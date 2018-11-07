Potada Avrupa kupasÄ± maÃ§larÄ± oynanÄ±yor

BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor, Galatasaray, PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, FenerbahÃ§e ve OGM Ormanspor Avrupa kupasÄ± maÃ§larÄ±na Ã§Ä±kÄ±yor.

Avrupa kupalarÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan, Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyespor, Galatasaray, PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka erkek basketbol takÄ±mlarÄ± ve Fenerbahçe, OGM Ormanspor kadÄ±n basketbol takÄ±mlarÄ± Avrupa kupalarÄ±nda bugün parkeye çÄ±kÄ±yor.

Ä°STANBUL BÜYÜKÅžEHÄ°R BELEDÄ°YESPOR’UN KONUÄžU DONAR

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyespor Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±, FIBA Avrupa KupasÄ± C Grubu dördüncü maçÄ±nda bugün Hollanda temsilcisi Donar’Ä± konuk edecek. Cebeci Spor Salonu’nda oynanacak karÅŸÄ±laÅŸma saat 19.00’da baÅŸlayacak.

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyespor, gruptaki ilk üç maçÄ±ndan da maÄŸlubiyetle ayrÄ±larak son sÄ±rada kaldÄ±.

Donar ise 1 galibiyet ve 2 yenilgi ile 3. sÄ±rada bulunuyor.

GALATASARAY, ANDORRA’YA GÄ°DÄ°YOR

Galatasaray Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±, ULEB Avrupa KupasÄ± A Grubu 6. hafta maçÄ±nda yarÄ±n deplasmanda Andorra temsilcisi MoraBanc Andorra ile karÅŸÄ±laÅŸacak. Andorra La Vella ÅŸehrindeki Poliesportiu d’Andorra Spor Salonu’nda oynanacak karÅŸÄ±laÅŸma, TSÄ° 22.00’de baÅŸlayacak.

Grupta 2 galibiyet ve 3 yenilgisi bulunan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, 4. sÄ±rada yer alÄ±yor. MoraBanc Andorra ise 3. sÄ±rada bulunuyor.

PINAR KARÅžIYAKA, 100. GALÄ°BÄ°YET Ä°ÇÄ°N SAHADA

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa KupasÄ± C Grubu 4. hafta mücadelesinde bugün Belçika ekibi Spirou Basket’i konuk edecek PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, Avrupa kupalarÄ±nda 100. galibiyeti hedefliyor.

C Grubu’nda ilk 3 maçta 2 galibiyet ve 1 maÄŸlubiyet alan ve averajla 2. sÄ±rada bulunan yeÅŸil-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, Belçika’da 86-77 maÄŸlup ettiÄŸi Spirou Basket’i yarÄ±n saat 20.30’da Mustafa Kemal Atatürk KarÅŸÄ±yaka Spor Salonu’nda konuk edecek.

AVRUPA’DA 195. RANDEVU

Avrupa kupalarÄ±nda 195. maçÄ±na çÄ±kacak PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, yarÄ±n sahadan galibiyetle ayrÄ±lmasÄ± halinde 100. galibiyetine ulaÅŸacak.

YeÅŸil-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, geride kalan 194 karÅŸÄ±laÅŸmada 99 galibiyet, 94 yenilgi ve 1 beraberlik aldÄ±. Bu maçlarda 15 bin 253 sayÄ± atan yeÅŸil-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, potasÄ±nda 15 bin 65 sayÄ± gördü.

OGM ORMANSPOR’UN RAKÄ°BÄ° ACS SEPSÄ°

Basketbolda FIBA KadÄ±nlar Avrupa KupasÄ±’nda mücadele eden OGM Ormanspor, D Grubu’ndaki 3. maçÄ±nda yarÄ±n Romanya’nÄ±n ACS Sepsi takÄ±mÄ±nÄ± aÄŸÄ±rlayacak. Ankara’da Sait ZarifoÄŸlu Spor Salonu’nda oynanacak karÅŸÄ±laÅŸma, saat 16.00’da baÅŸlayacak.

D Grubu’nda yer alan 4 takÄ±mÄ±n da 2. hafta maçlarÄ± sonunda birer galibiyet ve yenilgisi bulunuyor. AverajlarÄ±n sÄ±ralamayÄ± belirlediÄŸi grupta, OGM Ormanspor ikinci, ACS Sepsi ise üçüncü sÄ±rada yer alÄ±yor.

FENERBAHÇE’NÄ°N KONUÄžU SOPRON BASKET

Basketbol FIBA KadÄ±nlar Avrupa Ligi B Grubu’nda mücadele eden Fenerbahçe, grubundaki üçüncü maçÄ±nda yarÄ±n Macaristan temsilcisi Sopron Basket ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanacak karÅŸÄ±laÅŸma, saat 19.30’da baÅŸlayacak.

B Grubu’ndaki ilk maçta Olympiakos’u 63-54 yenen, ikinci maçÄ±nda Perfumerias Avenida’ya 88-82 maÄŸlup olan Fenerbahçe, averajla 7. sÄ±rada bulunuyor. Sopron Basket ise grupta 1 galibiyet ve 1 yenilgi ile 6. sÄ±rada yer alÄ±yor.

BEÅžÄ°KTAÅž BOLOGNA’YI KONUK EDECEK

BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±, FIBA Åžampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçÄ±nda bugün Ä°talya temsilcisi Segafredo Virtus Bologna’yÄ± konuk edecek. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’ndeki karÅŸÄ±laÅŸma saat 20.00’de baÅŸlayacak. Grubundaki ilk maçÄ±nda medi Bayreuth’u 78-70 yenen BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan, üst üste Neptunas Klaipeda’ya 78-63, Strasbourg’a 78-71 ve Promitheas Patras’a 80-72 maÄŸlup oldu. Segafredo Virtus Bologna ise grubundaki 4 maçÄ±nÄ± da kazandÄ±. (Ä°stanbul/AA)

www.evrensel.net