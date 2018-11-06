KadÄ±n cinayeti sanÄ±ÄŸÄ±: Åžuurumu kaybetmiÅŸim, beni tehdit ediyordu

Ã‡orum'da eÅŸini kafasÄ±na balyoz vurarak Ã¶ldÃ¼ren erkek savunma yaptÄ±: 'Seni Ã¶ldÃ¼receÄŸim'Â ÅŸeklindeÂ tehditlerde bulunurdu. Åžikayet etmekten korktum.

Çorum'da 40 yÄ±llÄ±k eÅŸi Hanife Bicil’i (64) baÅŸÄ±na balyozla vurarak öldüren Ali Bicil (64), aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ± talebiyle yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ±nda "DevamlÄ± kendisi 'Burnuma kan kokusu geliyor' diye sözler söylüyordu, kendisi günlük 'Seni öldüreceÄŸim' ÅŸeklinde tehditlerde bulunurdu" dedi.

Olay, geçen Nisan ayÄ±nda Çöplü Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Bicil, eÅŸi Hanife Bicil'i tartÄ±ÅŸma bahanesiyle baÅŸÄ±na balyoz vurarak öldürdü. Ali Bicil, çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanÄ±p cezaevine gönderildi. Åžüpheli hakÄ±nda 'EÅŸi kasten öldürme' suçundan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ± istemiyle Çorum 1'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde dava açÄ±ldÄ±.

2'nci kez hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kan Ali Bicil, ilk duruÅŸmadaki ifadesini tekrarlayarak, "Sinirlendim elime balyoz geçti, sonrasÄ±nÄ± hatÄ±rlamÄ±yorum. Åžuurumu kaybetmiÅŸim. Kendisinin psikolojik sorunlarÄ± vardÄ±. DevamlÄ± kendisi 'Burnuma kan kokusu geliyor' diye sözlerde bulunurdu, kendisi günlük 'Seni öldüreceÄŸim' ÅŸeklinde tehditlerde bulunurdu. Åžikayet etmekten korkuyordum böyle bir ÅŸey yapsam beni orada linç ederdi. Ä°lk ifademde olayÄ±n etkisiyle piÅŸman olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ± söylemiÅŸtim ancak ÅŸimdi piÅŸmanÄ±m" dedi. Mahkeme duruÅŸmayÄ± eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi. (Çorum/DHA)

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