŸturma raporlarÄ±nÄ± kim vermiÅŸ, nereden gelmiÅŸ belli deÄŸil. HayatÄ±nda karakolun önünden geçmemiÅŸ gencecik çocuklar iÅŸe baÅŸlatÄ±lmÄ±yor. Buna karÅŸÄ± mücadele etmeye devam edeceÄŸiz. Bu gencecik hekimler hizmet etmek ve çalÄ±ÅŸmak istiyorlar ama imkan verilmiyor” dedi.

HDP MÄ°LLETVEKÄ°LÄ° GÜZEL: 5. MADDE ANAYASA'YA AYKIRI ÅžEKÄ°LDE GEÇÄ°RÄ°LDÄ°

HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Semra Güzel, saÄŸlÄ±k alanÄ±nda düzenleme içeren kanun teklifinin komisyon görüÅŸmelerinde 5'inci maddenin Anayasa'ya aykÄ±rÄ± bir ÅŸekilde kabul edildiÄŸini savundu. Güzel, beraberinde TBMM SaÄŸlÄ±k, Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Ä°ÅŸler Komisyonunun HDP'li üyeleriyle düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, dün komisyonda yaÅŸanan tartÄ±ÅŸmaya deÄŸindi.

Teklifin 5. maddesinin müzakerelerinde yaÅŸanan kargaÅŸa nedeniyle kimin ne söylediÄŸi ya da neyin oylandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Güzel, "Teklifin 5. maddesi bu haliyle hem esas olarak hem de usulen Anayasa'ya aykÄ±rÄ± bir ÅŸekilde geçirilmiÅŸ oldu." ifadelerini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 KasÄ±m 2018 17:37

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