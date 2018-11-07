07 Kasım 2018 04:00

'Eğitim neden ücretsiz değil onu tartışalım'

Erdoğan’ın 'Burs değil, kredi alın, bedavacılığa alışmayın' sözlerine dair konuşan üniversite öğrencileri: Tavuk döner bile yemekte zorlanıyoruz!

'Eğitim neden ücretsiz değil onu tartışalım'

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlere, “Burs değil, kredi alın, bedavacılığa alışmayın” sözlerine dair Evrensel’e konuşan üniversite öğrencileri, tavuk döner bile yemekte zorlandıklarını söylediler. Şirketlerin vergi borçlarının silindiğini ama öğrencilerin bursuna göz dikildiğine dikkat çeken öğrenciler, “Bütün öğrencilerin kredi borçlarını silip, ihtiyacı olan herkese de kredi değil burs versinler. Krediyi tartışacağımıza eğitim neden tamamen ücretsiz değil onu tartışalım” dediler.

    Geçtiğimiz günlerde Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kongre Merkezi’nde Türkiye Gençlik Zirvesi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gençlerimizde şöyle bir anlayış var. İlla burs… Niye burs? Bursun geri ödemesi yok. Be evladım, kredi aldığın zaman faizsiz iş bulmadan da değil. İş bulduktan sonra çok basit taksitlerle ödüyorsun. Bu seni bedavacılığa da alıştırmıyor. Bu milletin gençlerine bu yakışır” demişti. Diyarbakır, Malatya, Antep’te okuyan üniversite öğrencilerine Erdoğan’ın sözlerini sorduk.

    ‘TAVUK DÖNER BİLE YİYEMİYORUZ’

    Dicle Üniversitesi (DÜ) Halkla İlişkiler bölümünden bir öğrenci “Cumhurbaşkanı herhalde halkın ekonomik durumundan haberdar değil” dedi. Öğrenciler için en ucuz yemeklerden birinin tavuk döner olduğunu söyleyen öğrenci, “7-8 lira ama onu bile yiyemiyoruz. Hal böyle olunca evden çıkmak da gelmiyor içimizden” dedi. Erdoğan’ın bu söylemlerinden hareketle bu sene burs alan öğrenci sayısında ciddi azalmalar olacağını öngördüğünü belirten öğrenci, “Peki ben kredi aldım diyelim, mezun olduktan sonra iş imkanı sunacak mısın, yok. Bir sürü üniversite yaptırıyorsun bir sürü mezun veriyor bu üniversiteler. Bu kadar mezun öğrenci iş sahibi olabiliyor mu peki, çoğu işsiz. Sonra bana kredi al diyorsun nasıl alayım?” diye soruyor.

    ŞİRKETLERE VERGİ AFFI, ÖĞRENCİYE KREDİ

    Daha önce bir yüksekokuldan mezun olmuş ve şimdi sosyoloji bölümünde okuyan bir öğrenci, yüksekokuldayken kredi almış. Kredisinin durumunu da şöyle özetliyor öğrenci: “Ben krediyi aldığımda 7 bin lira falan borç görünüyordu, şimdi bakıyorum faiziyle birlikte 10 bin lira olmuş. Bir işte de çalışmıyorum, nasıl ödeyeceğim?” Erdoğan’ın öğrencilerin aldığı küçük miktarda ki burslara göz diktiğini söyleyen öğrenci, “Koca koca şirketlerin milyonlarca liralık vergi borçlarını siliyorlar. Öğrencinin bursuna göz dikeceklerine, bütün öğrencilerin kredi borçlarını silip, ihtiyacı olan herkese de kredi değil burs versinler” dedi.  Erdoğan’ın ‘dünyanın 500 üniversitesi arasında neden yokuz’ söylemini de hatırlatan öğrenci, “Eğitime verilen destek böyle yerlerde olursa tabi ki olamayız” dedi.

