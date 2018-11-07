Düşünüyorum, öyleyse varım

Boran İPEK

Antep

Gaziantep Üniversitesi kulüp oryantasyonunda Düşünce ve Ütopya Topluluğu’nun standına uğrayıp topluluklarına dair kulüp başkanı Ali Tahir Erol’dan bilgi aldık.

Düşünce ve ütopya topluluğu nedir?

Düşünce ve Ütopya Topluluğu düşünebilen bir gençlik yaratma ve bunları somutlayabilecek, üretebilecek bir gençlik oluşturma gayesinde faaliyet gösteren bir topluluktur.

Bu bağlamda topluluğumuzun bir de dergisi bulunmakta. “Durak” dergimiz topluluk içindeki arkadaşlarımızınüzerinde düşündükleri, ilgilendikleri konularda fikir yürütmelerine büyük katkı sunmakta. Dergimizin 4. sayısının çalışmalarına devam etmekteyiz; Aralık ayı içinde öğrencilerle buluşturmayı planlıyoruz. Dergimiz sayesinde Düşünce ve Ütopya topluluğu olarak yaklaşık 3 bin Gaziantep Üniversitesi öğrencisi ile irtibat halinde olabiliyoruz.

Düşünce ve Ütopya topluluğunun amacı nedir?

Düşünce ve Ütopya Topluluğu olarak amacımız: hem topluluk üyelerimizle hem de dergi yoluyla ulaştığımız okuyucularımızla toplumu ilgilendiren, sosyolojik sorunlara ışık tutmak, bu konuları farklı pencerelerden tartışmaya açmak. Ancak her şeyden önemlisi bizi biz yapan çözümcü olmamız. Her toplantımızda bir sorunu çözümüyle birlikte tartışırız ve bir çözümle ayrılırız.

ÇÖZÜM ÖNEREN BİR DERGİ

Durak dergisi hakkında biraz ayrıntılı bilgi alabilir miyiz?

Dergimiz her dönem bir kere çıkıyor yani yılda 2 defa çıkıyor. Fakat geçen sene yaşanan aksaklıklardan dolayı 1 sayı çıkartabildik. Şuanda 4. sayımız için kollarımız sıvadık. Yazı kurulumuzu oluşturduk ve konu dağılımlarını yaptık. Dergimizin konu kısıtlaması yok, temel olarak günümüzün toplumu ilgilendiren sorunlara ışık tutuyoruz ve çözümler sunuyoruz . Yani bir farkındalık yaratıyoruz dergimiz sayesinde. Başında da bahsettiğim gibi bizler düşünebilen ama sadece düşünmekle kalmayıp bunu bir ürün haline getirebilen bir topluluğuz ve bizim en büyük ürünümüzde Durak dergisi.

Durak'a yeterince ilgi gösterildiğini düşünüyor musunuz?

Elbette yaptıklarımızı yeterli görmüyoruz, üzerine koyarak daha iyi şeyler yapabileceğimizin mümkün olduğunu düşünüyoruz ve her dergi sayımızda kendimizi daha çok geliştiriyoruz. Dergimize olan ilgi gayet iyi ama yeterli değil çok daha iyi olabilir. Son olarak öğrencileri topluluğumuza davet ediyorum ve dergimizi okumalarını tavsiye ediyorum.