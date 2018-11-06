Ã‡in Mars'ta ilk keÅŸif gÃ¶revine 2020'de baÅŸlayacak

Ã‡in Ulusal Uzay Ä°daresi 2020'de Mars'a uzay keÅŸif aracÄ± gÃ¶ndereceklerini belirtti.

Çin Ulusal Uzay Ä°daresi Sistem MühendisliÄŸi DepartmanÄ± Direktör YardÄ±mcÄ±sÄ± Zhao Jina, 2020'de Mars'a uzay keÅŸif aracÄ± göndereceklerini belirtti.

Çin UluslararasÄ± Radyosuna göre; Çin'in Zhuhai kentinde düzenlenen 9. Çin UluslararasÄ± Uzay ve HavacÄ±lÄ±k Zirvesi'nde hazÄ±r bulunan Zhao Jian, 2019 yÄ±lÄ±nda Ay'dan örnekleri geri getirmek için Chang'e-5 keÅŸif aracÄ±nÄ± fÄ±rlatacaklarÄ±nÄ± belirtti.

Çin'in 2020'de Mars'a ilk uzay keÅŸif aracÄ± göndereceÄŸi bilgisini de veren Zhao Jian, uzay aracÄ±nÄ±n 2021'de Mars'a ulaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Çin'in uzun vadeli misyonlar için kullanÄ±lacak insanlÄ± uzay istasyonu inÅŸasÄ±nÄ± 2022 yÄ±lÄ±nda tamamlayacaÄŸÄ±na iÅŸaret eden Zhao Jian, adÄ± geçen istasyonun dünyanÄ±n tüm ülkelerine açÄ±k olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Zhao Jina, Çin'in Ekim 2018'e kadar 38 ülkenin uzay kuruluÅŸlarÄ± ve 4 uluslararasÄ± kuruluÅŸ ile uzay alanÄ±nda iÅŸbirliÄŸini öngören 124 anlaÅŸmayÄ± imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da açÄ±kladÄ±. (DHA)

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