    ÖĞRENCİLER PART-TİME İŞLERDE ÇALIŞIYOR

    Malatya İnönü Üniversitesi’nden Şahin isimli bir öğrenci ise, “Kendi ücretlerine sürekli zam yapıyorlar sonra da çıkıp öğrencilerin aldığı 470 lira bursa göz dikiyorlar” dedi. Mehmet adlı başka bir öğrenci de, “Krediyi tartışacağımıza eğitim neden tamamen ücretsiz değil onu tartışalım” dedi. Mehmet, öğrencilerin bir çoğunun aldıkları burs yetmediği için part-time işlerde çalışmak zorunda kaldıklarını da söyledi.  Harun adlı başka bir öğrenci ise, “Öğrencilerin aldığı üç kuruşa göz dikiyorlar. Gören de 76 bin lira alıyoruz” dedi.

    ‘OKUL BİTMEDEN BORÇ İÇİNDE KALIYORUZ’

    Gaziantep Üniversitesi’nde Hukuk bölümünde okuyan bir öğrenci, “Ulaşım, yurt, yemek derken elimizdeki burs veya kredi zaten bitmiş oluyor. En son enflasyonun artışıyla beraber temel ihtiyaçlara gelen zamlarla ise geri çekilmiş durumda değil. Ailemizden gelen parayla ancak geçinebiliyoruz” dedi. Daha okul bitmeden borç içinde kaldıklarını belirten öğrenci, “Okul bittikten sonra iş garantisi de yok. Okulu bitirdikten sonra hayatımıza dair yaptığımız planlara adım atmak yerine borç ödemek zorunda kalacağız” dedi.

    ‘ASIL BEDAVACI OLAN KİM?’

    Mühendislik fakültesi öğrencisi Yusuf ise, “Gerek burs gerek kredi alan öğrenciler son gelen zamlarla beraber iyice geçinemez duruma geldi. Bunun için benim gibi birçok öğrenci part-time işlere girmek zorunda kalıyor. Bir yandan okul bir yandan iş deyince hem çok yoruluyoruz hem de kendimize zaman ayıramıyoruz” dedi. Okuyan tüm öğrenciler için burs ayarlanabileceğini belirten Yusuf, “Kimi patronların son zamanlarda borçları siliniyor. Kimileri ise konkordato ilan ederek borçlarını erteleyebiliyor. Bize ise 30 lira zaman yapılması büyük nimetmiş gibi görülüyor. Zenginlere her türlü imkan sağlanıyorken bizim okul hayatımız daha da zorlaşıyor. Şimdi bu durumda asıl bedavacı olan kim?” dedi. (Diyarbakır-Malatya-Antep/EVRENSEL)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Düşünüyorum, öyleyse varım
    SONRAKİ HABER

    Güney Afrika'da kömür madeninde patlama: 5 kişi hayatını kaybetti
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

     ‘Denetim’le, ‘tanzim satışları’yla, racon kesmekle fiyatlar düşer mi?

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Lübnan'ı huzursuz günler bekliyor

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Venezuela, demokrasi ve liberal vaaz!

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Vatan haini kiralık mühendis(?)

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    7 Şubat, KHK'li ve KHK'siz yıllar

     Mustafa KÖZ
    Mustafa KÖZ

    Politika üzerine

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Yeni kahramanımız Kagawa!..
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Rahibelerden çağrı: Erkeklerin hakim olduğu yönetim değişmeli
    Rahibelerden çağrı: Erkeklerin hakim olduğu yönetim değişmeli

    ABD'deki rahibeler, cinsel saldırı olayları nedeniyle Katolik kiliselerindeki yapının değişmesi çağrısında bulundu.

    Erdoğan: Bölgede Kürtlere kol kanat geren Türkiye olmuştur
    Erdoğan: Bölgede Kürtlere kol kanat geren Türkiye olmuştur

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Bölgede Kürtlere "sahip çıkan" ülke olduğunu iddia etti.

    GÜNCELLENDİ
    Kartal'da 3 katı kaçak 7 katlı bina çöktü: 11 kişi öldü
    Kartal'da 3 katı kaçak 7 katlı bina çöktü: 11 kişi öldü

    Kartal'da 7 katlı bina çöktü. 11 kişi hayatını kaybetti. Binanın 3 katının kaçak, alttaki atölyenin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Yayın yasağı geldi.

