'Eğitim neden ücretsiz değil onu tartışalım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlere, “Burs değil, kredi alın, bedavacılığa alışmayın” sözlerine dair Evrensel’e konuşan üniversite öğrencileri, tavuk döner bile yemekte zorlandıklarını söylediler. Şirketlerin vergi borçlarının silindiğini ama öğrencilerin bursuna göz dikildiğine dikkat çeken öğrenciler, “Bütün öğrencilerin kredi borçlarını silip, ihtiyacı olan herkese de kredi değil burs versinler. Krediyi tartışacağımıza eğitim neden tamamen ücretsiz değil onu tartışalım” dediler.

Geçtiğimiz günlerde Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kongre Merkezi’nde Türkiye Gençlik Zirvesi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gençlerimizde şöyle bir anlayış var. İlla burs… Niye burs? Bursun geri ödemesi yok. Be evladım, kredi aldığın zaman faizsiz iş bulmadan da değil. İş bulduktan sonra çok basit taksitlerle ödüyorsun. Bu seni bedavacılığa da alıştırmıyor. Bu milletin gençlerine bu yakışır” demişti. Diyarbakır, Malatya, Antep’te okuyan üniversite öğrencilerine Erdoğan’ın sözlerini sorduk.

‘TAVUK DÖNER BİLE YİYEMİYORUZ’

Dicle Üniversitesi (DÜ) Halkla İlişkiler bölümünden bir öğrenci “Cumhurbaşkanı herhalde halkın ekonomik durumundan haberdar değil” dedi. Öğrenciler için en ucuz yemeklerden birinin tavuk döner olduğunu söyleyen öğrenci, “7-8 lira ama onu bile yiyemiyoruz. Hal böyle olunca evden çıkmak da gelmiyor içimizden” dedi. Erdoğan’ın bu söylemlerinden hareketle bu sene burs alan öğrenci sayısında ciddi azalmalar olacağını öngördüğünü belirten öğrenci, “Peki ben kredi aldım diyelim, mezun olduktan sonra iş imkanı sunacak mısın, yok. Bir sürü üniversite yaptırıyorsun bir sürü mezun veriyor bu üniversiteler. Bu kadar mezun öğrenci iş sahibi olabiliyor mu peki, çoğu işsiz. Sonra bana kredi al diyorsun nasıl alayım?” diye soruyor.

ŞİRKETLERE VERGİ AFFI, ÖĞRENCİYE KREDİ

Daha önce bir yüksekokuldan mezun olmuş ve şimdi sosyoloji bölümünde okuyan bir öğrenci, yüksekokuldayken kredi almış. Kredisinin durumunu da şöyle özetliyor öğrenci: “Ben krediyi aldığımda 7 bin lira falan borç görünüyordu, şimdi bakıyorum faiziyle birlikte 10 bin lira olmuş. Bir işte de çalışmıyorum, nasıl ödeyeceğim?” Erdoğan’ın öğrencilerin aldığı küçük miktarda ki burslara göz diktiğini söyleyen öğrenci, “Koca koca şirketlerin milyonlarca liralık vergi borçlarını siliyorlar. Öğrencinin bursuna göz dikeceklerine, bütün öğrencilerin kredi borçlarını silip, ihtiyacı olan herkese de kredi değil burs versinler” dedi. Erdoğan’ın ‘dünyanın 500 üniversitesi arasında neden yokuz’ söylemini de hatırlatan öğrenci, “Eğitime verilen destek böyle yerlerde olursa tabi ki olamayız” dedi.

ÖĞRENCİLER PART-TİME İŞLERDE ÇALIŞIYOR

Malatya İnönü Üniversitesi’nden Şahin isimli bir öğrenci ise, “Kendi ücretlerine sürekli zam yapıyorlar sonra da çıkıp öğrencilerin aldığı 470 lira bursa göz dikiyorlar” dedi. Mehmet adlı başka bir öğrenci de, “Krediyi tartışacağımıza eğitim neden tamamen ücretsiz değil onu tartışalım” dedi. Mehmet, öğrencilerin bir çoğunun aldıkları burs yetmediği için part-time işlerde çalışmak zorunda kaldıklarını da söyledi. Harun adlı başka bir öğrenci ise, “Öğrencilerin aldığı üç kuruşa göz dikiyorlar. Gören de 76 bin lira alıyoruz” dedi.

‘OKUL BİTMEDEN BORÇ İÇİNDE KALIYORUZ’

Gaziantep Üniversitesi’nde Hukuk bölümünde okuyan bir öğrenci, “Ulaşım, yurt, yemek derken elimizdeki burs veya kredi zaten bitmiş oluyor. En son enflasyonun artışıyla beraber temel ihtiyaçlara gelen zamlarla ise geri çekilmiş durumda değil. Ailemizden gelen parayla ancak geçinebiliyoruz” dedi. Daha okul bitmeden borç içinde kaldıklarını belirten öğrenci, “Okul bittikten sonra iş garantisi de yok. Okulu bitirdikten sonra hayatımıza dair yaptığımız planlara adım atmak yerine borç ödemek zorunda kalacağız” dedi.

‘ASIL BEDAVACI OLAN KİM?’

Mühendislik fakültesi öğrencisi Yusuf ise, “Gerek burs gerek kredi alan öğrenciler son gelen zamlarla beraber iyice geçinemez duruma geldi. Bunun için benim gibi birçok öğrenci part-time işlere girmek zorunda kalıyor. Bir yandan okul bir yandan iş deyince hem çok yoruluyoruz hem de kendimize zaman ayıramıyoruz” dedi. Okuyan tüm öğrenciler için burs ayarlanabileceğini belirten Yusuf, “Kimi patronların son zamanlarda borçları siliniyor. Kimileri ise konkordato ilan ederek borçlarını erteleyebiliyor. Bize ise 30 lira zaman yapılması büyük nimetmiş gibi görülüyor. Zenginlere her türlü imkan sağlanıyorken bizim okul hayatımız daha da zorlaşıyor. Şimdi bu durumda asıl bedavacı olan kim?” dedi. (Diyarbakır-Malatya-Antep/EVRENSEL)