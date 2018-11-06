Diyanet İşleri Başkanlığından 'siyaset yasağı' iddialarına yalanlama

Diyanet İşleri Başkanlığı: Personelimizin siyaset yasağının kaldırılmasına yönelik çalışma yürütüldüğüne dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, diyanet personeli için siyaset yasağının kaldırılması yönünde çalışma yapıldığı iddiaları yalanlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başkanlığın, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak görevlerini yerine getirdiği ve kurum personelinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun getirdiği bütün siyasi yasaklara tabi olduğu vurgulandı.

Ancak siyaset yasağı ile ilgili uygulamalarda bu yasağın geniş ve ayrıntılı bir şekilde tanımlanmamış olması sebebiyle hangi fiillerin bu kapsamda yer alacağı hususunda zaman zaman tereddütler yaşandığa işaret edilen açıklamada, 633 sayılı Kanunun 25’inci maddesindeki uygulamanın idari bir işlem olmasına rağmen mahkemeler nezdinde disiplin cezaları gibi düşünüldüğü belirtildi.

Başkanlık Hukuk Müşavirliğince 9 - 12 Ekim tarihlerinde yapılan Hukuk Çalıştayı'nda bu konunun da değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, "(Çalıştayın) Sonuç bildirgesinde 'Siyaset yasağı kavramlarının yeniden tanımlanması amacıyla başkanlık birimlerinin de katılımı ile hukuk müşavirliğimiz koordinesinde bir çalışma başlatılacaktır' şeklinde yer almıştır. Bu açıklama, Diyanet’te siyaset yasağının kalkması şeklinde anlaşılamayacağı gibi siyaset yasağının kaldırılmasına yönelik bir çalışmanın Anayasa ve yasal düzenlemelere aykırı olacağı açıktır." ifadelerine yer verildi. (AA)

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