    Gazeteci Alican Uludağ’a hapis cezası
    Gazeteci Alican Uludağ’a hapis cezası

    Cumhuriyet muhabiri Alican Uludağ’a “Evetçi Savcı FETÖ toplantısında” başlıklı haberi nedeniyle 10 ay hapis cezası verildi.

    GÜNCELLENDİ
    Bağcılar'da elektrik panosu yandı: 15'i çocuk 21 kişi tedavi ediliyor
    Bağcılar'da elektrik panosu yandı: 15'i çocuk 21 kişi tedavi ediliyor

    Bağcılar'da bir apartmanın girişindeki elektrik panosunda yangın çıktı. 15'i çocuk 21 kişi, çıkan dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

    "İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci yine ertelendi" iddiası
    "İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci yine ertelendi" iddiası

    İstanbul Havalimanı'nın taşınma işlemlerinin 3 Mart'ta son bulması bekleniyordu. Ancak iddiaya göre taşınma süreci 1 ay daha ertelendi.

    BM raporu: Cemal Kaşıkçı planlanarak öldürüldü
    BM raporu: Cemal Kaşıkçı planlanarak öldürüldü

    Kaşıkçı cinayetinde BM soruşturma raporu açıklandı. Raporda, Kaşıkçı'nın Suudi yetkilileri tarafından önceden planlanarak öldürüldüğü vurgulandı.

    GÜNCELLENDİ
    CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi görevinden istifa etti
    CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi görevinden istifa etti

    CHP Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, genel sekreterlik görevinden istifa etti.

    Latin Amerika’daki ABD destekli darbe ve işgaller
    GUATEMALA'DAN VENEZUELA'YA, LATİN AMERİKA'DAKİ ABD DARBELERİ

    Kupada çeyrek final ilk maçında Akhisarspor, Kasımpaşa'yı 3-1 yendi
    Kupada çeyrek final ilk maçında Akhisarspor, Kasımpaşa'yı 3-1 yendi
    Rewşen belgeseli yönetmeni Oğuz:  Rewşen Kürt edebiyat neslini yarattı
    Rewşen belgeseli yönetmeni Oğuz:  Rewşen Kürt edebiyat neslini yarattı
    GÜNCELLENDİ
    Gaming İstanbul’un bağımsız oyun geliştiricileri
    Gaming İstanbul’un bağımsız oyun geliştiricileri
    Kral Kupası yarı finalinde Barcelona ile Real Madrid berabere kaldı
    Kral Kupası yarı finalinde Barcelona ile Real Madrid berabere kaldı
    AKP'nin İzmir'e vaatleri: Yol, sanayi bölgeleri ve millet bahçeleri
    AKP'nin İzmir'e vaatleri: Yol, sanayi bölgeleri ve millet bahçeleri

    AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, AKP'nin İzmir için vaatlerini sıraladı: Daha çok yol, millet bahçeleri...

    ‘Kirazlıtepe’de asbest tespit işlemi yönetmeliklere uygun yapılmadı’
    ‘Kirazlıtepe’de asbest tespit işlemi yönetmeliklere uygun yapılmadı’

    TMMOB İstanbul İKK, Üsküdar Kirazlıtepe’deki yıkım faaliyetlerinde asbest tespit işlemlerinin yönetmeliğe uygun yapılmadığını açıkladı.

    KCK davası: Cezaevi savunmaya el koydu, Erhan Aslan savunma yapamadı
    KCK davası: Cezaevi savunmaya el koydu, Erhan Aslan savunma yapamadı

    KCK İstanbul Ana Davasında savunmasına cezaevi yönetimince el konulan Erhan Aslan savunma yapamadı.

    Bülent Şık’ın savunmasının tam metni
    Bülent Şık’ın savunmasının tam metni

    Yayımladığı rapor nedeniyle hakim karşısına çıkan Gıda Mühendisi Bülent Şık’ın savunmasının tam metnini yayınlıyoruz.

