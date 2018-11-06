Patron TARÄ°Åž iÅŸÃ§isini iÅŸten attÄ±, polis gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±

Ä°zmir'de ÇiÄŸli Organize Sanayi Bölgesinde yer alan TARÄ°Åž fabrikasÄ±'nda bugün 7 iÅŸçi DÄ°SK/GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na üye olduklarÄ± için iÅŸten atÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸten atmalarÄ±n devam edeceÄŸi öngörülen fabrikada iÅŸçiler servisleri ile dönmeyerek fabrika içinde eyleme baÅŸladÄ±. AtÄ±lan iÅŸçilerin geri alÄ±nmasÄ± ve sendikanÄ±n tanÄ±nmasÄ± talebiyle direniÅŸe geçen iÅŸçiler, fabrika önüne gelen çevik kuvvet ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. DireniÅŸteki iÅŸçilerle beraber Deriteks SendikasÄ± Ä°zmir Åžube BaÅŸkanÄ± Makum Alagöz, Genel-Ä°ÅŸ Ä°ÅŸ Yeri Temsicisi Eren Bilgen, Genel-Ä°ÅŸ 7 Nolu Åžube BaÅŸkanÄ± Kemal KöroÄŸlu, Genel-Ä°ÅŸ 2 Nolu Åžube Yöneticisi Bayram Kesgin, BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ Ä°ÅŸ Yeri Temsilcisi Sedat Sadak, GÄ±da-Ä°ÅŸ Ege Bölge Temsilcisi Mazhar Uzbek ve Akar Tekstil Ä°ÅŸ Yeri Temsilcileri gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

YaklaÅŸÄ±k 5 ay önce TARÄ°Åž'te tamamlanan DÄ°SK/GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±'nÄ±n fabrikada örgütlenmesini iÅŸverenlerin tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunun içinde kendilerine baskÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten iÅŸçiler "Ya baÅŸka sendika, ya da istifa" denildiÄŸini ifade etti. Bunun üzerine iÅŸçiler fabrikadan çÄ±kmama kararÄ± alarak fabrika içinde eyleme baÅŸladÄ±.

'ATILAN Ä°ÅžÇÄ°LER GERÄ° ALINANA DEK DÄ°RENÄ°ÅžÄ°MÄ°Z SÜRECEK'

GÄ±da-Ä°ÅŸ'e üye olduÄŸu için TARÄ°Åž'ten atÄ±lan iÅŸçilerden Murat YÄ±lmaz, fabrika yönetiminin iÅŸçinin iradesini tanÄ±mayarak sendikayÄ± kabul etmediÄŸini belirtti. YÄ±lmaz, "Patron, sendikaya üye olmamÄ±zÄ± engellemek için bize baskÄ± uyguladÄ±. AkÅŸam 17:30 sÄ±ralarÄ±nda 7 iÅŸçi iÅŸten atÄ±ldÄ± ve gerekçe olarak kadro fazlalÄ±ÄŸÄ± gösterildi. Ancak biz iÅŸten atmalarÄ±n sendikal faaliyetlerimiz gerekçesiyle olduÄŸunu biliyoruz. Tüm kamuoyundan ve demokrasi güçlerinden, atÄ±lan tüm iÅŸçiler geri alÄ±nana ve sendika tanÄ±nana dek sürecek direniÅŸimize destek vermelerini bekliyoruz" dedi.

GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Ege Bölge Temsilcisi Mazhar Uzbek "TARÄ°Åž deÄŸerini korumak önce çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± ve onun için üreten köylülerimizin taleplerini karÅŸÄ±lamaktan geçmektedir. Tamamlanan örgütlülüÄŸümüz iÅŸveren ve temsilcileri tarafÄ±ndan tanÄ±nmamaktadÄ±r. Bu süreç içerisinde iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla barÄ±ÅŸçÄ±l her yolu deneyerek görüÅŸme çabalarÄ±mÄ±z görmezden gelinmiÅŸtir. Ä°ÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z anayasal haklarÄ±nÄ± kullanarak sendika tercihlerini yapmÄ±ÅŸ beÅŸ aydÄ±r da sendikamÄ±z DÄ°SK GÄ±da Ä°ÅŸ üyesi olarak üyeliklerine devam etmektedirler. Ä°ÅŸveren ve temsilcileri ise iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± bölmek için her yolu denemiÅŸtir. SendikamÄ±za üye iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n taleplerinin kabul edilmesi ve sendikamÄ±zla sözleÅŸmenin yapÄ±lmasÄ± için harekete geçilmesini talep ediyoruz" dedi.

Deriteks sendikasÄ± iÅŸ yeri temsilcileri de TARÄ°Åž'e gelerek iÅŸçilerin direniÅŸine destek verdi.

ÇEVÄ°K KUVVET, HAKKINI ARAYAN Ä°ÅžÇÄ°YÄ° GÖZALTINA ALDI

Daha sonra Fabrikaya gelen ve iÅŸçilerin eyleminin hukuksuz olduÄŸunu iddia eden emniyet il müdür yardÄ±mcÄ±sÄ±, Mazhar Uzbek ile görüÅŸtü. Uzbek, iÅŸçilerin taleplerinin net olduÄŸunu ve anayasaya aykÄ±rÄ± davrananÄ±n patron olduÄŸunu ifade etti. Fabrika önüne gelen çok sayÄ±da çevik kuvvet polisi ise kapÄ± önünde bekleyen sendikacÄ±lardan kimlik tespiti için kimliklerini aldÄ± ve direniÅŸteki iÅŸçileri gözaltÄ±na almaya baÅŸladÄ±. Çevik kuvvet ekiplerinin 100'e yakÄ±n kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

DÄ°SK GIDA-Ä°Åž BASIN AÇIKLAMASINA ÇAÄžRI YAPTI

TARÄ°Åž'te örgütlü olan DÄ°SK/GÄ±da-Ä°ÅŸ iÅŸten atmalara ve gözaltÄ±lara karÅŸÄ± 7 KasÄ±m ÇarÅŸamba günü saat 11.00'da fabrika önünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirileceÄŸini duyurdu.

FotoÄŸraf: Evrensel

(Ä°zmir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 KasÄ±m 2018 23:21

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