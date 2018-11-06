ABD, 3 üst düzey PKK yöneticisini bildirene ödül vereceğini açıkladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın yerini bildirenlere 12 milyon ödül verileceğini açıkladı.

Amerikan Büyükelçiliği ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 3 üst düzey PKK yöneticisi için 'adalet için ödül' programı kapsamında, kendilerinin yer bilgilerini paylaşanlara ödül verileceğini açıkladı.

Açıklamada, Murat Karayılan için 5 milyon dolar, Cemil Bayık için 4 milyon dolar, Duran Kalkan için ise 3 milyon dolar ödül verileceği duyuruldu.

ABD Büyükelçiliği'nin açıklaması şöyle: "Amerika Birleşik Devletleri, NATO müttefikimiz Türkiye ile terörle mücadele alanında yürüttüğü işbirliğine değer vermektedir. Ziyaretim kapsamında, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın “Rewards for Justice (Adalet için Ödül)” programının PKK terör örgütüne mensup üç üst düzey ismi hedef aldığını duyurmaktan mutluluk duymaktayım. ABD Dışişleri Bakanlığı, söz konusu PKK’lıların kimlik ya da yer tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında para ödülü verilmesini onaylamıştır. Buna göre, Murat Karayılan için (5 milyon Amerikan dolarına kadar), Cemil Bayık için (4 milyon Amerikan dolarına kadar) ve Duran Kalkan için (3 milyon Amerikan dolarına kadar) ödül verilecektir." (HABER MERKEZİ)

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