    GÜNCELLENDİ
    Bülent Şık: Suçu işleyenler değil ortaya çıkaran yargılanıyor
    Bülent Şık: Suçu işleyenler değil ortaya çıkaran yargılanıyor

    Kanser raporunu açıkladığı için hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Dr. Bülent Şık'ın beraat talebi reddedildi.

    Barış bildirisinden yargılanan EMEP üyeleri beraat etti
    Barış bildirisinden yargılanan EMEP üyeleri beraat etti

    Barış bildirisi dağıttıkları için haklarında dava açılan EMEP üyeleri Neslihan Karyemez ile Bilal Karaman için beraat kararı verildi.

    AKP adayı Mehmet Özhaseki: İsrafı sevmeyen bir Cumhurbaşkanımız var
    AKP adayı Mehmet Özhaseki: İsrafı sevmeyen bir Cumhurbaşkanımız var

    AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın israf sevmediğini iddia etti.

    Alevilere hakaret eden din öğretmeni hakkında soruşturma açılmadı
    Alevilere hakaret eden din öğretmeni hakkında soruşturma açılmadı

    Alevilere hakaret eden ve öğrenciyi sınıftan atan din öğretmeni hakkında işlem yapılmadı. Milli eğitim müdürünün olayı kapatmaya çalıştığı öne sürüldü

    GÜNCELLENDİ
    AİHM "Cizre bodrumları" başvurusunu "kabul edilemez" buldu
    AİHM "Cizre bodrumları" başvurusunu "kabul edilemez" buldu

    Cizre'de 137 kişinin mahsur kaldıkları bodrum katlarında yaşamını yitirmesine ilişkin duruşma alan AİHM, başvuruyu kabul etmedi.

    GÜNCELLENDİ
    HDP, CHP'nin İYİ Partiye bıraktığı her yerde aday çıkaracak
    HDP, CHP'nin İYİ Partiye bıraktığı her yerde aday çıkaracak

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, CHP-İYİ Parti ittifakında İYİ Partiye bırakılan her yerde aday çıkaracaklarını söyledi.

    TMMOB: Kartal'da çöken bina için ‘imar affı’ başvurusu yapılmış
    TMMOB: Kartal'da çöken bina için ‘imar affı’ başvurusu yapılmış

    TMMOB, Kartal’da çöken bina için imar affı başvurusunda bulunulduğunu açıkladı, ‘İmar barışı’ uygulamasına son verilmesini istedi.

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Leyla Güven için çağrı yaptı
    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Leyla Güven için çağrı yaptı

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: Tecridin sonlanması bu ülkenin demokrasi sorununa, barış sorununa bir çözüm getirecektir.

    Venezuela’da muhalefet ABD merkezli fon oluşturuyor
    Venezuela’da muhalefet ABD merkezli fon oluşturuyor

    Venezuela’da ABD destekli sağcı muhalefet, ülkenin petrol satış gelirlerini el koyabilmek için ABD merkezli bir fon açıyor.

    'Adalet Yürüyüşü'ne saldırı girişimi davasında 5 sanığa hapis cezası
    'Adalet Yürüyüşü'ne saldırı girişimi davasında 5 sanığa hapis cezası

    Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne, saldırı gerçekleştirmek isterken yakalan tutuklu 5 sanığa, 'DEAŞ üyesi olmak' suçundan ceza verildi.

    Medeni Yıldırım Davası: 5 buçuk yıl sonra asli delillere ulaşıldı
    Medeni Yıldırım Davası: 5 buçuk yıl sonra asli delillere ulaşıldı

    Lice'de askerlerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren Medeni Yıldırım davası görüldü. Avukat Yalçındağ: Failler kolluk ise soruşturma gizleniyor

    İzmir Barosu TBB delegeleri Metin Feyzioğlu'yu istifaya çağırdı
    İzmir Barosu TBB delegeleri Metin Feyzioğlu'yu istifaya çağırdı

    Türkiye Barolar Birliği Delegasyonu İzmir Barosu üyeleri, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nun görevini yerine getirmediğini belirterek istifaya çağırdı.