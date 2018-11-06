IrkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa ve Ã¶n yargÄ±lara karÅŸÄ± dayanÄ±ÅŸma etkinliÄŸi

Her yÄ±l Almanyaâ€™nÄ±n Braunschweig kentinde dÃ¼zenlenen KÃ¼ltÃ¼r ve Edebiyat GÃ¼nleri bu yÄ±l â€˜Edebiyat ve Toplumsal DayanÄ±ÅŸmaâ€™ baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Almanya’nÄ±n Braunschweig kentinde her sonbaharda yapÄ±lan Kültür ve Edebiyat Günlerinin 7’incisi Pazar günü yapÄ±ldÄ±. Bu yÄ±lki etkinliÄŸin temasÄ±, toplumsal kutuplaÅŸmaya karÅŸÄ± ‘Edebiyat ve Toplumsal DayanÄ±ÅŸma’ olarak belirlendi. EtkinliÄŸe, Ercüment Akdeniz, Daniela Dahn, Wezir Demir, Akman Gedik ve Salim Güler konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±lÄ±rken Grup Zeyrek konser de bir konser verdi. Kapitalizmin göçmenler üzerinden Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸÄ± körüklediÄŸine dikkat çeken konuÅŸmacÄ±lar, önyargÄ±lara karÅŸÄ± emekçilerin dayanÄ±ÅŸmasÄ± gerektiÄŸini dile getirdiler.

ÖRGÜTLENME BÄ°LÄ°NCÄ°

Festivale Türkiye’den katÄ±lan gazeteci, yazar Ercüment Akdeniz ise Türkiye’de mültecilerin yoÄŸun sömürüye maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, “Özellikle saya iÅŸçilerinin iÅŸ bÄ±rakma eyleminde ortaya çÄ±kan ortak hak alma mücadelesi sÄ±nÄ±f mücadelesi adÄ±na yeni bir dinamiktir, iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± bütün ülkelerde bu yoldan yürümelidir, ortak örgütlenme bilincini geliÅŸtirmelidir” dedi. Önceden beri Almanya’daki iÅŸçilerin göçmenlere karÅŸÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Akdeniz, son dönemde göçmen topluluklarÄ±n Suriyelilerle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirilmesini eleÅŸtirdi.

DAYANIÅžMANIN ÖNEMÄ°

Akdeniz’in ardÄ±ndan kürsüye çÄ±kan Gazeteci Yazar Daniela Dahn, Bergama’da Alman Eurogold firmasÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± siyanürle altÄ±n çÄ±kartma faaliyetlerine karÅŸÄ± köylülerin yaptÄ±ÄŸÄ± direniÅŸe tanÄ±k olduÄŸunu söyleyerek, bu konuda yapÄ±lan yazar giriÅŸimlerinden örnekler verdi. Dahn, Türkiye’de tutuklu bulunan gazeteci Deniz Yücel’in serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nda da Alman edebiyatçÄ±larÄ±n önemli bir dayanÄ±ÅŸma saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Dahn sosyo-ekonomik Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸÄ±n en tehlikeli akÄ±m olduÄŸunu belirterek, eÅŸit hak mücadelesine dikkat çekti. DÄ°DF’in çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± takdirle izlediÄŸini belirten Dahn, ayrÄ±ca sadece seçimlerle demokratik yasam ve haklarÄ±n korunamayacaÄŸÄ±nÄ±, halkÄ±n yasalarÄ±n düzenlenmesinde de doÄŸrudan müdahaleci olmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti.

KONSERLE SONA ERDÄ°

YapÄ±lan konuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan yazarlara metal iÅŸçileri sendikasÄ±nÄ±n masa saatleri hediye edilirken, sermayenin saat baskÄ±sÄ±na boyun eÄŸilmeyeceÄŸi ifade edildi. Etkinlik Grup Zeyrek’in konseriyle son buldu. EtkinliÄŸe katÄ±lanlar Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± uluslararasÄ± mücadele ve dayanÄ±ÅŸma mesajÄ± verdi. (Braunschvveig/EVRENSEL)

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