â€˜Adalet kavramÄ±nÄ±n tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± gerekirâ€™

8. UluslararasÄ± SuÃ§ ve Ceza Film Festivali 9 KasÄ±mâ€™da baÅŸlayacak. Festivalin jÃ¼ri baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± DerviÅŸ Zaim Ã¼stlenecek.

Bu yÄ±l 8.’si düzenlenen “UluslararasÄ± Suç ve Ceza Film Festivali”, Türkiye ve dünyadan birçok filmi sinemaseverlerle buluÅŸturacak. Hukuk, psikiyatri, sosyoloji ve politika alanlarÄ±ndan önemli isimlerin katÄ±lacaÄŸÄ± festival, 9 KasÄ±m’da baÅŸlayacak. Sinema sanatÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla hukuksal ve toplumsal sorunlarda uluslararasÄ± ölçekte farkÄ±ndalÄ±k, iletiÅŸim, dayanÄ±ÅŸma ve iÅŸ birliÄŸini artÄ±rma hedefiyle yola çÄ±kan festivalde, “AltÄ±n Terazi Uzun Metraj Film YarÄ±ÅŸmasÄ±”nÄ±n jüri baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ise DerviÅŸ Zaim üstlenecek.

Bugüne kadar “Tabutta RövaÅŸata”, “Filler ve Çimen”, “Cenneti Beklerken”, “Devir” ve “Rüya” gibi birçok filme imza atan Zaim, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, UluslararasÄ± Suç ve Ceza Film Festivali’nin, adalet konusunda tematik bir festival olmasÄ± açÄ±sÄ±ndan çok önemli olduÄŸunu söyledi. Zaim, toplumlarÄ±n ve tarihin içinde adalet kavramÄ±nÄ±n önemine deÄŸinerek, “Bu kavramÄ±n kanlÄ± canlÄ± olmasÄ±, yaÅŸamasÄ±, devam etmesi, üzerine tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± ve düÅŸünülmesi gerekir. Bu düÅŸünce bakÄ±mÄ±ndan böyle bir festivalin oluÅŸturulmasÄ± da benzerleri arasÄ±nda ayÄ±rt edici özelliklerinden bir tanesi olduÄŸunu ve önemli olduÄŸunu söylemem gerekiyor. AyrÄ±ca festivalin geçmiÅŸ senelerdeki seçkisine baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman Türkiye’deki benzerlerinden hiç de aÅŸaÄŸÄ± kalmayan bir konumda olduÄŸunu göstermiÅŸ bulunuyor.” diye konuÅŸtu.

Festivalde ayrÄ±ca “Sinema Onur Ödülü” takdim edilecek olan Zaim, “8.UluslararasÄ± Suç ve Ceza Film Festivali”nin zengin seçkisi ve tematik yönelimi nedeniyle üzerine titrenmesi gereken bir festival olduÄŸunu ifade etti. Seneye yeni projelerinin olacaÄŸÄ±nÄ± aktaran Zaim, bir film ve bir kitap çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± sevenleriyle buluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. (Ä°stanbul/AA)

www.evrensel.net