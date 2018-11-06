KESK'ten asgari Ã¼cret aÃ§Ä±klamasÄ±

KESK: Asgari Ã¼cret sadece iÅŸÃ§ileri ilgilendiren bir konu deÄŸil. Toplumdaki tÃ¼m kesimlerin alacaÄŸÄ± Ã¼cret ve refah durumu tamamen bundan belirleniyor

Kamu Emekçileri SendikasÄ± (KESK) EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Aysun Gezen, asgari ücretle ilgili, "Asgari ücret sadece iÅŸçileri ilgilendiren bir konu deÄŸil. Toplumundaki tüm kesimlerin alacaÄŸÄ± ücret ve refah durumu tamamen bundan belirleniyor. DolayÄ±sÄ±yla bu konuda biz DÄ°SK'le yan yana mücadelemizi sürdüreceÄŸiz." dedi.

Aysun Gezen, KESK'in Afyonkarahisar Ä°l TemsilciliÄŸinde düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, kentteki çeÅŸitli iÅŸ yerlerine ziyaretler yaptÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.

AA'nÄ±n haberine göre Kamu emekçilerinin, 2017'de imzaladÄ±ÄŸÄ± toplu iÅŸ sözleÅŸmesinden kaynaklÄ± yÄ±lÄ±n ikinci yarÄ±sÄ± için yüzde 3,5 oranÄ±nda zam almasÄ± gerektiÄŸini belirten Gezen, toplu iÅŸ sözleÅŸmesinin yenilenmesi, enflasyondan kaynaklÄ± kayÄ±plarÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ±, ek zam talepleri, 3600 ek gösterge ve vergi dilimleriyle ilgili talepleri için ilerleyen süreçte KESK'in Ä°zmir, Samsun, Adana, DiyarbakÄ±r ve Ä°stanbul'da bölge mitingleri düzenleyeceklerini bildirdi. (HABER MERKEZÄ°)

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