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FotoÄŸraf: DHA
Mersin'de mÃ¼ltecileri taÅŸÄ±yan tekne battÄ±, arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor
06 KasÄ±m 2018 23:48
Mersin'in Erdemli ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda mÃ¼ltecileri taÅŸÄ±yan teknenin battÄ±ÄŸÄ± arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Mersin'in Erdemli ilçesi açÄ±klarÄ±nda mültecileri taÅŸÄ±yan teknenin battÄ±ÄŸÄ±, bölgede sahil güvenlik ekiplerinin arama kurtarma çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Teknenin battÄ±ÄŸÄ± bölgede yürütülen çalÄ±ÅŸmada 11 kiÅŸinin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
AA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre mültecileri taÅŸÄ±yan bir teknenin KÄ±zkalesi bölgesi açÄ±klarÄ±nda battÄ±ÄŸÄ±nÄ± gören balÄ±kçÄ±lar, teknedekileri kurtarmak için giriÅŸimde bulundu. BalÄ±kçÄ±larÄ±n ihbarÄ± üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri sevk edildi.
Ekipler teknenin battÄ±ÄŸÄ± bölgede arama kurtarma çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±. (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 KasÄ±m 2018 00:38
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