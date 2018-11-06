TGC Burhan Felek BasÄ±n Hizmet Ã–dÃ¼lleri sahiplerini buldu

TÃ¼rkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin Ã¶nceki baÅŸkanlarÄ±ndan Burhan Felek adÄ±na dÃ¼zenlenen 'Burhan Felek BasÄ±n Hizmet Ã–dÃ¼lleri' sahiplerini buldu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin önceki baÅŸkanlarÄ±ndan Burhan Felek adÄ±na düzenlenen “Burhan Felek BasÄ±n Hizmet Ödülleri”ne deÄŸer bulunan 10 gazeteci 5 KasÄ±m günü düzenlenen törende ödüllerini aldÄ±.

“Åžeyhül Muharririn" unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan, 72 yÄ±l aktif gazetecilik yapan ve TGC önceki baÅŸkanlarÄ±ndan Burhan Felek'in anÄ±sÄ±na konan ödüller düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 36 yÄ±ldÄ±r sürdürülen ödüller 70 yaÅŸÄ±ndan gün alan, 50 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süreyle basÄ±na hizmet veren ve çalÄ±ÅŸmayÄ± sürdüren gazeteciler arasÄ±ndan seçilerek veriliyor.

Burhan Felek için Karacaahmet’te mezarÄ± baÅŸÄ±nda sabah bir anma töreni düzenlendi. Törene TGC BaÅŸkanÄ± Turgay Olcayto, TGC Önceki BaÅŸkanÄ± Orhan Erinç, TGC üyeleri, Burhan Felek Lisesi yöneticileri, öÄŸrencileri, kurucusu olduÄŸu Anadolu Spor Kulübü’nün yöneticilerinden oluÅŸan 70 kiÅŸi katÄ±ldÄ±. Anma törenine katÄ±lanlar daha sonra Burhan Felek Lisesi’ni ziyaret ettiler.

AynÄ± gün Burhan Felek Konferans Salonu’nda düzenlenen törende 70 yaÅŸÄ±ndan gün alan ve meslekte 50 yÄ±lÄ±nÄ± tamamlayan Ali Acar, Baki ÅžehirlioÄŸlu (1 Ekim 2018 tarihinde ödüle deÄŸer bulunan ÅžehirlioÄŸlu 18 Ekim 2018 tarihinde vefat etti), Erkan Oyal, Fevzi Koçak, Fikret Kalmuk, Sezer Duru, Sungu Çapan, Taylan Erten, Turhan Günay ve Zeynep AvcÄ± ödüllerini aldÄ±lar.

OLCAYTO: BURHAN FELEK ZOR ZAMANLARDA CEMÄ°YETÄ° AYAKTA TUTMAYI BAÅžARDI

Tören Türkiye Gazeteciler Cemiyeti BaÅŸkanÄ± Turgay Olcayto’nun açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±yla baÅŸladÄ±. BaÅŸkan Olcayto yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Burhan Felek meslek örgütünün baÅŸÄ±nda 26 yÄ±l kaldÄ±: Bu bir rekor sayÄ±labilir. Bu yÄ±l 26 içinde sÄ±kÄ±yönetimler var. Menderes döneminin baskÄ±larÄ± var. Bu baskÄ±larÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda duran bir Burhan Felek var. Bu karÅŸÄ± duruÅŸu öfkelenmeden yapÄ±yor. TGC’yi zor zamanlarda ayakta tutmayÄ± baÅŸarÄ±yor. Cemiyetin kurumsallaÅŸmasÄ±nda çok önemli payÄ± var. Çok geniÅŸ bir yelpazede kültürünü tazeleyen bir isim. Spordan, tiyatroya, sinemaya, batÄ± müziÄŸine, Türk MüziÄŸi’ne kadar birçok konuya aÅŸina olan bir isim. Ä°nce ironisiyle bu konularda yazÄ±lar yazardÄ±. TGC’yi ayakta tutmak için neler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. AnÄ±sÄ± önünde saygÄ±yla eÄŸiliyorum. Ödül alan tüm meslektaÅŸlarÄ±mÄ± kutluyorum.”

