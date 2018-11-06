Lavrov'dan NATO'nun askeri eylemlerine 'karÅŸÄ±lÄ±k veriririz' aÃ§Ä±klamasÄ±

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, NATO'nun Rusya sÄ±nÄ±rlarÄ±nda askeri varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±rma eylemlerine mutlaka askeri yanÄ±t verileceÄŸini sÃ¶yledi.

Ä°spanya'nÄ±n baÅŸkenti Madrid'de Ä°spanyol mevkidaÅŸÄ± Josep Borrell ile görüÅŸmesinin ardÄ±ndan düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Lavrov, "NATO'lu komÅŸularÄ±mÄ±zÄ±n Rusya sÄ±nÄ±rlarÄ±nda askeri altyapÄ±sÄ±nÄ± ve askeri varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±rma yönündeki adÄ±mlarÄ±, askeri yanÄ±tsÄ±z bÄ±rakÄ±lamaz" dedi.

'HAYAT, NATO'YU RUSYA'YLA DÄ°YALOG KURMAK ZORUNDA BIRAKACAK'

Sputnik'in haberine göre Lavrov, ordular arasÄ±nda tam teÅŸekküllü diyalog kurulmasÄ± gerektiÄŸini ancak NATO'nun bundan kaçtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve günün birinde hayatÄ±n Ä°ttifak'Ä± Rusya'yla diyalog kurmak zorunda bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Lavrov, NATO'nun Rusya sÄ±nÄ±rlarÄ±ndaki eylemlerinin Moskova'yÄ± endiÅŸelendirdiÄŸini de ifade ederek sözlerini ÅŸöyle sürdürdü: "Bu, Rusya'nÄ±n güvenliÄŸini ciddi anlamda tehdit ediyor ve yeni üyelerin topraklarÄ±nda kalÄ±cÄ± olarak askeri güçler konuÅŸlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n önüne geçmek için imzalanan Rusya-NATO Kurucu Belgesi'ni ihlal ediyor."

ABD'NÄ°N Ä°RAN'A YÖNELÄ°K YAPTIRIMLARI 'GAYRÄ°MEÅžRU'

ABD'nin Ä°ran'a yönelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Lavrov, "YaptÄ±rÄ±mlar kesinlikle gayrimeÅŸru ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler Güvenlik Konseyi kararlarÄ±nÄ±n açÄ±k ihlali" ifadelerini kullandÄ±.

AA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n açÄ±klanma ve uygulanma ÅŸeklinin de ciddi hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na yol açabileceÄŸini kaydeden Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, ABD çekilse bile Avrupa ülkeleri, Rusya, Çin ve Ä°ran'Ä±n, Tahran'Ä±n nükleer programÄ±na iliÅŸkin KapsamlÄ± Ortak Eylem PlanÄ±'nÄ±n uygulanmasÄ±na devam etme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±na dikkati çekti.

Lavrov, yaptÄ±rÄ±mlara raÄŸmen Ä°ran'la ekonomik iÅŸ birliÄŸi için yollar olabileceÄŸini sözlerine ekledi. (HABER MERKEZÄ°)

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