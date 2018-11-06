TARÄ°Åž'te iÅŸten atmalar Ã¼zerine iÅŸÃ§iler fabrikada eyleme baÅŸladÄ±

TARÄ°Åž Zeytin ve ZeytinyaÄŸÄ± fabrikasÄ±nda 7 iÅŸÃ§inin iÅŸten atÄ±lmasÄ± Ã¼zerine diÄŸer iÅŸÃ§iler fabrikadan Ã§Ä±kmama kararÄ± aldÄ± ve eyleme baÅŸladÄ±.

Ä°zmir'de ÇiÄŸli Organize Sanayi Bölgesinde yer alan TARÄ°Åž fabrikasÄ±'nda bugün 7 iÅŸçi DÄ°SK/GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na üye olduklarÄ± için iÅŸten atÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸten atmalarÄ±n devam edeceÄŸi öngörülen fabrikada iÅŸçiler servisleri ile dönmeyerek fabrika içinde eyleme baÅŸladÄ±.

YaklaÅŸÄ±k 5 ay önce TARÄ°Åž'te tamamlanan DÄ°SK/GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±'nÄ±n fabrikada örgütlenmesini iÅŸverenlerin tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunun içinde kendilerine baskÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten iÅŸçiler "Ya baÅŸka sendika, ya da istifa" denildiÄŸini ifade etti. Bunun üzerine iÅŸçiler fabrikadan çÄ±kmama kararÄ± alarak fabrika içinde eyleme baÅŸladÄ±.

GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Ege Bölge Temsilcisi Mazhar Uzbek "TARÄ°Åž deÄŸerini korumak önce çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± ve onun için üreten köylülerimizin taleplerini karÅŸÄ±lamaktan geçmektedir. Tamamlanan örgütlülüÄŸümüz iÅŸveren ve temsilcileri tarafÄ±ndan tanÄ±nmamaktadÄ±r. Bu süreç içerisinde iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla barÄ±ÅŸçÄ±l her yolu deneyerek görüÅŸme çabalarÄ±mÄ±z görmezden gelinmiÅŸtir. Ä°ÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z anayasal haklarÄ±nÄ± kullanarak sendika tercihlerini yapmÄ±ÅŸ beÅŸ aydÄ±r da sendikamÄ±z DÄ°SK GÄ±da Ä°ÅŸ üyesi olarak üyeliklerine devam etmektedirler. Ä°ÅŸveren ve temsilcileri ise iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± bölmek için her yolu denemiÅŸtir. SendikamÄ±za üye iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n taleplerinin kabul edilmesi ve sendikamÄ±zla sözleÅŸmenin yapÄ±lmasÄ± için harekete geçilmesini talep ediyoruz" dedi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 KasÄ±m 2018 19:44

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