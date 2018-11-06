Ä°nsanlar ÅŸiddet gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine daha fazla mÄ± ilgi gÃ¶steriyor?

'Ä°nsanlar gerÃ§ekten de ÅŸiddet gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini izlemeyi seviyor ya da buna ilgi gÃ¶steriyor olabilir mi?'

Suudi Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n 2 Ekim’de Ä°stanbul’daki Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸu’na girdikten sonra kendinden haber alÄ±namayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sosyal medyada birbirinden farklÄ± iddialar ve fotoÄŸraflar paylaÅŸÄ±ldÄ±. Ä°ddialarÄ± deÄŸerlendiren teyit.org sitesi, fotoÄŸraflarÄ±n gerçek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit eden bir araÅŸtÄ±rma yayÄ±nlandÄ±.

AraÅŸtÄ±rmada, KaÅŸÄ±kçÄ±’ya ait olduÄŸu iddia edilen görsellerle ilgili linkler, ÅŸiddet içerdiÄŸine dair ibare ile birlikte yayÄ±nlandÄ±. Ancak fotoÄŸraflar oransal olarak çok yüksek tÄ±klama rakamlarÄ±na ulaÅŸtÄ±. FotoÄŸraflarÄ±n Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’ya ait olduÄŸu iddia edildi. Ancak Teyit.org’un yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmalar, fotoÄŸraflarÄ±n bazÄ±larÄ±nÄ±n MÄ±sÄ±r’da çekildiÄŸini birinin ise Meksika’da 2017 yÄ±lÄ±nda kartelin öldürdüÄŸü bir kiÅŸiye ait olduÄŸunu gösterdi.

teyit.org’dan Burak AvÅŸar, konu ile ilgili makalesinde, “teyit.org’un web sitesinde en fazla görüntülenen 5 yazÄ±daki linklere tÄ±klanma oranÄ± yalnÄ±zca yüzde 8’di. Ancak durum Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± vakasÄ±nda farklÄ±ydÄ±. YayÄ±mladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z analiz 21 Ekim’den bugüne (2 KasÄ±m) toplamda 66 bin kez görüntülendi. ParçalanmÄ±ÅŸ insan uzuvlarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± ve hassas içerik olarak özellikle belirttiÄŸimiz kaynaklara ise 14 bin 835 kez tÄ±klandÄ±. Oransal olarak baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kan sonuç önceki deneyimlerimizden çok daha farklÄ±. Yüzde 8’lik oran, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± analizinde yüzde 22’ye yükselmiÅŸ. Peki, bunun arkasÄ±ndaki motivasyon ne olabilir? Ä°nsanlar gerçekten de ÅŸiddet görüntülerini izlemeyi seviyor ya da buna ilgi gösteriyor olabilir mi?” ifadelerine yer verdi. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

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