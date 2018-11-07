Evrensel'e açılan 'Paradise belgeleri' davası yarın görülecek

Binali Yıldırım ve Erkam Yıldırım tarafından Paradise Papers karikatürü nedeniyle Evrensel gazetesine açılan 40 bin liralık tazminat davası, İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesinde yarın görülecek.

Meclis Başkanı Binali Yıldırım ve oğlu Erkam Yıldırım tarafından, Binali Yıldırım’ın başbakan olduğu dönemde ortaya çıkan Paradise Pappers (Cennet Belgeleri) ile ilgili karikatür nedeniyle, Evrensel Çizeri Sefer Selvi ve Eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Çağrı Sarı’ya tazminat davası açılmıştı.

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu tarafından 1 milyon 300 bin belgenin incelenmesi ile hazırlanan, vergi avantajı sağlamak amacıyla yapılan offshore işlemlerinin yer aldığı “Paradise” belgelerinde Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlunun şirketlerinin de olduğu ortaya çıkmıştı. Binali Yıldırım’ın “Çocuklarımı devletle iş yapmaktan uzak tuttum” sözlerinin hicvedildiği karikatürle ilgili, çizerimiz Sefer Selvi ve yayın tarihinde sorumlu yazı işleri müdürü olan Evrensel Editörü Çağrı Sarı hakkında Erkam ve Binali Yıldırım tarafından açılan 40 bin liralık tazminat davasnın ikinci duruşması görülmüş olacak. (İstanbul/EVRENSEL)