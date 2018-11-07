Galatasaray Åžampiyonlar Ligi'nde Schalke'ye 2- 0 yenildi

UEFA Åžampiyonlar Ligi D Grubu'nda Almanya'nÄ±n Schalke 04 takÄ±mÄ± karÅŸÄ±laÅŸan Galatasaray rakibine 2-0 maÄŸlup oldu.

UEFA Åžampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü maçÄ±nda Galatasaray deplasmanda Almanya'nÄ±n Schalke 04 takÄ±mÄ±na 2-0 maÄŸlup oldu. Ev sahibi takÄ±ma galibiyeti getiren golleri 4'üncü dakikada Burgstaller ve 57'nci dakikada Uth kaydetti. Bu sonuçla Schalke 04 puanÄ±nÄ± 8'e yükseltti ve haftayÄ± ikinci sÄ±rada noktaladÄ±. Galatasaray ise 4 puanla üçüncü sÄ±rada kaldÄ±.

4'üncü dakikada Muslera'nÄ±n elinden kaçÄ±rdÄ±ÄŸÄ± topa müdahale eden Burgstaller, kaleciden sÄ±yrÄ±ldÄ± ve ceza sahasÄ± saÄŸ yan çizgisinden vuruÅŸunu yaptÄ±. Bu oyuncunun vuruÅŸunda top aÄŸlarla buluÅŸtu: 1-0.

28'inci dakikada orta sahada topla buluÅŸan Belhanda ceza sahasÄ±na hareketlenen Rodrigues'e pasÄ±nÄ± verdi. Ceza sahasÄ±na girerken vuruÅŸunu yapan Rodrigues müsait pozisyonda topu dÄ±ÅŸarÄ± attÄ±.

38'inci dakikada ceza sahasÄ± yayÄ± üzerinden topa geliÅŸine vuran Rudy'nin ÅŸutu direkten döndü.

Ä°lk yarÄ± ev sahibi ekibin 1-0'lÄ±k üstünlüÄŸü ile sona erdi.

57'nci dakikada saÄŸ kanattan bindiren Burgstaller topu ceza sahasÄ± içinde bulunan Uth'a gönderdi. Uth'un topu kontrol ettikten sonraki vuruÅŸu fileleri sarstÄ±: 2-0.

Mücadele Schalke 04'ün 2-0'lÄ±k üstünlüÄŸü ile sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisinin kadrosundan tek deÄŸiÅŸikle sahaya çÄ±ktÄ±. Gelsenkirchen kentindeki AufSchalke Arena'da oynanan maçta Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fernando Muslera, Mariano Filho, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Sinan GümüÅŸ, Younes Belhanda, Garry Rodrigues, Henry Onyekuru ilk 11'ini sahaya sürdü.

Terim, Fenerbahçe derbisine ilk 11'de baÅŸlayan Ömer Bayram'Ä±n yerine Mariano'yu görevlendirdi.

Emre Akbaba, Yuto Nagatomo, Fernando Reges ve Eren Derdiyon'un sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle kadroda yer alamadÄ±ÄŸÄ± Galatasaray'Ä±n yedek kulübesinde Ä°smail Çipe, Maicon Roque, Ahmet ÇalÄ±k, Selçuk Ä°nan, Ömer Bayram, MuÄŸdat Çelik ve Sofiane Feghouli görev bekledi.

Galatasaray'Ä±n taraftar grubu ultrAslan, Fenerbahçeli taraftar Koray Åžener'i andÄ±.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± taraftarlar, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde kalp krizi geçirerek hayatÄ±nÄ± kaybeden Koray Åžener için statta "MekanÄ±n cennet olsun Koray Åžener" yazÄ±lÄ± pankart açtÄ±.

Galatasaray Kulübü de pankartÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± "Koray Åžener kalbimizdesin" ifadesiyle sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 KasÄ±m 2018 01:00

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