TÃ¼rk PDR-Derâ€™den gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan meslektaÅŸlarÄ± iÃ§in tepki

Manisa'da TÃ¼rk Psikoloji DanÄ±ÅŸma ve Rehberlik DerneÄŸi bir meslektaÅŸlarÄ±nÄ±n hukuksuz bir ÅŸekilde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi.

Türk Psikoloji DanÄ±ÅŸma ve Rehberlik DerneÄŸi (Türk PDR-Der) Manisa Åžubesi meslektaÅŸlarÄ±nÄ±n, adli bir durumla ilgili sosyal çalÄ±ÅŸma görevlisi olarak görevlendirilmeyi kabul etmediÄŸi için gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ± protesto etti.

Türk PDR DerneÄŸi Manisa Åžubesi Turgutlu Adliyesi önünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± düzenleyerek, gözaltÄ±na alÄ±nan meslektaÅŸlarÄ±nÄ±n durumuna iliÅŸkin açÄ±klama yaptÄ±.

AçÄ±klamayÄ± okuyan PDR DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Esin TürkoÄŸlu, “MeslektaÅŸÄ±mÄ±z, polis tarafÄ±ndan aranarak adli bir durumla ilgili sosyal çalÄ±ÅŸma görevlisi olarak görevlendirildiÄŸi söyleniyor. MeslektaÅŸÄ±mÄ±z kanunlarda belirtilen yasal çalÄ±ÅŸma saatlerinin dÄ±ÅŸÄ±nda olan, mesleki görev tanÄ±mlarÄ± içerisinde yer almayan, izni alÄ±nmadan isteÄŸi dÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±lan böyle bir görevlendirmeyi kabul etmiyor. Bu aramadan yaklaÅŸÄ±k 45 dakika sonra Turgutlu Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± talimatÄ±yla meslektaÅŸÄ±mÄ±z, polis zoruyla gece 01:00’de Emniyete götürülüyor. Ä°fadesi alÄ±ndÄ±ktan sonra hastaneye saÄŸlÄ±k kontrolü için götürülüyor, montu çÄ±kartÄ±larak, ayakkabÄ±larÄ±nÄ±n baÄŸcÄ±klarÄ±, küpeleri alÄ±narak nezarete atÄ±lÄ±yor ve geceyi burada geçiriyor” dedi.

“BaÅŸka bir BakanlÄ±ÄŸÄ±n (Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±) görevini bizim yapmamÄ±zÄ±n istenmesi, memurlarÄ±n çalÄ±ÅŸma saatleri kanunlarda belirtilmiÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen Turgutlu Cumhuriyet SavcÄ±sÄ±nÄ±n, keyfi olarak kanunlarÄ± tanÄ±mazcasÄ±na, bizleri karakollarda çalÄ±ÅŸmaya mecbur bÄ±rakmasÄ±, istediÄŸi saatte herhangi bir açÄ±klama ve gerekçe sunmasÄ±na bile fÄ±rsat verilmeden insan onurunu zedeleyici bir ÅŸekilde gözaltÄ±na almasÄ± hangi hukuk devletinde görülebilir?” ÅŸeklinde konuÅŸan TürkoÄŸlu, “Bir savcÄ±nÄ±n, bir eÄŸitimciye, bir ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸanÄ±na bu ÅŸekilde aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± bir muamelede bulunmasÄ± nasÄ±l bir uygulamadÄ±r, bu nasÄ±l izah edilebilir?” dedi.

Son olarak TürkoÄŸlu, “Adalete ve hukukun üstünlüÄŸüne inanÄ±yor, kanunlara ve yönetmeliklere aykÄ±rÄ± bu uygulamanÄ±n lehimize sonuçlanacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz. Türk PDR DerneÄŸi olarak bu zorbalÄ±ÄŸÄ±n peÅŸini bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z” diye ekledi.

BasÄ±n açÄ±klamasÄ±na EÄŸitim Sen Manisa Åžubesi ile Turgutlu temsilciliÄŸi de katÄ±ldÄ±. AçÄ±klamanÄ±n ardÄ±ndan Dernek avukatÄ± Güldane Dörtbudak Akbay da kÄ±sa bir açÄ±klama yaparak, “Görevi baÅŸÄ±nda olmayan memur için idari olarak tutanak tanzimi ve hakkÄ±ndaki idari soruÅŸturmada kendini savunmasÄ± istenmekte iken bu ÅŸekil bir uygulamanÄ±n zorbalÄ±ktan ve görevi kötüye kullanmaktan baÅŸka bir açÄ±klamasÄ± maalesef ki yoktur. Bunu da buradan ilgili savcÄ±lara bildirmeyi bir görev olarak görür ÅŸikayetçi olduÄŸumuzu belirtiriz” dedi. (Manisa/EVRENSEL)

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