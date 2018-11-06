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ANKA haber ajansÄ± yayÄ±n hayatÄ±na son verdi
1972 yÄ±lÄ±ndan bu yana yayÄ±n hayatÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren ANKA Haber AjansÄ± yayÄ±n hayatÄ±na son verdi.
1972 yÄ±lÄ±ndan itibaren aralÄ±ksÄ±z yayÄ±n yapan Anka Haber AjansÄ±, bugün itibariyle yayÄ±n hayatÄ±na son verdi.
Cumhuriyet'te yer alan haber göre Gazeteci Altan Öymen'in kurucusu olduÄŸu ANKA, bugün son haberini servis etti.
ANKA'da görev almÄ±ÅŸ bazÄ± gazeteciler ise ÅŸöyle: " Altan Öymen, MüÅŸerref HekimoÄŸlu, UÄŸur Mumcu, Nuri ÇolakoÄŸlu, Zafer Mutlu, Hasan Cemal, Sevgi Soysal, Osman Arolat, Ali Polat, Derya Sazak, Vahap Munyar, Örsan Öymen, Abbas Güçlü, Teoman Erel, Uluç Gürkan, YalçÄ±n Küçük, Adem Yavuz, Hikmet Bila, Ä°smet solak, Füsun Özbilgen, Yazgülü AldoÄŸan, Yasemin Çongar, Cevat Taylan, Ahmet tan, Kuvvet BaÅŸarÄ±r, Gül Önet, Nursel Dilek, RagÄ±p Erten, Oktay Kurtböke, Dinç Tayanç, Jülide Gülizar, AyÅŸegül Dora, VarlÄ±k Özmenek, Metin Aksoy, Ahmet Kahraman, Vecdi SeviÄŸ, Veli Özdemir, Mümtaz Ä°dil, Alaattin AktaÅŸ, Rahmi YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Ahmet Abakay. (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 KasÄ±m 2018 23:24