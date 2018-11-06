HDP Milletvekili Mahmut ToÄŸrul'a, 2 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ± verildi

HDP Antep Milletvekili Mahmut ToÄŸrul, 'terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ±' yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, 2 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

HDP Antep Milletvekili Mahmut ToÄŸrul'a, terör örgütü propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle 2 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ± verildi. 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmaya, Mahmut ToÄŸrul katÄ±lmazken, avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu. ToÄŸrul'un avukatlarÄ±, müvekkillerinin konuÅŸmalarÄ±nda suç unsuru olmadÄ±ÄŸÄ± ve beyanlarÄ±nÄ±n ifade özgürlüÄŸü kapsamÄ±nda olduÄŸunu belirtti.

AA'nÄ±n haberine göre Cumhuriyet savcÄ±sÄ±, esas hakkÄ±ndaki mütalaasÄ±nda, ToÄŸrul'un Åžubat 2016'da Antep'te katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir eylemde ve aynÄ± yÄ±l mart ayÄ±nda MaraÅŸ'ta Newroz kutlamalarÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmalarÄ±n "terör örgütü propagandasÄ±" suçu oluÅŸturduÄŸunu ileri sürerek cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.

Mahkeme heyeti, ToÄŸrul'un MaraÅŸ'taki etkinlikteki sözlerinin "terör örgütü propagandasÄ± yapmak" suçunu oluÅŸturmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak Antep'teki konuÅŸmasÄ±nda suçun iÅŸlendiÄŸine karar vererek, Mahmut ToÄŸrul'a 2 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ± verdi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 KasÄ±m 2018 18:51

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