Nijeryaâ€™da akademisyenlerden grevde

Nijeryaâ€™da akademisyenler, yetersiz eÄŸitim kaynaklarÄ± ve hÃ¼kÃ¼metin maaÅŸlarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼k tuttuÄŸu gerekÃ§esiyle grev baÅŸlattÄ±.

BatÄ± Afrika ülkesi Nijerya’da akademisyenler grev baÅŸlattÄ±. Üniversite Akademisyenleri SendikasÄ± Temsilcisi Dr. Osman Muhammed, akademisyenler olarak hükümet taleplerini karÅŸÄ±layana kadar ülke genelinde süresiz grev kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Grev kararÄ±nÄ±n sadece maaÅŸlarla ilgisi olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati çeken Muhammed, “Ülkede daha kaliteli eÄŸitim için 2017’den beri taleplerimizi hükümete iletiyoruz ancak karÅŸÄ±lÄ±k alamÄ±yoruz” dedi.

Muhammed, “Üniversitelerimiz için önerilen öÄŸrenim ücretlerinin artÄ±ÅŸÄ±na da karÅŸÄ±yÄ±z. Bu ücretle okullarÄ±n durumu daha da kötü olacak. Ülkenin ekonomik durumu ile öÄŸrenciler zar zor öÄŸrenim ücreti ödüyor ve ÅŸimdi artarsa daha da zorlanÄ±rlar” ifadesini kullandÄ±.

AyrÄ±ca Muhammed, hükümete 2009’da sendikayla imzalanan anlaÅŸmada verdiÄŸi sözleri yerine getirme çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. (AbujaAA)

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