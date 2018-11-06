Bilecik'te Ã¼Ã§ sendika krize karÅŸÄ± ortak mÃ¼cadele Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±

Cam Keramik-Ä°ÅŸ, Petrol-Ä°ÅŸ ve BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ sendikalarÄ±: Kriz fÄ±rsatÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± birlik olmaya ve mÃ¼cadele etmeye Ã§aÄŸÄ±rÄ±yoruz

Bilecik'te farklÄ± iÅŸ kollarÄ±ndan üç sendika krizin faturasÄ±nÄ±n iÅŸçi ve emekçilere kesildiÄŸine dikkat çekti. Sendikalar iÅŸçi ve emekçilere PerÅŸembe günü yapacaklarÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ±na katÄ±lÄ±m çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

yarin11.com’un haberine göre DÄ°SK’e baÄŸlÄ± BirleÅŸik Metal Ä°ÅŸ SendikasÄ± bürosunda biraraya gelen Cam Keramik Ä°ÅŸ SendikasÄ±, Petrol Ä°ÅŸ SendikasÄ± ve BirleÅŸik Metal Ä°ÅŸ SendikasÄ± temsilcileri ortak basÄ±n açÄ±klamasÄ± düzenledi.

SendikalarÄ±n birlikte hareket edip perÅŸembe günü alana inecekleri duyurulurken, sendikacÄ±lar adÄ±na açÄ±klamayÄ± BirleÅŸik Metal Ä°ÅŸ EskiÅŸehir Åžube Sekreteri Recai Büyükbeyhan yaptÄ±. Büyükbeyhan "YÄ±llardÄ±r yaÅŸanan yüksek oranlÄ± büyüme, ekonomideki yapÄ±sal sorunlarÄ± çoÄŸaltmÄ±ÅŸ ve patronlar cebini doldurmaktan baÅŸka iÅŸ yapmamÄ±ÅŸlardÄ±r. DÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z artmÄ±ÅŸ üretim ithalatla yapÄ±lÄ±r hale gelmiÅŸ ve carÄ± açÄ±k alabildiÄŸine artmÄ±ÅŸtÄ±r. Krizin nedeni bu yanlÄ±ÅŸ politikalardÄ±r. Ekonomi büyürken bundan emekçilere pay vermeyenler ve gerekli önlemleri almayanlar ÅŸimdi bizden fedakarlÄ±k beklemektedirler" dedi.

Örgütlenmeye ve örgütlülüÄŸe sahip çÄ±kmaya dikkat çeken Büyükbeyhan, "SendikalarÄ±n ise birlikte mücadele etmekten baÅŸka çaresi yoktur. SÄ±nÄ±f dayanÄ±ÅŸmasÄ± güçlendirilmelidir. Bugün Bilecik’te olduÄŸu gibi tüm sendikalarÄ±, demokratik kitle örgütlerini ve emekten yana güçleri, kriz fÄ±rsatçÄ±lÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± birlik olmaya ve mücadele etmeye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz" ifadelerini kullandÄ±.

AçÄ±klamada BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ SendikasÄ±, Petrol-Ä°ÅŸ SendikasÄ±, Cam Keramik-Ä°ÅŸ ve Bilecik Sendikalar BirliÄŸi olarak birlikte mücadele edileceÄŸi vurgusu yapÄ±ldÄ± ve 8 KasÄ±m PerÅŸembe günü saat 16.45’te Bilecik Belediye çay bahçesi önünde yapÄ±lacak basÄ±n açÄ±klamasÄ±na çaÄŸrÄ± yapÄ±ldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 KasÄ±m 2018 18:03

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