Törende TGC Önceki BaÅŸkanÄ± Orhan Erinç ve Burhan Felek’in gazeteci yeÄŸeni OkÅŸan Atasoy Burhan Felek’in çeÅŸitli yönlerini katÄ±lÄ±mcÄ±larla paylaÅŸtÄ±.

ERÄ°NÇ: BURHAN FELEK ÇOK RENKLÄ° BÄ°R KÄ°ÅžÄ°LÄ°ÄžE SAHÄ°PTÄ°

“Yeni Sabah’tan Cumhuriyet’e transfer olduÄŸum 1963 yÄ±lÄ±nda Burhan Felek ile çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±m. Onun deyimiyle kapÄ± yoldaÅŸÄ± oldum. Burhan Felek’in çok sayÄ±da özelliÄŸi vardÄ±. EdebiyatÄ±n ve sanatÄ±n, Türk müziÄŸinin ünlüleri, emekli diplomatlar onu ziyaret ederdi. Biz de onlarÄ± tanÄ±mÄ±ÅŸ olurduk. Burhan Bey, çok renkli bir kiÅŸiliÄŸe sahipti. YaÅŸamÄ±nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±nda spor, futbol var. Anadolu Spor Kulübü’nün kurucusuydu. Bugünkü federasyonun, Ä°dman Cemiyetleri Ä°ttifakÄ±’nÄ±n kurucularÄ± arasÄ±ndaydÄ±. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin kurucularÄ±ndan ve baÅŸkanlarÄ±ndan olmuÅŸtu. Spor adamÄ±ydÄ±, hakemdi. Orta Oyunu’na merak sarmÄ±ÅŸtÄ±. TGC’nin sadece basÄ±n sorunlarÄ±na yoÄŸunlaÅŸmasÄ±, politika ile ise sadece basÄ±n söz konusu olduÄŸunda ilgilenmesi gerektiÄŸini belirterek bir gelenek oluÅŸturmuÅŸtu. Kendisinden sonra gelen baÅŸkanlar da aynÄ± yolu izledi.”

ATASOY: BURHAN FELEK’Ä°N 20 BÄ°N YAZISINI TOPLADIK

Burhan Felek’in gazeteci yeÄŸeni OkÅŸan Atasoy ise bir kitap hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± içinde olduklarÄ±nÄ± duyurarak ÅŸu bilgiyi verdi:

“Burhan Felek ile ilgili bir haberim var. Burhan Felek 72 yÄ±l yazÄ± hayatÄ± içinden gelmiÅŸ bir insan. 25 bini bulan sayÄ±da yazÄ± yazmÄ±ÅŸ. Bunlar muazzam bir yazÄ± silsilesi. BunlarÄ± toplayalÄ±m dedik. Böyle bir iÅŸe kalktÄ±k. Dört yÄ±ldÄ±r toparlÄ±yoruz. 20 bin yazÄ± tamamlandÄ±. Bu yazÄ±lar aynÄ± zamanda sosyal bir tarih. AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar için referans olabilir. Bunu bilimsel yapÄ±yoruz. Birileri bundan istifade ederse çok mutlu olacaÄŸÄ±z.”

ÖDÜL ALANLAR

Tören 100 davetlinin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerçekleÅŸti. Ahmet Fikret Kalmuk saÄŸlÄ±k problemleri nedeniyle törene katÄ±lamadÄ±. TGC Denetim Kurulu Üyesi Ercüment Erkul ödülü TGC Onur Kurulu BaÅŸkanÄ± ve Hürriyet Gazetesi YayÄ±n DanÄ±ÅŸmanÄ± DoÄŸan HÄ±zlan’dan aldÄ±.

Vefat eden Baki ÅžehirlioÄŸlu’nun adÄ±na ödülü TGC BaÅŸkanÄ± Turgay Olcayto AyÅŸenur Arslan’a sundu. Erkan Oyal’Ä±n ödülünü TGC Onur Kurulu üyesi Rahmi Turan; Fevzi Koçak’a ödülünü TGC SaymanÄ± Ahmet Özdemir, Sezer Duru’ya ödülünü Milliyet Gazetesi Genel YayÄ±n Yönetmeni Mete BelovacÄ±klÄ± verdi. Törene katÄ±lamayan Sungu Çapan’Ä±n ödülünü onun adÄ±na Turhan Günay, TGC BaÅŸkan Vekili ve Hürriyet Gazetesi Genel YayÄ±n Yönetmeni Vahap Munyar’dan aldÄ±.

TGC Ankara Temsilcisi Taylan Erten’e ise ödülünü TGC Genel Sekreter Sibel GüneÅŸ takdim etti. Turhan Günay kendi ödülünü TGC önceki BaÅŸkanÄ± Orhan Erinç’in elinden aldÄ±. Seyahatta olan Zeynep AvcÄ±’nÄ±n ödülünü Tilbe Saran’a TGC Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Niyazi DalyancÄ± verdi.

Törene TGC BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep YaÅŸar, Gazeteciler Sosyal DayanÄ±ÅŸma VakfÄ± BaÅŸkanÄ± Selami Turgut Genç,TGS BaÅŸkanÄ± Gökhan DurmuÅŸ, BÄ°K Ä°stanbul Åžube Müdürü Mehmet KöÅŸker, TGC Denetim Kurulu Üyesi Engin BaÅŸçÄ±, Onur Kurulu Üyesi Åžükran Soner, Engin KöklüçÄ±nar, Balotaj Kurulu BaÅŸkanÄ± Nuray Özger, Balotaj Kurulu Üyeleri Muammer Tuncer, HaÅŸmet Yavuz, Serkut Bozkurt, Hilmi HacaloÄŸlu, Azize Åženbül, KadÄ±n Gazeteciler Komisyonu BaÅŸkanÄ± PÄ±nar AktaÅŸ, Sosyal Ä°ÅŸler Komisyonu BaÅŸkanÄ± Hüseyin Irmak, Garbis Özatay, Özlem Özdemir, Aybeniz Ece Uçan, Yasemin Arpa, Nevin Akkaya, Mesude ErÅŸan, AyÅŸegül AydoÄŸan, UÄŸur Güç, Zeki Efe, Gamze Akdemir, YalçÄ±n PekÅŸen Abdurrahman YÄ±ldÄ±rÄ±m, Vecide Åžener, Metin ÖzyÄ±ldÄ±rÄ±m, kÄ±demli üyelerden Turgut Fethi Erden, Zafer Atay, Seracaddin ZÄ±ddÄ±oÄŸlu, Onursal Üyeler Turgay Atasü, Åženes Erzik ve RüÅŸtü Bozkurt katÄ±ldÄ±.

BURHAN FELEK KÄ°MDÄ°R?

Burhan Felek, 1889 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul'da doÄŸdu ve Hukuk Mektebi'ni bitirdi. MesleÄŸe Ahmet Rasim'in Donanma Dergisi'nde baÅŸladÄ±. Tasvir-i Efkar Gazetesinde spor ve foto muhabiri olarak çalÄ±ÅŸtÄ±. Vatan, Millet, Yeni Ses, Tan, Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinde yazarlÄ±k yaptÄ±. 1925 yÄ±lÄ±ndan baÅŸlayarak son günlerine kadar köÅŸe yazÄ±larÄ±nÄ± sürdürmesi nedeniyle Åžeyhül Muharririn unvanÄ± ile ödüllendirildi. Ä°Ü Gazetecilik Enstitüsü'nde öÄŸretim üyeliÄŸi yaptÄ±. Ä°talyan mizahçÄ±sÄ± Giovanni Guareschi'nin "Don Camillo" dizisini Türkçe'ye çevirdi, Ä°stanbul Üniversitesi'nin Onursal Hukuk DoktorluÄŸunu alan ilk gazeteci oldu. TGC baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± 1949-1952 ve 1959-1982 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda 2 kez üstlendi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 KasÄ±m 2018 17:45

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